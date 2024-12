Henk en zijn Volkswagen Scirocco: "Reden we ineens 235 km/h achter een Porsche"

Nieuws

Onder de liefhebbers van oude Volkswagen-modellen zijn de Kever en de Golf het populairst. Zo niet bij Henk Lubbinge. Zijn favoriet is de Scirocco. Hij heeft er al veel versleten, maar z’n rode GT uit 1988 is een blijvertje.

Je zou het door alle ellende met tegenvallende verkopen en dreigende ­massa-ontslagen bijna vergeten. Maar Volkswagen had in 2024 jaar wel degelijk iets te vieren. Niet alleen de Volkswagen Golf zag Abraham, ook z’n sportieve broer werd ­vijftig: de Scirocco.



Zolang als de Scirocco bestaat, is Henk Lubbinge uit het Drentse Kerkenveld al fan. Henk heeft de rode zestienkleps GT ruim 13 jaar in z'n bezit, maar de Scirocco-liefde begon al bij de geboorte van de eerste generatie Scirocco. Toen Henk nog een Henkie was.



Het begon met een poster



“Onderweg naar school kwam ik altijd langs de Volkswagen-dealer. En toen de Scirocco 1 net uit was, hing daar een grote poster van in de showroom. Ik vond het zo’n mooie auto, dat ik de stoute schoenen aantrok en vroeg of ik zo’n poster mocht hebben. En zolang ik bij mijn ouders woonde, is-ie aan mijn slaapkamermuur blijven hangen.

Mijn vader was allesbehalve een Volkswagen-liefhebber en vond dus ook de Scirocco niks. Maar ik had m’n besluit als tienjarige al genomen en zei tegen hem: ‘zo’n auto koop ik later’.”

Eerste Scirocco voor een prikkie



‘Later’ kwam al vrij snel, want toen Henk 18 werd, schafte hij inderdaad z’n eerste Scirocco aan. “In die tijd croste ik veel en hoewel de Scirocco 1 toen nog helemaal niet zo oud was, kon je ze al voor een prikkie kopen. Het plaatwerk was zó slecht, dat de meeste na zes, zeven jaar rijp waren voor de sloop.

Dat maakte ze ideaal om mee te crossen. Want als er te veel aan kapot ging, repareerden we ze niet, maar kochten we voor 75 gulden gewoon weer een andere. Zo hebben mijn vrienden en ik heel wat Scirocco’s versleten.”

Echte liefde of ruige, wisselende contacten?



Mmm, crossen, oftewel met auto’s door het zand raggen en ze afdanken wanneer ze stukgaan, dat klinkt niet als liefde voor het leven. Meer als snel wisselende, ruige contacten … Gelukkig stelt Henk ons gerust met het vervolg van z’n verhaal:



“Door al die jaren racen en crossen met de Scirocco, bleef de liefde overeind. Zo kocht ik in 1994 op het circuit van Zandvoort een Scirocco Type 1, die ik nog steeds heb. Daar heb ik via het chassisnummer een kenteken bij moeten regelen, want hij was gebruikt als circuitracer. In de tussentijd had ik ook al een Type 2. Nee, niet deze; dit is denk ik mijn zevende of achtste van de tweede generatie. Het sleutelt gemakkelijk, het rijdt goed en het is weer iets anders dan een Golf, want die heeft iedereen al.”



Scirocco 2 niet gebaseerd op Golf 2



Wie zegt ‘Scirocco Type 2’, denkt al gauw dat de auto gebaseerd is op de Golf van de tweede generatie. Maar Henk helpt dat misverstand snel de wereld uit: “Nee, dat geldt voor de Corrado. Dit is in de basis nog gewoon een Golf 1, ze hebben ’m alleen een stukje verlengd. Als je weet waar je moet kijken, zie je ook precies de lasnaden zitten.”



Gemaakt door Karmann



Die verklaring is ook niet onlogisch, want de tweede Scirocco kwam al in 1981, en toen moesten we nog twee jaar op de Golf 2 wachten. Bovendien werd de Scirocco 2 niet door Volkswagen zelf gemaakt, maar door ­Karmann, dat onder meer ook de Golf 1 Cabriolet produceerde.



“Na twaalf jaar stond de auto nog op precies dezelfde plek - onder het stof”

Zelfde motor als Golf 2 GTI 16V



Wel kreeg de Scirocco later ook de nieuwe 1,8-liter zestienkleps motor van de Golf 2 GTI, die het gevecht moest aangaan met de Opel Kadett 2.0 16V GSi. Qua prestaties moest de Golf bij dat duel in het stof bijten, want terwijl Opel met 150 pk het strijdtoneel betrad, kwam de Volkswagen niet verder dan 130 stuks … Toch heeft Henk bepaald geen klachten over de power van de 1.8 16V in zijn Scirocco …

“Deze GT heeft inderdaad dezelfde motor als een Golf GTI, al ontbreekt het i’tje in het typeplaatje. Ik kocht hem in 2011 als opvolger van een grijze Scirocco 2. Ook een fijne auto, maar met zo’n anonieme kleur is er geen hond die ernaar omkijkt. Terwijl het model precies even mooi is. Vooral die breed ogende, ronde achterkant en de lange motorkap vind ik gaaf. Maar ik wilde graag een wat sprekender kleur hebben, het liefst een rode.

