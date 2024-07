Deze compacte SUV met 4x4 is nog goedkoper dan de Dacia Duster

Nieuws

Als je op zoek bent naar een compacte betaalbare SUV met 4x4-aandrijving heb je niet heel veel keus. Je komt al snel uit bij de Dacia Duster. Maar er is nu een goedkoper alternatief van een merk dat ook nog meer garantie geeft.

We hebben het over de Suzuki Vitara. Die is onlangs vernieuwd en nu de prijzen bekendgemaakt zijn, valt op hoe scherp geprijsd de SUV eigenlijk is. De instapper is leverbaar vanaf 28.995 euro. De Dacia Duster is met 25.590 euro goedkoper, maar heeft een 999 cc 3-cilinder benzinemotor met 100 pk. De Vitara zet hier een meer volwassen 1,4-liter 4-cilinder mild hybrid met 129 pk tegenover, plus een elektromotor van bijna 14 pk.

De Duster met 130 pk-motor is met 28.890 euro ook goedkoper dan de Vitara, maar ook dan moet je het nog steeds doen met een piepkleine cilinderinhoud en 3-cilinders. Bovendien is het prijsverschil al veel kleiner.

Net als de Duster is de Vitara ook leverbaar als 4x4-auto. En terwijl de goedkoopste Duster met vierwielaandrijving 33.390 euro moet kosten, is de Vitara Allgrip leverbaar vanaf 33.295 euro. Net iets goedkoper dus. In de Duster heb je nog steeds een 3-cilinder met 130 pk.

Op leeftijd

Toegegeven: de Dacia Duster is veel nieuwer en ziet er veel stoerder uit. De huidige Vitara kwam in 2015 op de markt en is voor autobegrippen behoorlijk op leeftijd. Al houden subtiele facelifts hem bij de tijd. Maar als je daar niks om geeft, is de Suzuki Vitara een goed alternatief. Vooral als je van zekerheid houdt; Suzuki geeft standaard zes jaar garantie. Dacia vindt drie jaar wel welletjes.

We zeiden het al: de Suzuki Vitara is pas vernieuwd. De voorbumper is nieuw, net als de zwarte grille. Volgens Suzuki zijn de zijschermen dikker aangezet, maar met het blote oog zie je eigenlijk geen verschil met de uitgaande versie. Verder zijn er nieuwe lichtmetalen wielen en twee nieuwe exterieurkleuren: Titan Dark Grey Pearl Metallic en de two-tone lak Sphere Blue Pearl waarbij het dak in zwart is uitgevoerd. Die laatste kleur kun je ook zonder zwart dak krijgen.

Suzuki Vitara 2024 prijs

Vitara Comfort 1.4 Boosterjet Smart Hybrid, 28.995 euro

Vitara Select 1.4 Boosterjet Smart Hybrid, 29.695 euro

Vitara Style 1.4 Boosterjet Smart Hybrid, 32.195 euro

De meerprijs van de Vitara 1.5 Hybrid (een full hybrid) met een gecombineerd vermogen van 115 pk is 3000 euro. En een Suzuki Vitara met 4x4 is er dus vanaf 33.295 euro.