Mazda beleefde in 2024 zijn beste verkoopjaar ooit (en redt daarmee de MX-5)

2024 was een geweldig verkoopjaar voor Mazda. De Japanners verkochten mede door een nieuwe strategie meer auto’s dan ooit. Dit kan de reddingsboei zijn voor een van onze favoriete Mazda-modellen.

Er gingen in 2024 wereldwijd maar liefst 1.277.578 Mazda’s over de toonbank. Dat is 2,6 procent meer dan in 2023, toen Mazda ook al een recordjaar beleefde. Zoiets gebeurt niet zomaar - de toegenomen verkoopcijfers zijn het resultaat van een zorgvuldig gekozen modelstrategie.

Premium werkt

Mazda nam drie jaar geleden een beslissing: het moest meer premium worden en gaan concurreren met de bekende Duitse luxemerken. "Het is onze ambitie om een ​​geloofwaardig alternatief te worden”, zo deed Mazda-topman Jeremy Thomson uit de doeken in gesprek met Autocar.

“Dit betekent niet dat we de betaalbare segmenten achter ons laten", vertelt projectmanager Jon Leverett van Mazda. "We willen onze topklasse-opties uitbreiden, vooral met de CX-70 en CX-90. Hierbij gaat het niet om de aanschafprijs, maar om de waarde van de auto, wat hij je oplevert. En wat we in de auto stoppen, is de moeite waard."



Inspelen op de markt

Mazda speelt Mazda goed in op de markt. Klanten schreeuwen om SUV’s, en krijgen die dan ook. In Nederland biedt Mazda momenteel vijf SUV’s/crossovers aan, in andere markten zoals de Verenigde Staten zelfs acht.

Daarnaast heeft Mazda de afgelopen jaren steeds meer (plug-in) hybrides toegevoegd aan hun aanbod. Ook maakt het merk eindelijk werk van zijn tweede EV. Jarenlang was de Mazda MX-30 de enige elektrische auto in het aanbod, maar binnenkort komt daar de Mazda 6e bij.

Belangrijke markt

Over de VS gesproken: succes in deze markt is een van de grote redenen waarom Mazda vorig jaar zo goed scoorde. In 2024 verkocht Mazda hier 424.382 auto’s, bijna 17 procent meer dan het jaar daarvoor en 52 procent meer dan in 2019. Tevens werd het verkooprecord uit 1986 (379.883 stuks) ruim verbroken.

In Europa verkocht Mazda met 175.665 stuks juist 5,9 procent minder auto’s dan in 2023, maar de verkopen in de Verenigde Staten compenseerden dit verlies.

Redding van MX-5

Mazda focust zich meer op SUV’s en elektrificatie. Dit lijkt op het eerste gezicht slecht nieuws voor de Mazda MX-5. Maar Mazda laat de bekende roadster niet zomaar vallen, zo laat Mazda-topman Tim Donnelly weten in gesprek met US News & World Report. Hij noemt de MX-5 zelfs het halo-voertuig van Mazda. Zeg je Mazda, denk je aan de MX-5. “De MX-5 maakt deel uit van onze geschiedenis, ons erfgoed én onze toekomst”, zo besluit Connelly.

Dus hoewel de MX-5 niet enorm veel geld in het laatje brengt door zijn lagere niche-verkopen, ziet Mazda nog toekomst in zijn iconische roadster. Dat kan ook, want de SUV's zorgen op hun beurt voor de hoge verkopen en de winst.