Twee keer is scheepsrecht



Deze kwam ik eind jaren 90 op het spoor via een advertentie in een huis-aan-huisblad. Stom toevallig stond-ie redelijk dicht bij mij in de buurt. Hij was van een oudere man, die naar een bejaardentehuis ging en er niet meer mee kon rijden. Alleen kwamen we er met de prijs niet uit en heb ik hem laten staan.



Twaalf jaar later werd de auto opnieuw aangeboden. Hij stond nog op dezelfde plek in dezelfde boerenschuur. Onder het stof natuurlijk, en de motor had in geen jaren meer gelopen. Inmiddels was opa overleden en geen van de erfgenamen wilde de Scirocco hebben. Ik ben erheen gegaan en zei: ‘dit geef ik ervoor en dan neem ik ’m gelijk mee’. En zo ging-ie op een auto-ambulance mee naar Kerkenveld.”

“Hij ligt 8 centimeter dichter bij het asfalt dan standaard ”

Geen sleutel



Thuisgekomen heeft Henk zijn nieuwe aanwinst voorzien van nieuwe benzine, olie en koelvloeistof en met wat starthulp kreeg hij ’m direct aan de praat. “Daarna is er ook geen sleutel meer aan de motor geweest, behalve normaal onderhoud. Ook heb ik meteen de draagarmen en alle onderstelrubbers vervangen. De standaard set-up van het onderstel vond ik te zacht. Daarmee hangt-ie veel te veel in bochten, daar heb ik niks mee. Daarom heb ik ’m laten verlagen.”



Als een speer



En flink ook zo te zien, of is dat gezichts­bedrog? “Nee, dat klopt wel, hij ligt 8 centimeter dichter bij het asfalt dan standaard. Ik ben er speciaal mee naar Bilstein in ­Duitsland geweest. Daar hebben ze de auto ­gewogen en kwamen ze met een set veren en dempers die individueel op deze auto zijn afgestemd. Nu rijdt-ie perfect; heel strak, en hij helt bijna niet over, maar het is geen stuiterbak geworden, zoals bij van die goedkope verlagingssetjes. Hij gaat dan ook als een speer in bochten. Alleen moet je erg uitkijken bij drempels.”

“Op de autobahn werden we ingehaald door een Porsche 911. Toen dacht ik: eens kijken of ik hem kan bijhouden”





Dus je houdt wel van flink doorrijden, Henk? “Nou, inmiddels ben ik een dagje ouder en valt het wel mee. Maar hij is best snel en er zit ook een racekoppeling in. Die had ik nog liggen voor de cross. Da’s wel even wennen, want het is net een aan-/uitschakelaar.

Dus als je wilt, kun je er heel sportief mee rijden. Jaren geleden reed ik op de Duitse autobahn en werden we ingehaald door een Porsche 911. Toen dacht ik: eens kijken of ik ’m kan bijhouden. En dat lukte aardig: de naald van de snelheidsmeter kwam tegen de aanslag bij 260.



Bij een afrit remde de 911 af en de bestuurder gaf aan dat ik moest stoppen. O jee, politie, schoot het door me heen: daar gaat mijn rijbewijs! Maar nee hoor, die Porsche-­rijder was benieuwd wat voor motor erin lag, want volgens de geijkte meter van z’n 911, hadden we 235 km/h aangetikt. Met een 1,8-liter zestienkleppertje …”

Heb je dan niks aan de motor gedaan? Nee, aan de motor zelf niet, alleen ligt er van voor tot achter wel een sportuitlaatsysteem van Simons onder, inclusief een spaghetti-spruitstuk. Dat zorgt voor een betere ademhaling en een iets donkerder geluid.”

Wil jij ook met je neo-klassieker of youngtimer in ons gedrukte magazine Auto Review en op onze site? Meld je aan bij de redactie!

Scirocco 16V is zeldzaam



Zoals een rechtgeaard Volkswagen-liefhebber betaamt, heeft Henk ook een aantal uiterlijke aanpassingen aan zijn Scirocco doorgevoerd. “Maar”, zo stelt hij ons gerust, “ik heb alle originele onderdelen nog. Dus ik kan alles zo weer terugbouwen. Dat is ook belangrijk voor de waarde van de auto. En die is best aardig, want zestienkleppers zijn zeldzaam. Zeker in Nederland.”



“Bij een Scirocco-meeting in Polen viel me juist op dat die Polen bijna alleen maar zestienkleppers hebben. En wat ze daar ook technisch allemaal met de auto’s doen, dat wil je niet weten. Door de Poolse wegen was het trouwens ook een spannend tripje. Soms hield het asfalt ineens op en kwam je op een zandpad terecht. Dat is met het verlaagde onderstel en de sportuitlaat wel een uitdaging.”

