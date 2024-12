Dit kosten de 5 populairste auto’s van 2024 met private lease

Nieuws

Nu 2024 echt op zijn einde loopt wordt het duidelijk welke auto’s dit jaar gretig aftrek vonden bij Nederlanders. Maar wat kosten deze modellen als je ze niet wilt kopen, maar private leasen? Wij zetten de 5 populairste op een rijtje.



Private lease is een steeds populairdere manier van autorijden waarbij je voor een vast maandbedrag in een gloednieuwe auto kunt rijden. Het is niet alleen overzichtelijk, maar het haalt ook veel zorgen weg. Je hoeft je geen zorgen te maken over kosten zoals verzekering, onderhoud of afschrijving, want die zijn allemaal al inbegrepen in het maandbedrag.

Wij nemen de verkoopcijfers van dit jaar erbij en zoeken de 5 populairste auto’s op in onze private lease vergelijker. Wat kosten de auto’s met private lease, wat zijn de specificaties en welke pluspunten en minpunten horen bij de auto’s?

1. Tesla Model Y

Specificaties

Uitvoering Model Y Long Range Long Range AWD Performance AWD Vermogen 299 pk 340 pk 441 pk 562 pk Koppel 420 Nm 450 Nm 493 Nm 660 Nm 0-100 6,9 s 5,9 s 5,0 s 3,7 s Aandrijving Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Vierwielaandrijving Accucapaciteit 60 kWh 82 kWh 82 kWh 82 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,7 kWh/100 km 15,5 kWh/100 km 16,9 kWh/100 km 17,3 kWh/100 km Type accu LFP Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion WLTP-actieradius 455 km 600 km 533 km 514 km Laadvermogen 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW Snellaadvermogen 170 kW 250 kW 250 kW 250 kW

Pluspunten

+ Zowel interieur als bagageruimte enorm ruim

+ Standaard rijk uitgerust

+ Indrukwekkende specificaties

Minpunten

- Ergonomie kan beter

- Vrijwel alle functies zijn verborgen in het touchscreen

- Prijzig

De Tesla Model Y is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 691,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Tesla Model Y private lease prijzen.

2. Kia Niro

Specificaties

Uitvoering 1.6 GDi Hybrid EV Vermogen 141 pk 204 pk Koppel 265 Nm 255 Nm 0-100 11,3 s 7,8 s Aandrijflijn Hybride Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,4 l/100 km 16,2 kWh/100 km CO2-uitstoot (WLTP) 100 g/km 0 g/km Accucapaciteit 1,3 kWh 64,8 kWh WLTP-actieradius - 460 km Laadvermogen - 11 kW Snellaadvermogen - 100 kW

Pluspunten

+ Been-, hoofd- en bagageruimte is prima in orde

+ Comfortabel geveerd

+ Standaard compleet uitgerust

Minpunten

- EV: snellaadvermogen niet baanbrekend

- PHEV niet beschikbaar

- EV: laadpoort op onhandige plek boven de bumper

De Kia Niro is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 459,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Niro private lease prijzen.

De Kia Niro EV is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 509,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Niro EV private lease prijzen.

3. Volvo EX30

Specificaties

Uitvoering Single Motor Single Motor Extended Range Twin Motor Performance Vermogen 272 pk 272 pk 428 pk Koppel 343 Nm 343 Nm 543 Nm 0-100 5,7 s 5,3 s 3,6 s Aandrijving Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Trekgewicht 1000 kg 1600 kg 1600 kg Accucapaciteit 51 kWh 69 kWh 69 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh/100 km 17,0 kWh/100 km 17,5 kWh/100 km WLTP-actieradius 337 km 476 km 450 km Laadvermogen 11 kW 11 kW of 22 kW 22 kW Laadtijd (0%-100%) 6 u 11 kW: 8 u - 22 kW: 4 u 11 kW: 8 u - 22 kW: 4 u Snellaadvermogen 134 kW 153 kW 153 kW Laadtijd (10%-80%) 26 min 28 min 28 min

Pluspunten

+ Herkenbaar Volvo-ontwerp

+ Erg snel en krachtig, maar ook rustig te rijden

+ Comfortabel onderstel en goede stoelen

Minpunten

- Niet heel zuinig: zie Volvo EX30 actieradiustest

- Twijfelachtige ergonomie: geen instrumentarium

- Beperkte beenruimte achterin

De Volvo EX30 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 483,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Volvo EX30 private lease prijzen.

4. Tesla Model 3

Specificaties

Uitvoering RWD Long Range RWD Long Range AWD Performance AWD Vermogen 283 pk 375 pk 498 pk 627 pk Koppel 420 Nm 450 Nm 493 Nm 741 Nm 0-100 6,1 s 5,2 s 4,4 s 3,1 s Aandrijving Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Vierwielaandrijving Accucapaciteit 60 kWh 78,1 kWh 78,1 kWh 78,1 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,2 kWh/100 km 12,8 kWh/100 km 14,0 kWh/100 km 16,7 kWh/100 km Type accu LFP Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion WLTP-actieradius 513 km 702 km 629 km 528 km Laadvermogen 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW Snellaadvermogen 170 kW 250 kW 250 kW 250 kW

Pluspunten

+ Indrukwekkende specificaties

+ Standaard rijk uitgerust

+ Opvallend zuinig en efficiënt (fabrieksopgave: 12,8 kWh/100 km)

Minpunten

- Gebrek aan instrumentarium en richtingaanwijzerhendel vereist gewenning

- Ergonomie kan beter

- Alle functies zijn verborgen in menu van het touchscreen

De Tesla Model 3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 634,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Tesla Model 3 private lease prijzen.

5. Kia Picanto

Specificaties

Uitvoering 1.0 DPi Vermogen 63 pk Koppel 93 Nm 0-100 15,4 s Aandrijflijn Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,9 l/100 km (1 op 20,4) CO2-uitstoot (WLTP) 110 g/km

Pluspunten

+ Goedkoop

+ Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto

+ Interieur is verrassend ruim

Minpunten

- Standaard als vierzitter

- Motor is rumoerig en traag

- Bagageruimte (255 liter) is relatief klein

De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 249,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen.

Private lease

Je vindt private lease deals voor deze populaire auto’s in onze private lease vergelijker. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder op de private lease pagina van Auto Review.