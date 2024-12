Dit zijn de 7 meest memorabele Mazda's die ooit zijn gebouwd

Nieuws

Het einde van een jaar betekent lijstjes, lijstjes en nog eens lijstjes. Wat zijn de 7 meest memorabele Mazda's? De MX-5 ligt te veel voor de hand, en dus kozen we andere modellen.





1. Mazda RX-3 (1972)

In de jaren 70 had Mazda een duidelijke missie: aantonen hoe goed de wankelmotor was. Van bijna elk model was er daarom ook een versie met de uitvinding van Felix Wankel in de neus. De wankelbroer van de Mazda 818 heette RX-3, waarbij de klant kon kiezen uit een vierdeurs sedan, een stationwagon en een coupé. Vanbuiten onderscheidde de RX-3 zich van de 818 door een agressievere grille met dubbele koplampen; het leek wel een Ford Mustang!

De RX-3 was leverbaar met verschillende rotatiemotoren, waarvan de krachtigste 130 pk leverde, goed voor een topsnelheid van 185 km/h. Het model werd ook ingezet voor toerwagenkampioenschappen, waar hij auto's als de Nissan Skyline en BMW 2002 versloeg. Van 1972 tot 1978 zijn bijna 287.000 RX-3's gebouwd.

2. Mazda 121 ‘Bolhoed’ (1991)

De 'Bolhoed' leek wel weggereden uit een kinderboek. Heel veel indruk bij je vrienden van de motorclub maakte je er niet mee, maar het koddige uiterlijk bezorgde de 121 ook veel fans. Zelfs de stoerste mannen gingen overstag als het oprolbare stoffen vouwdak op een zonnige dag openging en zich in een cabriolet waanden.



Ondanks het kleine formaat bood de 121 verrassend veel binnenruimte en onder het kleine achterklepje ging een behoorlijke bagageruimte schuil. Vooral de 1.3 met 73 pk was best snel. Kat in 't bakkie, zou je zeggen, maar de Bolhoed verkocht niet zo goed. Misschien schrok Mazda van zijn eigen lef, want de 121 kreeg een bijzonder saaie opvolger. Het was een slechte kopie van de Ford Fiesta.



3. Mazda 626 (1982)

Onderschat het eclatante succes van de Mazda 626 in Nederland niet. Na de 323 is het hier nog steeds de bestverkochte Mazda aller tijden. Sinds 1983 werden er meer dan 150.000 geregistreerd. Op de foto zie je generatie 2, maar ook zijn opvolgers uit 1988 en 1993 zou Ivo Niehe zonder met de ogen te knipperen 'een belachelijk groot succes' noemen. De combinatie van betaalbaarheid, betrouwbaarheid en moderne techniek was voor Nederlanders moeilijk te weerstaan.

Anders dan zijn voorganger (1978-1982), had de 626 vanaf 1982 voorwielaandrijving. Daarnaast was-ie voor het eerst met dieselmotor en als modieuze vijfdeurs hatchback te koop. De Ford Sierra debuteerde in hetzelfde jaar als de 626.

4. Mazda 3 MPS (2006)

Mazda’s antwoord op de Volkswagen Golf GTI en Focus ST: een hot hatch met serieuze prestaties. MPS staat voor Mazda Performance Series. Onder de motorkap schuilt een 2.3-liter turbomotor met 260 pk. De sprint naar 100 km/h was al geklaard in 6,1 seconden en pas bij 250 km/h bereikte hij zijn top. Al die kracht werd via de voorwielen op de weg overgebracht.



Hoewel het autojournaille lovende woorden wijdde aan de Mazda 3 MPS, werd hij toch geen legende. Sterker nog, eigenlijk is hij in tegenstelling tot zijn tegenstrevers van Ford en Volkswagen al een beetje vergeten. Misschien was deze Mazda iets te onopvallend gestileerd voor zo'n kanon. Het is ook nooit goed …



5. Mazda Cosmo 110S (1967)

Samen met de NSU Spider en Ro 80 was de Cosmo een van de eerste auto's met een wankelmotor. De originele Cosmo Sport uit 1967 werd met de hand gebouwd en was uitgerust met een 982cc tweeschijfs rotatiemotor (110 pk). Het model zette Mazda op de kaart als vernieuwend merk. De motor kon makkelijk 9000 toeren draaien en de top van 185 km/h was destijds imposant.

Na een kleine 60 jaar is de Cosmo van generatie 1 een zeldzame klassieker, waar verzamelaars graag de portemonnee voor trekken. De naam Cosmo sloot aan bij de fascinatie voor ruimtereizen in die tijd.



6. Mazda RX-7 (1978)

De opvolger van de Mazda RX-3 had wederom een wankelmotor, maar Mazda had wel flink gesleuteld. Inmiddels had de motor een bedenkelijke reputatie vanwege het hoge verbruik en de matige betrouwbaarheid. Andere wankelmotor-adepten, zoals NSU en Citroën, waren allang met de productie gestopt.

Maar Mazda had een onwankelbaar geloof in de rotatiemotor. En niet onterecht, want de RX-7 ontpopte zich tot een geduchte concurrent voor de veel duurdere Porsche 924. Met name in de VS was-ie populair. Er kwamen drie generaties van de RX-7, telkens weer met wankelmotor. Maar de verkopen daalden flink en de laatste versie (1991-2002) kwam in Nederland in 1994 voortijdig aan zijn einde.



7. Mazda 323 (1977)

In 1977 was de eerste generatie 323 hét Mazda-lokkertje voor bezoekers van de AutoRAI. Voor die tijd zagen Mazda's er behoorlijk Amerikaans uit, maar de 323 was precies wat Europeanen wilden. Hoewel hij modern oogde, was de 323 technisch van de oude stempel. Hij had nog een starre as en achterwielaandrijving.

Voor de wereldpremière in Frankfurt reden twee auto’s van Hiroshima naar Frankfurt. Zo wilde Mazda laten zien hoe betrouwbaar de 323 was. Hij werd geleverd met een 1,0-liter benzinemotor met 45 pk en een 1.3 met 60 pk. AutoRAI-bezoekers waren onder de indruk van de basisuitrusting: een in tweeën neerklapbare achterbank, vaste hoofdsteunen voorin, achterruitverwarming en een ruitenwisser achter.