Voor Scirocco-onderdelen moet je in Engeland zijn



Behalve Polen, en natuurlijk thuisland Duitsland, kent Engeland volgens Henk ook een grote kring Scirocco-liefhebbers. “Als je onderdelen nodig hebt, dan heb je in Engeland ook de grootste kans van slagen.”

Naast de originele onderdelen die Henk heeft vervangen, heeft-ie nog het een en ander op reserve: “Ik heb op zolder wel drie Scirocco’s in onderdelen liggen. Pas geleden kocht ik nog een splinternieuwe voorbumper. Dat was een meevaller, want technische onderdelen zijn er nog zat te krijgen. Maar alles voor de carrosserie en het interieur, is hartstikke moeilijk te vinden. Zeker van dit type.”

Hoeveel Scirocco's Type 2 gebouwd?



Op zich ook niet zo vreemd, want in tien jaar tijd, heeft Volkswagen nog geen 300.000 Scirocco’s 2 gebouwd. Dat aantal steekt schril af bij de ruim 500.000 stuks van de eerste serie, laat staan bij de Golf 1 (6,8 miljoen) en Golf 2 (6,3 miljoen). Om te laten zien wat Henk aan zijn Scirocco heeft veranderd, lopen we

even om de auto heen. Wat vooral in het oog springt, is de glanzende, knalrode lak.



“Zo rood als deze Scirocco is er geen één”

“Toen ik ’m kocht, was-ie helemaal vervaald; de kleur was meer roze dan rood. Nadat we klaar waren met de techniek, heb ik hem laten spuiten. Alleen de buitenkant, de motorruimte en de binnenkant van de portieren zitten nog in de originele lak. Dat kon omdat we niet aan de auto hebben hoeven lassen; hij was en is keihard. Ik ben erg blij met het resultaat, want zo rood als deze Scirocco is er geen één.



'Het lekkerst op 16-inch wielen'



Een ander uiterlijk kenmerk waar je niet omheen kunt, is de eenzame, rechtop staande ruitenwisser. “Vind ik mooi, maar ik heb het gaatje van de tweede wisserarm niet dichtgelast, wat veel anderen wel doen. De originele, lichtere ruitenwissermotor heb ik ook nog liggen.”

Momenteel staat de Scirocco op 14-inch Brock-wielen, maar die verwisselt Henk ook weleens met exemplaren van 15 of 16 inch. “Op de 16-inch ATS-wielen rijdt-ie eigenlijk het lekkerst. Sowieso rijdt een Type 2 veel fijner dan z’n voorganger. Hij zit ook veel beter.”



Over zitten gesproken, zijn dat de originele stoelen? En waar is de achterbank gebleven? “Nee, dat zijn stoelen uit een Corrado. De wangen zijn bekleed met grijze alcantara en op de middenbaan zit ruitjesbekleding uit een Golf GTI. De achterbank heb ik eruit gehaald omdat we dan makkelijk onze kampeerspullen kwijt kunnen als we naar een meeting gaan. Mijn vrouw is ook helemaal gek van dit ding en dus gaan we meestal met z’n tweetjes. Behalve in Polen zijn we ook in Duitsland en Zwitserland geweest.”

Op vakantie zonder airco



Denk nu niet dat Henk zijn Scirocco alleen gebruikt om van meeting naar meeting te rijden. Nee, de 36-jarige Duitser moet ook opdraven wanneer Henk en zijn vrouw op vakantie gaan. “Daar laten we onze dagelijkse auto met stuurbekrachtiging en airco graag voor staan. We blijven wel in Nederland.”



“Alles wat ik op autogebied heb, is te koop, maar deze niet”

“Ik ben jarenlang internationaal vrachtwagenchauffeur geweest en daarom vind ik het leuk om op vakantie in eigen land te blijven. Dan haken we een vouwwagen achter de auto en trekken we langs een paar leuke campings. Daar krijgen we altijd veel bekijks, ook van jongeren, die de auto vaak helemaal niet kennen.”



Enthousiaste Engelsen



“Als er in Nederland een meerdaags Scirocco-feestje is, nemen we trouwens ook altijd de vouwwagen mee. Een land dat qua meetings nog op mijn verlanglijstje staat, is Engeland, want die Engelsen zijn echt super­enthousiast.” Als Henk de oversteek over Het Kanaal maakt, kan hij die Britten ook mooi de custom made dorpellijsten, de wagenbrede booskijker en de meegespoten buitenspiegels van z’n auto showen …



“Ja, ik vind het leuk om de auto mijn eigen stijl te geven. Dat geldt zeker voor deze, want van alle andere Scirocco’s die ik heb en heb gehad, is dit mijn favoriet. Als er een goede prijs wordt geboden, is alles wat ik op autogebied heb te koop, maar deze niet.”