Zo zet de Mazda MX-5 een peperdure sportwagen van 4 ton te kakken

We rijden met de McLaren 750S Spider en de Mazda MX-5. Een V8 met 750 pk tegenover een viercilinder met 132 pk. Kat in 't bakkie voor de Britse sportwagen? Nou, niet helemaal ...

De McLaren 750S Spider heeft een Nederlands prijskaartje waarop een bedrag staat vermeld van bijna 4 ton. Daar heb je in Amsterdam nog geen zolderkamer voor, maar in minder gehypte delen van Nederland een keurige eengezinswoning. Zo bekeken zijn de euro's die je voor de Mazda MX-5 opzij moet leggen wisselgeld. Die is er vanaf 43.290 euro, in België zelfs vanaf 31.790 euro.

Als we weg willen rijden, regent het een beetje. Daarom kiezen we eerst voor de McLaren. Hiervan kun je de achterruit laten zakken zonder dat meteen het hele dak meegaat. Op die manier zit je kurkdroog, maar ervaar je toch het cabrio-gevoel. Het interieur is ruimer dan we verwachten. We laten ons in de auto zakken en drukken de startknop in. De V8 draait nog stationair, maar gromt er al behoorlijk op los.

De minste aanraking van het gaspedaal zorgt voor een felheid die ook een dobermann laat zien op het moment dat hij zijn baas moet beschermen. De turbo's houden zich nog koest en produceren slechts een lichte fluittoon. Tegelijkertijd waarschuwen ze de inzittenden alvast voor wat komen gaat. We draaien de autobahn op, zetten ons schrap en trappen het gaspedaal in.

“We worden in de sportstoelen gedrukt en denken hardop: oh my God.”

De tweezitter van McLaren schiet als een razende door zijn versnellingen heen. We worden in de sportstoelen gedrukt en denken hardop: oh my God. Rechtdoor van 0 naar 100 km/h neemt in de McLaren slechts 2,8 seconden in beslag, vergelijkbaar met de snelste EV's op aarde. Na 7,3 seconden rijdt de 750S al twee keer de in Nederland geldende maximumsnelheid en na 20,4 seconden laat het digitale instrumentarium een duizelingwekkende 300 km/h zien.



Positief verrast

Op de kronkelende en bochtige weggetjes van de Eifel worden we positief verrast door de uitstekende wendbaarheid van de Britse roadster. Het onderstel zorgt bovendien voor voldoende comfort en op geen enkel moment ervaren we de onrust of instabiliteit die je bij een auto van dit kaliber toch ergens verwacht. Daarmee hebben we het unique selling point van deze supercar te pakken: de combinatie van voldoende comfort en alledaagse bruikbaarheid met torenhoge prestaties en een formidabele wegligging is ongekend.

Nog licht overprikkeld van de rijsensatie van de McLaren, stappen we over in de Mazda MX-5. Dat kan alleen maar tegenvallen, toch? Nou, niet dus. De Japanse roadster weet ons meteen in te pakken met zijn sympathieke uitstraling. Het huidige model (ND) rijdt sinds 2015 op de weg en zijn design voelt lekker vertrouwd aan, ook omdat Mazda met deze generatie teruggreep op de lijnen van de oer-MX-5 uit 1989.

“De Mazda MX-5 bewijst dat je geen hoog vermogen nodig hebt om rijplezier te hebben.”

De Mazda MX-5 bewijst dat je helemaal geen hoog vermogen nodig hebt om rijplezier te hebben. De Japanse roadster overtuigt met zijn speelse, lichtvoetige en pure rijkarakter, het vermogen is van ondergeschikt belang. Zijn hoogtoerige 1,5-liter benzinemotor houdt ervan om opgejaagd te worden, iets wat je met alle plezier doet dankzij de voortreffelijk schakelende zesversnellingsbak met korte slagen en een aanstekelijk klik-klakgeluid.

De bak schakelt soms wat stug, maar juist vanwege dit mechanische karakter is het zo'n feest om regelmatig op- en terug te schakelen; je verlangt geen moment naar een automaat. Gelukkig maar, want die is niet leverbaar. Tenminste, niet op de roadster, de MX-5 RF met wegklapbare hardtop is wel met een automatische transmissie te koop.

Nauwelijks te overtreffen

De balans van de Mazda MX-5 is neutraal en zijn wendbaarheid valt nauwelijks te overtreffen, zelfs de McLaren moet serieus moeite doen om in bochten het rappe Mazdaatje bij te benen. Ondanks zijn vrije kleine wielen (standaard 16 inch) en smalle banden bouwt de MX-5 behoorlijk indrukwekkende bochtsnelheden op. De besturing is stevig, preciezer dan een chirurgisch instrument en er zit geen greintje speling in.

Mazda MX-5 is rap, maar ...

De MX-5 van Mazda laat zien hoe relatief snelheid en veel vermogen eigenlijk zijn en bewijst dat een sportauto niet duur hoeft te zijn. Hij is rap, vooral als het wegennet uit bochten bestaat. Maar op de rechte baan verliest de Mazda het uiteraard van de belachelijk snelle Brit.

