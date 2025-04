Wat Mazda van plan is met de nieuwe MX-5, durft niemand meer

Nieuws

Nieuwe auto's worden steeds groter en zwaarder. Behalve de Mazda MX-5. Die is licht en klein en blijft dat ook. Toch is er iets wat wél groter wordt. Iets waar liefhebbers blij van worden.

Als je de huidige Mazda MX-5 op de digitale weegschaal zet, zie je het cijfer 1078 verschijnen. Het hoofd van de designafdeling van de roadster, Masashi Nakayama, heeft volgens motor1.com onthuld dat zijn opvolger nóg lichter wordt. Als het even meezit, blijft-ie onder de 1000 kg.

Dit betekent dat de kleine sportwagen hoogstwaarschijnlijk niet groter wordt - de MX-5 meet nu 3,91 meter in de lengte. Hij blijft dus onder de vier meter en dus lekker compact. Al zullen mensen bij wie het glas altijd halfleeg is, het eerder hebben over 'krap'.

Wat wél groter wordt, is de benzinemotor van de Mazda MX-5. De technische baas van Mazda, Ryuichi Umeshita, noemt zelfs een Skyactiv-Z viercilinder met een stevige inhoud van 2,5-liter. Zónder turbo, en dus atmosferisch. Een vermogenscijfer noemt hij niet, maar wel dat het vermogen 'goed' is en de efficiency 'heel goed'.

Denk nu niet dat meer slagvolume ook meer power betekent. Mazda vindt de 184 pk van de huidige 2,0-liter Skyactiv-G meer dan voldoende. Belangrijker is dat de Mazda MX-5 zijn speelse rijkarakter behoudt. "De huidige vermogens/gewichtsverhouding is prima; ik denk niet dat meer vermogen per se nodig is", aldus Umeshita.

Overigens is de 2.0 uit Europa verdwenen vanwege strengere emissie-eisen. Hier moeten we het doen met 1,5-liter en 132 pk.



Handbak blijft

Ander goed nieuws is dat de Mazda MX-5 zijn handbak behoudt. En een volledig elektrische Mazda MX-5? Of is dat vloeken in de kerk? Mazda zegt de mogelijkheden van een MX-5 als EV te bestuderen, maar geeft toe dat het gewicht in dat geval ver boven de gedroomde 1000 kg zou uitkomen. En wie zit daar nu op te wachten?

Wanneer komt nieuwe Mazda MX-5?

Tot slot: je zou het niet zeggen als je er eentje ziet rijden, maar de MX-5 kwam in zijn huidige vorm al in 2015 op de markt en is voor autobegrippen dus stokoud. Toch zul je nog 'even' moeten wachten op zijn opvolger. De eerste Mazda met de nieuwe Skyactiv-Z motor wordt de nieuwe Mazda CX-5 met hybride-technologie. En die komt eind 2027 op de markt (klik op het bericht hieronder). Pas hierna is de MX-5 aan de beurt.