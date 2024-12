Tweedehands Suzuki Vitara (vanaf 2015): problemen, betrouwbaarheid, prijzen

Aankooptips

De huidige Suzuki Vitara draait al zo’n 10 jaar mee. Desondanks is deze Japanse SUV nog altijd geen toppunt van raffinement. Sterker nog, in ons aankoopadvies stuiten we op maar één eigenschap waarmee hij echt uitblinkt.

Voor de fans van de Suzuki Grand Vitara was het even slikken toen ze in 2014 de eerste foto’s van de nieuwe Vitara zagen. De metamorfose was niet gering. In plaats van een hoekige vierwielaandrijver met een echte terreinwagenuitstraling, stond er nu een vrij rank ogend SUV’tje. Standaard werden alleen de voorwielen aangedreven. En qua specificaties leek de nieuwe Vitara wel erg op de Suzuki S-Cross.

Geen grote viercilinder meer voor Suzuki Vitara (2015-)



De dikke 169 pk sterke 2,4-liter viercilinder had Suzuki uit het leveringsprogramma genomen. Het hoogst haalbare was een ­1,6-liter viercilinder met 120 pk. Eind 2015 verkleinde de Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet het vermogensverschil tot 39 pk met z’n 1,4-liter turbomotor (140 pk, 220 Nm).



Suzuki Vitara Allgrip met 4WD



Voor wie dat per se wilde, was de nieuwe Suzuki Vitara onder de noemer Allgrip ook als vierwielaandrijver leverbaar. In de jaren daarna volgden diverse updates. In dit aankoopadvies van de Suzuki Vitara vertellen we welke versie je moet hebben en waarop je voor de aanschaf van een tweedehands Vitara moet letten.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Verkoopcijfers Suzuki Vitara

Hoewel de eerste generaties van de Suzuki Vitara lang voor de huidige SUV-hype op de markt kwamen, wist het model niet echt mee te liften op het segment van dit segment. De verkoopaantallen van concurrenten als de Renault Captur en Peugeot 2008 (5000 tot ruim 8000 per jaar) zijn nooit binnen het bereik geweest van de Vitara. Zijn beste jaar beleefde de Japanner in 2016, toen bijna 2500 Nederlanders met een nieuwe Vitara naar huis reden.



Het nieuwtje was er al vlot af, want een jaar later zakte dit aantal tot nog geen 1700 stuks. De daarop volgende jaren balanceerde het verkoopcijfer tussen de 1100 en 1400 auto’s, om na de introductie van de 1.5 Hybrid in 2022 te stijgen tot ruim 2000 exemplaren. In 2023 waren daar nog ruim 1500 van over.

Welke versie van de Suzuki Vitara moet je hebben?

In zijn bijna tienjarige bestaan heeft de Suzuki Vitara twee facelifts gehad. Belangrijker waren de technische updates. De eerste facelift viel in 2018 samen met het 30-jarig bestaan van de modelnaam Vitara. Je herkent de vernieuwde versie aan de smallere bumperstrip tussen de boven- en onder­grille.

De bovengrille kreeg verticale, ­verchroomde spijlen en de mistlampen in de voorbumper werden voortaan geflankeerd door een verchroomd hoekstripje. Het traditionele digitale informatiedisplay werd vervangen door een 4,2-inch kleurenscherm.



Nieuwe veiligheidssystemen



Tevens werd de Vitara voorzien van Suzuki Safety Support, met onder meer ­botspreventie en verkeersbordherkenning. Onder de kap zochten Nederlandse kopers voortaan tevergeefs naar de 1,6-liter turbodiesel en de atmosferische 1.6 benzinemotor. Voor de dieselmotor zag Suzuki Nederland geen markt meer, de 1,6-liter benzinemotor was vervangen door een nieuwe, 112 pk sterke 1,0-liter driecilinder turbomotor.



Suzuki Vitara Mild Hybrid



Vanaf maart 2020 combineerde Suzuki de 1,4-liter turbobenzinemotor met 48V mild hybrid-technologie. Deze 1.4 Smart Hybrid leverde 129 pk en 235 Nm, de elektromotor voegde daar 14 pk en 53 Nm aan toe. Het verbruik daalde flink, maar de honderdsprint bleef gehandhaafd op 9,5 seconden.

Is de Vitara 1.5 Hybrid een aanrader?



