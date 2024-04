Autoverkopen maart 2024: de XC40 is niet langer de populairste Volvo van Nederland

Nieuws

Nu de verkoopcijfers van maart 2024 bekend zijn gemaakt, gaat in ieder geval bij Volvo de vlag uit. Behalve dat het merk stevig in de top 3 staat, blijkt de nieuwste elektrische Volvo het voorspelde schot in de roos.

Nederlanders zijn gek op Volvo. De Volvo XC40 (waarvan de elektrische versie is omgedoopt tot Volvo EX40) draait al een tijdje mee, maar was in februari nog de populairste Volvo van ons land. Afgelopen maart moest de Zweedse SUV voor de eerste keer sinds tijden een andere Volvo voor laten gaan, al is het maar net. Volvo registreerde 1173 stuks van de nieuwe EX30, één exemplaar meer dan van de XC40.

De leveringen van de Volvo EX30 komen dus lekker op stoom. Dat geldt ook voor de elektrische auto in zijn algemeenheid, zij het in mindere mate. Van de 37.119 auto's die in maart 2024 nieuw geregistreerd werden, waren 13.051 volledig elektrisch. Dat is een lichte daling van 1,13 procent in vergelijking tot maart 2023. Bovag, RAI Vereniging en RDC die de cijfers vrijgeven, zijn desondanks positief omdat over het hele eerste kwartaal bekeken het aantal registraties wel gestegen is, namelijk met 19,73 procent tot 30.068 registraties.

Kijken we naar het totale aantal EV's dat momenteel op de Nederlandse wegen rijdt, is het beeld voor klimaatactivisten weer wat somberder. Dat zijn er nog altijd maar 490.820, wat neerkomt op 5,18 procent van het totale Nederlandse wagenpark (9.473.035).



Particulieren nog niet massaal aan de EV

Zakelijk zit het wel goed met elektrische auto's, maar particulieren lopen nog niet massaal warm voor een nieuwe EV. Niet zo gek ook, gezien het gebrek aan toekomstvisie van het Nederlandse demissionaire kabinet. Moet je bijvoorbeeld vanaf 2026 de volledige mep aan wegenbelasting betalen of wordt de korting van 75 procent die voor 2025 geldt, gehandhaafd? En hoe zit het met de capaciteit van het stroomnetwerk? Nu al lopen netbeheerders tegen de grenzen aan van wat mogelijk is.

Bye bye diesel

Kortom: een hybride-auto die ook een benzinemotor heeft, is zo'n gek idee nog niet. Dit is over de afgelopen maand dan ook het populairste type aandrijving (15.406 registraties, 41,5 procent marktaandeel). Hierna volgen EV's (13.051 registraties, 35,2 procent marktaandeel) en benzine (7.991 registraties, 21,5 procent). En diesel? Waar we vroeger nog massaal TDI's, JTD's en dCi's kochten, willen we nu niets meer hebben van de dieselmotor; slechts 415 registraties, een marktaandeel van 1,1 procent.

Populairste automerken maart 2024

Toyota (3.979 registraties, 10,7% marktaandeel) Tesla (3.957 registraties, 10,7% marktaandeel) Volvo (3.494 registraties, 9,4% marktaandeel) Kia (3.006 registraties, 8,1% marktaandeel) BMW (1.988 registraties, 5,4% marktaandeel)

Populairste automodellen maart 2024

Tesla Model Y (2.386 registraties, 6,4% marktaandeel) Tesla Model 3 (1.510 registraties, 4,1% marktaandeel) Toyota Aygo x (1.421 registraties, 3,8% marktaandeel) Volvo EX30 (1.173 registraties, 3,2% marktaandeel) Volvo XC40 (1.172 registraties, 3,2% marktaandeel)

Populairste EV-modellen maart 2024

Tesla Model Y (2.386 registraties, 18,3% marktaandeel) Tesla Model 3 (1.510 registraties, 11,6% marktaandeel) Volvo EX30 (1.173 registraties, 9,0% marktaandeel) Volvo XC40 (983 registraties, 7,5% marktaandeel) Kia Niro (646 registraties, 4,9% marktaandeel)

Aygo-X met afstand populairste Toyota

In de top 5's valt een aantal dingen op. Bijvoorbeeld dat traditionele bestsellers als Volkswagen, Opel en Ford er helemaal niet in staan. Kia stond in februari 2024 nog op één, maar is nu ingehaald door Toyota, dat vooral profiteert van de populariteit van de Toyota Aygo-X. Dit model is met grote afstand de meest gewilde Toyota (1421 stuks). Overall gezien moet de kleine Toyota zelfs alleen de Tesla's Model Y en 3 voor laten gaan. Nummer twee nder de Toyota's is de Yaris met 783 registraties.

Verder valt de relatief goede prestatie van de Suzuki Ignis op. Met 343 registraties is de Ignis populairder dan bijvoorbeeld de Opel Astra, Renault Captur en de Ford Puma om maar enkele modellen van verschillende pluimage te noemen. Zo bekeken, zullen de Suzuki-dealers balen dat de Ignis niet zo heel lang meer leverbaar is in Europa.