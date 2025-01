Dit waren de 5 populairste private lease-auto’s van 2024

Nieuws

Ook in 2024 kozen weer veel mensen voor private lease: in totaal werden er 44.678 contracten afgesloten. Maar wat waren de populairste auto’s, en hoeveel kosten deze per maand?

Private lease is een vorm van autorijden die steeds populairder wordt. Je betaalt een vast maandbedrag waarin zaken als wegenbelasting, onderhoud, verzekering, afschrijving en het aankoopbedrag verwerkt zitten. Je hoeft alleen nog maar voor de brandstof te zorgen.

RAI Vereniging heeft alle data omtrent private lease in 2024 op een rijtje gezet. En daar komen een aantal interessante feitjes uit. Wat waren bijvoorbeeld de vijf populairste private lease auto’s van vorig jaar? Wij zetten ze voor je op een rijtje, en benoemen daarbij de specificaties en de plus- en minpunten van de auto. Zo weet jij voor welke auto je moet gaan uit onze private lease vergelijker.

1. Toyota Aygo X: 3493

Specificaties

Uitvoering 1.0 VVT-i Vermogen 72 pk Koppel 93 Nm Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l / 100 km (1 op 20,0) 0-100 sprint 14,9 s CO2-uitstoot (WLTP) 108 g/km

Pluspunten

+ Rijke standaard (veiligheids)uitrusting

+ Scherpe prijs: een van de goedkoopste uit de vergelijker

+ Onderscheidend ontwerp

Minpunten

- Interieur oogt enigszins goedkoop

- Instaphoek bij achterportier is erg krap

- Motor wel erg traag

De Toyota Aygo X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 284,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Aygo X private lease prijzen.

2. Kia Picanto: 2429

Specificaties

Uitvoering 1.0 DPi Vermogen 63 pk Koppel 93 Nm Aandrijflijn Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,9 l/100 km (1 op 20,4) 0-100 sprint 15,4 s CO2-uitstoot (WLTP) 110 g/km

Pluspunten

+ Scherpe prijs

+ Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto

+ Interieur is verrassend ruim

+ Met facelift een stoer en nieuw uiterlijk

Minpunten

- Alleen beschikbaar als vierzitter

- Motor is rumoerig

- Bagageruimte (255 liter) is relatief klein

De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 264,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen.

3. Volvo EX30: 2318

Specificaties

Uitvoering Single Motor Single Motor Extended Range Twin Motor Performance Vermogen 272 pk 272 pk 428 pk Koppel 343 Nm 343 Nm 543 Nm 0-100 sprint 5,7 s 5,3 s 3,6 s Aandrijving Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Accucapaciteit (kWh) 51 kWh 69 kWh 69 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh/100 km 17,0 kWh/100 km 17,5 kWh/100 km WLTP-actieradius 337 km 476 km 450 km Laadvermogen 11 kW 11 kW - 22 kW (optioneel) 22 kW Laadtijd (0%-100%) 6 u 11: 8 u - 22: 4 u 11: 8 u - 22: 4 u Snellaadvermogen 134 kW 153 kW 153 kW Laadtijd (10%-80%) 26 min 28 min 28 min

Pluspunten

+ Herkenbaar Volvo-ontwerp

+ Erg snel en krachtig, maar ook rustig te rijden

+ Comfortabel onderstel en goede stoelen

Minpunten

- Niet heel zuinig: zie Volvo EX30 actieradiustest

- Twijfelachtige ergonomie: geen instrumentarium

- Beperkte beenruimte achterin

De Volvo EX30 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 507,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Volvo EX30 private lease prijzen.

4. Kia Niro: 1981

Specificaties

Uitvoering 1.6 GDi Hybrid 1.6 GDi PHEV EV Vermogen 129 pk 171 pk 204 pk Koppel 265 Nm 265 Nm 255 Nm Aandrijflijn (brandstof) Hybride Plug-in hybride Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,4 l/100 km 0,8 l/100 km - 13,7 kWh/100 km 16,2 kWh/100 km 0-100 sprint 10,4 s 9,6 s 7,8 s CO2-uitstoot (WLTP) 106 g/km 18 g/km 0 g/km Accucapaciteit 1,3 kWh 11,1 kWh 64,8 kWh Elektrische actieradius (WLTP) - 65 km 460 km Laadvermogen - 3,3 kW 11 kW Snellaadvermogen - - 100 kW

Pluspunten

+ Als hybride, plug-in hybride en EV verkrijgbaar

+ Been-, hoofd- en bagageruimte is prima in orde

+ Comfortabel geveerd

+ Standaard compleet uitgerust

Minpunten

- EV: snellaadvermogen valt tegen

- Hybrid: voelt relatief traag aan

- Gebruik van hard plastic in interieur

De Kia Niro is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 519,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Niro private lease prijzen.

5. Volkswagen Polo: 1646

Specificaties

Uitvoering 1.0 MPI 1.0 TSI Vermogen 80 pk 95 pk Koppel 93 Nm 175 Nm Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 0-100 sprint 15,6 s 10,8 s Bagageruimte 355 l 355 l CO2-uitstoot (WLTP) 121 g/km 118 g/km

Pluspunten

+ Ijzersterke reputatie en naamsbekendheid

+ Comfortabel geveerd

+ Capabele en tegelijkertijd zuinige aandrijflijnen

Minpunten

- Bediening werkt niet handig, bijvoorbeeld touchknoppen en -sliders

- 1.0 MPI is relatief traag

- Losse pakketten drijven de prijs snel op

De Volkswagen Polo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 364,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen Polo private lease prijzen.

Private lease

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste private lease deals.