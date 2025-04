Nieuws

In 1991 introduceerde Mazda een compacte coupé met de kleinste V6-motor die toen te koop was. De bijbehorende commercial was echter nóg opmerkelijker. We vertellen je meer over deze Mazda MX-3 en halen er meteen 3 andere automobiele smaakmakers uit 1991 bij.

1 - Mazda MX-3: kleinste V6 op de wereld

De Mazda MX-5 was in 1991 nog maar net op de markt, of Mazda toverde nóg een sportief model uit de hoge hoed: de Mazda MX-3. Geen roadster, maar een coupé en geen achter- maar voorwielaandrijving. De MX-3 stond namelijk op het platform van de toenmalige Mazda 323. Toch was het een gaaf wagentje. Vooral vanwege zijn V6-motor, met een inhoud van 1,8 liter toen de kleinste ter wereld.

Die kleine V6 werd in een opvallende televisiecommercial uitgebeeld door 6 op en neer springende dwergen in een fout trainingspak en met een rode puntmuts op. De MX-3 zelf kwam niet eens in beeld! Het zescilindertje leverde 136 pk en gaf de MX-3 een topsnelheid van 202 km/h, een stuk meer dan de tammere viercilinder 1.6 met 90 pk. Het kon in de jaren 90 niet op bij 'amazing Mazda', want later volgde nóg een sportieve coupé, de Mazda MX-6.

2 - Porsche 968: onterecht onderschat

De Porsche 968 is misschien wel de meest onderschatte Porsche van de vorige eeuw. Onterecht, als je het ons vraagt. Zo werd de 968 bij Porsche zelf in Zuffenhausen gebouwd; de wieg van voorganger 944 stond in de Audi-fabriek in Neckarsulm.

De Porsche 968 moest eigenlijk een opgewaardeerde 944 worden. Porsche zat begin jaren 90 nogal krap bij kas en kon geen volledig nieuw model ontwikkelen. Maar uiteindelijk veranderden de ontwikkelaars zo veel dat het management toch voor een nieuwe cijfercombinatie koos.

Voorin lag wel een doorontwikkelde zescilinder uit de Porsche 944, nu met 240 pk. De gaafste versie is de 968 CS, van Club Sport. Geen peperdure circuitversie met meer power, maar juist een gelijk gemotoriseerde goedkopere instapper zonder radio, met raamslingers en in kleur gespoten wielen.

3 - Volvo 850: gewilde klassieker

Volvo was veilig en betrouwbaar. Maar sportief? Nee, dat niet. Dat veranderde toen de Volvo 850 GLT met moderne dwarsgeplaatste vijfcilinders en voorwielaandrijving onthuld werd. De 850 moest een jonger publiek aantrekken en reed voor een Volvo opvallend dynamisch, mede door de speciale achteras (Delta-link) die volgens Volvo de dynamiek van onafhankelijke achterwielophanging combineerde met de veiligheid van een starre achteras.

Volvo schreef de 850 zelfs in voor het Britse toerwagenkampioenschap BTCC, nota bene de Estate. De 850 T5-R was met 240 pk de krachtigste Volvo ooit en is inmiddels een gewilde klassieker, vooral in de zachtgele introductiekleur cream yellow. De 850 was vanaf najaar 1994 de eerste productieauto met zijairbags, zodat ook oudere, op veiligheid beluste Volvo-rijders enthousiast applaudisseerden.

4 - Peugeot 106: Frans pretpakket(je)

De Peugeot 205 verkocht als een tierelier. Zou Peugeot dat ook met de 106 lukken? Nou, het werd niet zo'n succesnummer als z'n broer, maar toch verkocht de 106 best goed. We smolten weg bij de sportieve 1.6 XSI met gele mistpitten, zwarte wielkastverbreders en lichtmetalen wieltjes. Het vermogen van 105 pk stelt nu niks meer voor, maar toen was het heel wat voor een A-segmentauto. Wie de wind in de rug had, tikte zomaar 200 km/h aan!

Het gewicht van krap 870 kg werkte de Peugeot 106 in zijn voordeel. Maar op een gegeven moment vond Peugeot zelfs dát een vorm van obesitas en introduceerde het de 106 Rallye. De karige uitrusting (waaronder stalen wielen) leverde een gewichtsbesparing van tientallen kilogrammen op. De 1,3-liter benzinemotor schopte het tot 101 pk, waarmee nog steeds een top van bijna 200 km/h mogelijk was.