Om de gemiddelde CO2-uitstoot van het hele gamma verder terug te brengen, introduceerde Suzuki in 2022 de Vitara 1.5 Hybrid. Deze motorvariant combineert een ongeblazen 1.5 viercilinder met een 33 pk sterke elektro­motor. Het systeemvermogen is 115 pk, dat via een gerobotiseerde zesversnellingsbak naar de voorwielen gaat.



Of, bij de Allgrip-­variant, naar alle vier de wielen. Het gemiddelde verbruik daalde licht, maar qua prestaties lever je met de full hybrid flink in. Om van 0 naar 100 km/h te sprinten, heb je een 20ste-eeuwse tijd van 12,7 seconden nodig. Andere nadelen van de Hybrid zijn de kleinere kofferbak (289 in plaats van 362 liter) en het hogere gewicht (1220 vs. 1140 kg).

Facelift Suzuki Vitara 2024



April dit jaar kreeg de Vitara opnieuw een facelift. Wederom kwam er een gewijzigde voorbumper, met een prominentere rol voor de zwarte ondergrille, verticale led-­dagrijlichten en aangepaste koplampen. De bovengrille met nog slechts één verchroomde, horizontale strip oogt soberder, de achterspoiler werd juist iets groter. ­Binnenin trekt vooral het nieuwe 9-inch infotainmentscherm de aandacht.

Wat zijn de zwakke punten van de Vitara?

De Vitara is geen toonbeeld van raffinement en geruisloosheid, de kunststoffen in het interieur doen deels goedkoop aan en we hebben weleens portieren gehoord die minder aan een conservenblik doen denken. Dat alles heeft op de betrouwbaarheid van deze generatie Vitara geen enkele invloed.

Van de Consumentenbond krijgt-ie een 9,0 voor bedrijfszekerheid en de ANWB schrijft op zijn website zelfs dat bij de Wegenwacht geen enkel euvel bekend is waarvoor pech­hulp nodig is.

Problemen en terugroepacties Suzuki Vitara



We moesten internet dan ook flink doorspitten om te vinden dat het bots­preventiesysteem Radar Brake Support in de eerste jaren weleens een steekje liet vallen, waarna de adaptieve cruisecontrol er eveneens de brui aan gaf. Maar als het goed is, zijn deze problemen middels een terugroep­actie verholpen.



Hetzelfde geldt voor een euvel met de te lichte bouten van de achterasophanging. Verder resten slechts meldingen over losrakende portierrubbers en kampen de - in Nederland schaarse - dieselversies soms met een verstopt roetfilter, een defect tweemassavliegwiel of een kapotte turbo.



Klachten Vitara-rijders



Andere klachten van Vitara-rijders hebben niks te maken met de betrouwbaarheid, maar eerder met producteigenschappen. Zo worden de besturing en de rechtuitstabiliteit matig gewaardeerd en blijken de materialen in het interieur kras- en slijtagegevoelig. Sommige eigenaren vinden de 1.0 Boosterjet-motor iets te licht voor hun Vitara en de gerobotiseerde zesbak van de 1.5 Hybrid weet evenmin iedereen te overtuigen.

Prijs tweedehands Suzuki Vitara

Hoeveel kost een mooie tweedehands Suzuki Vitara? Onder de kleine 300 Vitara’s van deze generatie op Marktplaats.nl, kost er maar eentje minder dan 10.000 euro. Dat is een dieseltje met bijna 3 ton op de teller.

Voor een Suzuki Vitara met 100.000 tot 150.000 kilometer ervaring moet je minimaal tussen de 11.500 en 13.000 euro neertellen. In de meeste gevallen ga je dan met een 1.6 uit 2015 naar huis. De prijzen van de goedkoopste vierwielaangedreven Vitara’s beginnen rond de 14.000 euro. Zoek je een Vitara van na de eerste facelift, reken dan op vraagprijzen vanaf 15.000 euro. Ben je een rustige rijder, dan heb je voldoende aan een 1.0 Boosterjet.



Vitara 1.5 Hybrid vanaf 22.000 euro



Liefhebbers van een tweedehands Suzuki Vitara 1.5 Hybrid (vanaf 2022) moeten minimaal 22.000 euro uit hun spaarvarken schudden.

Wat uitrusting betreft zouden we de nogal basic Vitara Comfort laten staan. De Vitara met de Style- en Select-uitrusting hebben een iets leuker aangekleed interieur en zitten ruimer in de extra’s. De Suzuki Vitara High ­Executive (tot 2018) heeft de chicste stoelen, bekleed met een alcantara-achtige stof en kunstleer.