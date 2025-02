Nieuws

Voor echt leuke auto's moet je tegenwoordig niet in Italië of Duitsland zijn, maar in Japan. Zo schijnt Suzuki te werken aan een opvolger voor een van zijn gaafste modellen ooit.

Natuurlijk, een Ferrari 296 GT is leuk. En de nieuwe BMW M3 die minimaal 1000 pk krijgt, belooft ook geinig te worden. Maar die auto's zijn voor de meeste mensen onbetaalbaar en dus onbereikbaar. Niet leuk. Wij willen juist een bereikbare sportwagen, zoals de Mazda MX-5. En dat is precies waaraan Suzuki werkt.

Op carscoops.com lezen we dat Suzuki een kleine roadster aan het ontwikkelen is. Die zou eind 2026 op de markt moeten komen. Als dit het geval is, krijgt de Suzuki Cappuccino uit de jaren 90 alsnog een opvolger. Dit was een zogeheten kei-car die door zijn kleine formaat allerlei belastingvoordelen in Japan genoot. Hij werd aangedreven door een piepklein (657 cc) turbomotortje met 3 cilinders en 64 pk. Boven de 660 cc vervielen namelijk alle financiële voordelen van kei-cars.

Leuk, leuker, leukst

De Cappuccino woog minder dan de batterij van een Tesla Model Y en dus kwam je met zijn bescheiden vermogen nog best vooruit. Maar het was vooral de hoge mate van snelheidsbeleving die de Cappuccino zo leuk maakte. Bovendien had het sportwagentje zoals het hoort achterwielaandrijving en een ideale gewichtsverhouding van 50:50. Kortom: leuk, leuker, leukst.

Andere Japanse automerken hadden hun eigen kei-car met open dak. Voorbeelden zijn de Honda Beat en de Autozam AZ-1 van Mazda. Die laatste was zelfs uitgerust met omhoog klappende portieren zoals je ze nu op de Tesla Model X vindt. De Daihatsu Copen die in 2001 werd onthuld, is ook een goed voorbeeld.

Nieuwe Suzuki Cappuccino maatje groter

Terug naar de mogelijke opvolger voor de Suzuki Cappuccino. Die wordt een maatje groter, zodat de Mazda MX-5 eindelijk weer een concurrent krijgt. Met een vanafprijs van nog geen 45.000 euro heeft deze roadster nu het rijk alleen. Of je moet de Mini Cabrio als roadster zien.

Denk voor de nieuwe Cappuccino aan een lengte van 3,98 meter (de MX-5 is 3,91 meter lang). De wielbasis zou met 2,41 meter groter worden dan die van de MX-5 (2,31 meter). Dat is welkom, want het interieur van de Mazda is aan de krappe kant voor lange bestuurders.

De nieuwe Suzuki Cappuccino is een stuk groter dan het origineel en wordt dus geen kei-car. Ook krijgt hij een grotere motor, al wordt het naar verluidt wel weer een geblazen 3-cilinder. Maar dan met een inhoud van 1,3 liter en een vermogen van 120 tot 150 pk. Al gaan er ook geruchten dat het een 1.6 wordt. De motor komt van Toyota. Dit merk heeft al eerder de Toyota S-FR laten zien, ook een compacte roadster (zie de gele auto).

Toyota toonde de S-FR in 2015 voor het eerst, en heeft de hoop nog niet opgegeven om het sportwagentje alsnog op de markt te brengen. Zo gek is dat niet, nadat Toyota eerder de GR/GT 86 op de markt bracht en de Toyota GR Supra weer tot leven wekte. En ook een nieuwe Celica is geen fantasie meer.

Daihatsu doet mee

Er komt nog een derde Japanse partij bij, namelijk Daihatsu. Dit merk liet al in 2023 de Vision Copen zien (de grijze auto). De huidige tweede generatie (de witte auto) is niet in Europa te koop. Het lijkt er dus sterk op dat Suzuki, Toyota en Daihatsu (dochter van Toyota) de handen ineen hebben geslagen en alle drie een compacte betaalbare sportwagen ontwikkelen. Nu maar duimen dat er in ieder geval één naar Europa komt.