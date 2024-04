Zo houdt de nieuwe Kia Picanto (2024) een uitstervend autosegment in leven (update: prijzen)

Nieuws

Echt nieuw is de Kia Picanto (2024) niet, het is vooral een heel uitgebreide facelift. Maar het is al een wonder dat Kia de stekker niet uit zijn kleinste model trekt, zoals Volkswagen, Peugeot en Skoda.

De betaalbare auto is uit Nederland en België aan het verdwijnen. De populaire drieling van de Volkswagen Groep – Volkswagen Up, Seat Mii en Skoda Citigo – kreeg geen opvolger. Vrijwel op hetzelfde moment stopten Citroën en Peugeot met de C1 en de 108. Toyota ontwikkelde de nieuwe Toyota Aygo X zonder Franse hulp. Goed nieuws voor prijsbewuste kopers: ook de Kia Picanto verdwijnt niet.

Er zijn twee redenen voor het steeds kleiner wordende aanbod. De veiligheidseisen van EuroNCAP zijn zo streng dat een autofabrikant flink moet investeren om een auto aan de hoogste eisen te laten voldoen. Daar komen strenge milieueisen voor verbrandingsmotoren bovenop. Aanpassingen zijn zo duur dat een auto zomaar duizenden euro's duurder kan worden. Procentueel komt dit natuurlijk het hardst binnen bij de goedkoopste auto's.



EuroNCAP



De Kia Picanto (2024) niet écht nieuw. Het is vooral een zeer uitgebreide facelift. De lengte bleef precies gelijk (3,95 meter) en ook de wielbasis veranderde niet (2,4 meter). Zoals je ook in de bagageruimte geen liter extra krijgt; je kunt net als in de oude Picanto 255-1010 liter kwijt.



Van het nieuwe uiterlijk heeft Kia wel veel werk gemaakt. De nieuwe Kia Picanto heeft een zelfverzekerder uitstraling gekregen, als de puber die na de zomervakantie de baard in z'n keel heeft gekregen. Vooral de smalle koplampen die doorlopen in de bumper en in de grille vallen op. De bumper zelf is voorzien van enorme luchtinlaten, alsof er onder de motorkap een achtcilinder verstopt zit. Aan de achterkant doet de Picanto mee met de mode, hij kreeg een lichtstrip over de gehele breedte van de auto. De nepdiffusor van de duurste GT-Line vinden we dan weer potsierlijk.

Nog even over de veiligheid van kleine auto's. Koop je een nieuwe Kia Picanto, dan hoef je echt niet meteen je testament te laten opstellen, want het aantal veiligheidsfeatures is groot. Naast zes airbags, beschikt hij afhankelijk van de uitvoering onder meer over een dodehoekwaarschuwing, een spoorassistent en een systeem dat de auto in het midden van de rijbaan houdt, en waarschuwt hij als je een voorligger (auto, fiets of voetganger) te dicht nadert.



Kia Picanto (2024) met automaat

Ook motorisch worden we niet verrast; net als vroeger wordt de Kia Picanto leverbaar met een 68 pk sterke 1,0-liter driecilinder. Hij wordt zowel met een handgeschakelde vijfbak als met een automaat leverbaar. De snelle 1.0 T-GDI met 100 pk is alleen in België te koop.



De wijzigingen in het interieur zijn bescheidener. De analoge snelheidsmeter heeft plaatsgemaakt voor een digitale en moderne gemakken als Apple CarPlay en Android Auto zijn eveneens aan boord. Uiteraard kreeg de Picanto ook wat obligate nieuwe kleuren, zoals de ‘adventurous green’ die je op de foto’s ziet.

Kia Picanto (2024) prijs

De nieuwe Kia Picanto wordt 50 euro duurder dan het huidige model (18.945 euro). Het basismodel van 18.995 euro zit goed in zijn spullen. De standaarduitrusting omvat een digitaal instrumentarium, airconditioning, een 8-inch touchscreen met navigatie en een achteruitrijcamera. Hij is ook uitgerust met rijstrookassistentie en een noodremsysteem met voetganger- en fietserdetectie.

Hieronder zie je welke uitvoeringen er allemaal zijn. Upgraden naar de DynamicPlusLine doe je voor de full LED-koplampen, de lichtmetalen wielen en de USB C-poort voor de achterpassagiers. De ExecutiveLine voegt daar stoel- en stuurverwarming, climate control en een draadloze oplader aan toe. Het topmodel, de GT-Line is stoerder versierd, heeft meer veiligheidssystemen en bevat een zonnedak.



Uitvoeringen en prijzen

DynamicLine (18.995 euro)



DynamicPlusLine (20.195 euro)



ExecutiveLine (21.195 euro)

GT-Line (22.895 euro)

De automaat heeft een meerprijs van 2000 euro en voor de 5-zits versie (in combinatie met een handbak) geldt een meerprijs van 800 euro.

