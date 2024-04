Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 14 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, het weekend is begonnen. Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Renault voor de goede zaak heult met de vijand en Tesla-baas Elon Musk weer eens alle reden heeft om te mopperen, maar ook om de champagne te ontkurken.

+ Top: Renault heult met de vijand en dat is goed nieuws

Heulen met de vijand, dat klinkt negatief. Maar het is goed nieuws voor jou. Renault praat met aartsvijand Volkswagen over samenwerking voor een goedkope elektrische auto. En dan echt goedkoop: met een prijs onder de 20.000 euro. De uitkomst is ongewis, maar we zouden graag een vlieg op de muur zijn bij de Frans-Duitse vredesbesprekingen ...



+ Top - prijs van de Kia Picanto (2024)

We klagen met z'n allen wat af: alles wordt maar duurder en duurder. Dat geldt ook voor de nieuwe Kia Picanto (2024), maar Kia maakt het niet te gek met een verhoging van 50 euro. Extra goed nieuws is dat het basismodel van 18.995 euro goed in zijn spullen zit.



+ Top - stokoude Suzuki Vitara in de schijnwerpers



Een automodel heeft een gemiddelde levensduur van zeven, acht jaar. Dat is inclusief één vernieuwingsronde na vier jaar. Maar er zijn altijd uitzonderingen. De Suzuki Vitara krijgt doodleuk een tweede facelift na negen jaar. Je moet maar durven! Wat kan Suzuki nog doen om hem interessant te houden? Wij zien mogelijkheden.



- Flop: Steenmarter vangen in plaats van verjagen? Dat kost knaken



Overal zie je ze, van stad tot platteland. Steenmarters hebben het op de kabels van je auto gemunt, maar belangrijk is dat je de beestjes niet vangt of doodt. Buiten dat dit zielig is, staan hier torenhoge boetes op. Voor hetzelfde geld kun je ook een nieuwe Mercedes E-klasse of Porsche Macan kopen!

- Flop - Tesla is weer de grootste EV-bouwer, maar is toch niet blij

Dat BYD het laatste kwartaal van 2023 de grootste EV-bouwer van de wereld was, leek het begin van een jarenlange Chinese hegemonie. Maar Tesla herpakt de koppositie. Dat betekent niet dat Elon Musk tevreden kan twitteren over deze resultaten, want er is een smet op de Tesla-cijfers.



- Flop - Deze zevenzitter van Porsche is peperduur

Nee, eigenlijk mogen we Porsche niet verwijten dat zijn elektrische SUV met zeven zitplaatsen voor bijna iedereen onbereikbaar is. Als je zo'n onberispelijke reputatie hebt, ben je gek als je die niet ten volle benut. Daarom een positieve draai: wat fijn dat Porsche nu ook een optie is voor grote (rijke) gezinnen.