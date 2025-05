Nieuws

Een grote autovergelijkingssite heeft onderzocht welke occasions van 3 jaar oud in de handen van hun nieuwe eigenaar de minste kilometers per jaar afleggen. Die dus vaker stilstaan dan rijden. De nummer 1 zal je verrassen.

De Amerikaanse studie werd uitgevoerd door iseecars.com. Deze site analyseerde de kilometertellers van meer dan 1 miljoen gebruikte auto's van 3 jaar oud die in de periode november 2024-april 2025 gekocht zijn. Hieruit blijkt dat een van de leukst sturende auto's die je kunt kopen juist nauwelijks gebruikt wordt door zijn eigenaren, namelijk de Mazda MX-5.

De MX-5's uit het onderzoek leggen gemiddeld 8164 kilometer per jaar af. Het gemiddelde van alle auto's die aan het onderzoek meededen, bedraagt 19.806 kilometer. Hiermee staat de MX-5 (die in Amerika Miata heet) het vaakst stil - en niet omdat de motor het niet doet.

Dat is best gek. De MX-5 is een van de leukst rijdende auto's die we kennen, op bepaalde punten zelfs leuker dan een sportwagen van 4 ton - zie het bericht hieronder.

Laat de barbecue maar thuis

Een MX-5 wordt vaak gebruikt als tweede of derde auto en dat is de belangrijkste reden waarom-ie zo vaak stilstaat. En ook de Weber-barbecue Smokey Joe kan niet mee. Die laatste past wél met gemak in de elektrische gigant GMC Hummer, maar ook hiermee wordt maar bar weinig gereden: 5205 miles per year, omgerekend 8376 kilometer.

Tip Betaalbare premie en goed verzekerd Interpolis AutoBewust heeft één van de laagste premies van Nederland. Nu exclusief verkrijgbaar via Rabobank. Bereken je premie

Op de derde plek keert de Mazda MX-5 terug, maar nu als MX-5 RF met stalen klapdak. Na een jaar in gebruik te zijn geweest, is de teller met 8650 kilometers omhoog gegaan. Betekent dit dat bijvoorbeeld een Ferrari vaker op de highway is te vinden dan een MX-5? Dat weten we niet, want in het onderzoek zijn geen peperdure sportwagens meegenomen.



Kilometervreter

Ten slotte: als bekend is met welke auto het minst is gereden, zal ook bekend zijn met welk automodel de meeste kilometers zijn afgelegd. Dat is de Chrysler Pacifica, een MPV/SUV waar wel 30 Smokey Joe's in passen. En dan nog houd je ruimte over voor 8 inzittenden. Met deze kilometervreter wordt jaarlijks gemiddeld 20.882 miles gereden, omgerekend 33.606 kilometers.