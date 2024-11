Waarom Suzuki huiverig is om meer EV's te ontwikkelen

Nieuws

Met de e Vitara heeft Suzuki eindelijk zijn eerste elektrische auto. Komen er meer EV’s aan? En gaat onze vurige wens van een elektrische Suzuki Jimny in vervulling? 4 vragen, 4 antwoorden.

1. Meteen maar voor de dag ermee; wanneer komt de elektrische Suzuki Jimny?

Japanners formuleren doorgaans bedachtzaam en zijn geen flapuiten, maar de allerhoogste baas van Suzuki is klip en klaar. Toshihiro Suzuki, achterkleinzoon van de oprichter, zegt dat er geen elektrische Suzuki Jimny komt. “Een Jimny is licht en wendbaar. Dat karakter zou bij een elektrische versie verloren gaan. Een elektrische aandrijflijn ruïneert de auto.”



2. Wat wordt dan wel de volgende elektrische Suzuki?

Je zou zeggen dat Suzuki dankzij het nieuwe Heartect e-platform van de elektrische Vitara nu helemaal losgaat. Maar dat is beslist niet het geval. Sterker nog, Suzuki twijfelt openlijk over de elektrische toekomst zoals Europa die graag ziet. “De vraag stort in en de Chinezen kunnen veel goedkopere auto’s maken. Daar kunnen we niet tegenop”, geeft Suzuki ruiterlijk toe. “We zeggen niet dat we stoppen met EV’s, maar kijken eerst wat de markt gaat doen.”

Als er toch nog een EV komt, licht Suzuki een tipje van de sluier op over wat voor auto dit wordt. Het wordt een kleinere auto dan de Suzuki e Vitara. De eWx, die Suzuki in 2023 op de autobeurs van Tokio presenteerde en die je hieronder op de foto's ziet, is een voorproefje.

Zo’n kleine lichte elektrische auto zou logisch zijn, want op dat gebied heeft het merk een naam hoog te houden. Denk maar aan de Alto en natuurlijk de Suzuki Swift.



3. Wat maakt een Suzuki een Suzuki?

Bij de onthulling van de e Vitara vragen we naar het familiegezicht van Suzuki. De meeste ontwerpers komen dan met een hele uiteenzetting over kodo design (Mazda) of opposites unite (Kia), maar niets van dat bij Suzuki. Elk model is anders en vraagt om een andere benadering, is het motto. Zelfs de typeplaatjes zijn verschillend.

Dat betekent niet dat er helemaal geen idee achter Suzuki’s modellen zit. Het merk werkt volgens vijf principes. In het Japans heten ze sho sho kei tan bi. Het komt hierop neer:

Maak het compact Houd het simpel Maak het licht Neem snelle beslissingen Maak er een mooi geheel van

Een grote limousine of zwaargewicht SUV zul je niet snel in de prijslijst van Suzuki aantreffen. Het merk blijft trouw aan compacte en lichte auto’s. De Suzuki Across is een uitzondering, maar dat is een Toyota RAV4 met een ander typeplaatje en de plug-in hybride is vooral bedoeld om de gemiddelde CO2-uitstoot van het hele modellengamma te doen dalen.

Als er in de toekomst elektrische modellen komen, zet Suzuki ze ook op de weegschaal. “Moet een kleine auto een actieradius hebben van 500 kilometer? Wij denken van niet. 100 tot 200 kilometer is wel genoeg. Dan houd je de prijs én het gewicht laag”, zegt Toshihiro Suzuki.

Nu we dit verhaal horen, durven we (ondaks Suzuki’s stellige ontkenning) wel de voorspelling te doen dat de eWx in productie gaat. Hopelijk met hetzelfde geinige en originele uiterlijk als de concept car.

4. Op welke brandstof rijden de Suzuki’s van de toekomst?

Net als veel Europese merken, gelooft Suzuki niet dat de toekomst alleen uit stekkers en batterijen bestaat. Suzuki: “Europa mag daar dan op inzetten, andere landen doen dat niet. Daar is niemand met EV’s bezig. We kijken per land of continent wat het beste past. In India, waar we een van de bestverkochte merken zijn, gaan we bijvoorbeeld inzetten op biobrandstoffen.”



Conclusie elektrificatieplannen Suzuki

Suzuki heeft geen uitgekiend plan met zijn EV’s en vaart zijn eigen koers – wat het familiebedrijf al meer dan 100 jaar succesvol doet. Van achterblijver gaat het dus geen voorloper worden. Jammer is het wel: het blijft merkwaardig dat Japanse merken, die ooit bekendstonden om hun technologische superioriteit, nu de voortrekkersrol aan de Chinezen laten. Een goedkope, wendbare en lichte EV past perfect bij het sympathieke merk. Kom dus maar door met de productieversie van de eWx!