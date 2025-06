3 auto's uit de jaren 70 die je vandaag weer zou willen rijden

Nieuws

In 1978 reed Nederland nog grotendeels in benzineauto’s zónder katalysator, en mét manuele vierbakken, chokeknoppen en onverwarmde achterruiten. Auto’s waren vergeleken met nu klein, licht en eenvoudig. We lichten er 3 uit.

1 - Citroën Visa

De Citroën Visa was de eerstgeborene uit het huwelijk tussen Peugeot en Citroën (PSA) dat in 1974 werd voltrokken. De techniek kwam grotendeels van de Peugeot 104, maar het design en interieur waren onmiskenbaar Citroën: een aparte neus met veel kunststof, een gek stuur met één spaak en een instrumentarium dat uit twee vierkante meters bestond.

De Visa had eerst een bescheiden tweecilinder, maar het gamma werd al snel uitgebreid met vlottere viercilinders. Behalve al zijn eigenzinnigheid bood de Visa verrassend veel praktisch gemak én rijplezier, mede dankzij de McPherson-ophanging rondom met zachte dempers.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

De Chrono uit 1982 was zonder twijfel de leukste Visa. Wit met opvallende striping, extra verstralers en een opgevoerde 1.4 met dubbele carburateur: goed voor 93 pk in een auto die nauwelijks 800 kilo woog. Daarmee was het een serieuze hot hatch avant la lettre.

2 - Mazda RX-7

Dat Mazda wist hoe je een leuke, betaalbare sportauto bouwt, liet het zien met de RX-7. De tweedeurs coupé met glazen achterklep had achterwielaandrijving, was compact en lichtvoetig en vertoonde een scherp stuurgedrag. Precies de ingrediënten die de MX-5 van nu ook zo aantrekkelijk maken. De klapkoplampen waren een andere overeenkomst.

Klassieke auto's vind je ook in ons magazine, met tijdelijk korting op een abonnement!

40 euro korting op een jaarabonnement!

De 1,1-liter rotatiemotor van de Mazda RX-7 lag achter de vooras, wat zorgde voor een optimale gewichtsverdeling en een laag zwaartepunt. Dat de wankelmotor dorstig was, namen Amerikanen, voor wie de RX-7 vooral bedoeld was, op de koop toe. Die keken niet op van een gallon brandstof meer of minder.

In de VS werd de RX-7 dan ook een succes. Brute kracht bood-ie niet; de eerste versies leverden 105 pk, maar wel puur rijplezier. Zolang je het onderhoud tenminste serieus nam, want de rotatiemotor was een gevoelig apparaat. In Nederland bleef de RX-7 een zeldzame verschijning.

3 - Fiat Ritmo

Dat de eerste Volkswagen Golf een schot in de roos was, bleef bij Fiat niet onopgemerkt. De Italianen hadden weliswaar de 127, maar dat was meer een Polo-concurrent. Tegenover de Golf zette Fiat de Ritmo, als opvolger van de 128. Al bleef die compacte sedan ook nog een tijdje in productie.

De Fiat Ritmo was een opvallende verschijning in het C-segment: diepliggende ronde koplampen, dito portiergrepen, een vrijwel gladde neus en grote kunststof bumpers. Die bumpers konden in tegenstelling tot de toen gangbare stalen bumpers aanrijdingen met een lage snelheid weerstaan zonder schade op te lopen.

De Ritmo debuteerde als 3- en 5-deurs hatchback, maar later volgden ook een cabriolet, getekend door niemand minder dan Bertone, en snelle versies zoals de 130 TC met Abarth-logo.