Deze Suzuki is stokoud, maar krijgt desondanks een facelift

Een automodel heeft een gemiddelde levensduur van zeven, acht jaar. Dat is inclusief één vernieuwingsronde na vier jaar. Maar er zijn altijd uitzonderingen. De Suzuki Vitara is voor autobegrippen stokoud, maar krijgt toch een tweede facelift.

De huidige generatie Suzuki Vitara kwam in 2015 op de markt en werd drie jaar later vernieuwd. De compacte SUV van Japanse origine kreeg toen een nieuwe grille en andere achterlichten. Belangrijkste wijziging was de komst van een modernere 1,0-liter turbobenzinemotor met 112 pk die de atmosferische 1.6 met 120 pk verving. De sterkere 1.4 turbomotor met 140 pk bleef in het gamma.

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder (wat heet) en is de Suzuki Vitara nog altijd leverbaar. De eerder genoemde turbomotoren zijn inmiddels wel verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn gekomen een 1.4 mild hybride met 129 pk en een handbediende zesbak en een 1.5 full hybride met 115 pk en een automaat. Die aandrijflijn heeft Suzuki zelf ontwikkeld en komt dus niet uit de Suzuki Swace wat je wel verwacht omdat dit feitelijk een Toyota Corolla TS Hybrid is.

Suzuki Vitara 2024: iets ander design

De nu vernieuwde Suzuki Vitara heeft een iets ander design. De voorbumper is nieuw, net als de zwarte grille. Volgens Suzuki zijn de zijschermen dikker aangezet, maar met het blote oog zie je eigenlijk geen verschil met de uitgaande versie. Verder zijn er nieuwe lichtmetalen velgen en twee nieuwe exterieurkleuren: Titan Dark Gray Pearl Metallic en de two-tone lak Sphere Blue Pearl waarbij het dak in zwart is uitgevoerd.

Het interieur is in het vervolg uitgerust met een groter scherm, 9 inch in plaats van 7 inch. Slim gedaan, want vooral aan de grootte van een aanraakscherm zie je vaak hoe verouderd een auto wel niet is. Het display is gezien de megaschermen in sommige nieuwkomers nog altijd betrekkelijk klein, maar die bescheidenheid is een kenmerk van Suzuki. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Apple CarPlay en Android Auto zijn zoals het hoort in een moderne SUV aanwezig.

Meer veiligheid

Tot slot is de veiligheidsuitrusting van de Suzuki Vitara verder uitgebreid. Zo detecteert de Vitara objecten zoals andere auto's en fietsers eerder dan voorheen. Tot de uitrusting behoren adaptieve cruise control, lane keeping assist die de auto in het midden van de rijstrook houdt en verkeersbordenherkenning inclusief een snelheidsbegrenzer die je zelf kunt instellen. En omdat irritante waarschuwingspiepjes voor het overschrijden van de maximumsnelheid vanaf 1 juli 2024 verplicht zijn voor alle nieuwe auto's, zal de Vitara die ook krijgen.

Hoe hoogbejaard de Suzuki Vitara ook is, zijn hybride motoren passen helemaal in het huidige tijdsbeeld. Hybride is momenteel in Nederland de meest verkochte aandrijflijn (lees het onderstaande bericht maar). En nu het interieur een groter scherm heeft, hoef je hem hiervoor ook niet meer te laten staan.

Suzuki Vitara prijs

Het design is niet spannend, maar hoe verfrissend is het om een SUV te zien die geen lichtbalk achterop heeft. Tel hier de bewezen betrouwbaarheid van Suzuki bij op en het moet wel heel gek lopen wil de Vitara ondanks zijn hoge leeftijd niet de nodige consumenten tot aanschaf weten te verleiden. Hoeveel die moeten betalen voor de vernieuwde Vitara maakt Suzuki later bekend. In ieder geval voor het begin van de zomer, wanneer de auto bij de dealer arriveert.