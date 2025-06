Dit is de meest waardevaste auto van Nederland - maar hij rijdt niet best

Nieuws

Als je op zoek bent naar de meest waardevaste auto van Nederland, moet je niet al te hoge eisen stellen aan rijcomfort.

De ANWB heeft de 10 meest waardevaste auto's van de afgelopen 5 jaar op een rij gezet. Auto's die na de genoemde periode het meeste geld in je laatje brengen. Het uitgangspunt is de nieuwprijs op 1 juni 2020. Vervolgens hebben de rekenmeesters van de ANWB gekeken naar wat de auto's 5 jaar later en met 75.000 kilometer op de teller bij inruil opbrengen, dus op 1 juni 2025.

Kanttekening hierbij is dat de ANWB alleen de auto's heeft meegenomen die in 'behoorlijke aantallen' zijn verkocht en dan de meest gangbare uitvoeringen. 'Behoorlijk' wil niet zeggen dat de auto in kwestie een verkooptopper is, want dat is de nummer 1 uit de lijst van meest waardevaste auto's beslist niet.

De Suzuki Jimny is namelijk de meest waardevaste auto. De nieuwprijs was 32.929 euro. Na 5 jaar en 75.000 kilometer bleef hier bij inruil nog 24.600 euro van over, een waardebehoud van 75 procent.

Dat je vanwege zijn ladderchassis 'comfort' met héél kleine letters moet schrijven, dien je voor lief te nemen. Verder kun je achterin nauwelijks fatsoenlijk zitten, of je moet een chihuahua zijn. Maar ondanks deze tekortkomingen, is de kleine Jimny hartstikke leuk.

Als je denkt slim te zijn door nu een Suzuki Jimny te kopen zodat je er over 5 jaar warmpjes bijzit, heb je pech: het terreinwagentje is tot ons groot verdriet niet meer in Nederland te koop. De nek omgedraaid door de Europese Unie die steeds strengere veiligheidseisen aan auto's stelt waaraan de Jimny niet meer kan voldoen.

3 Suzuki's in top 10

Toch hoef je niet op zoek naar een ander merk voor een waardevaste auto. Sterker nog: in de top 10 staan maar liefst 3 andere Suzuki's! Namelijk de Ignis op plek 2, de Suzuki Swift op 4 én de Suzuki Vitara op 8. Ook de Ignis is vanwege dezelfde EU-reden niet meer in ons land te koop, maar de andere 2 wel.

Voor de Swift (nieuwprijs: 19.687 euro) krijg je na 5 jaar en 75000 kilometer nog 13.400 euro terug, een waardebehoud van 68 procent. Ruil je de Vitara (nieuwprijs in juni 2020: 23.144 euro) na deze periode en kilometerstand in, dan geeft de dealer er 15.400 euro voor terug, een waardebehoud van 67 procent.

De volledige top 10 van meest waardevaste auto's ziet er als volgt uit: