Waarom Kia druk bezig is met een goedkope EV én een nieuwe Picanto op benzine

Nieuws

Kia blijft verrassen. Terwijl het merk druk bezig is met een elektrische instapauto onder de 25.000 euro, komt er óók een nieuwe generatie van de Kia Picanto. Gewoon met benzinemotor!

Hoewel veel merken hun compacte modellen schrappen vanwege strengere CO₂-regels, gaat Kia juist door. Topman Ho Sung Song bevestigt tegen het Britse Autocar dat er een nieuwe Kia Picanto met benzinemotor in de pijplijn zit. De huidige generatie – in 2023 nog stevig opgefrist – blijft nog even leverbaar, maar krijgt op termijn een opvolger.

De keuze voor een nieuwe verbrandingsmotor in het A-segment is opvallend. Waar concurrenten afhaken, ziet Kia wereldwijd nog volop vraag naar compacte benzineauto’s. In opkomende markten is de laadinfrastructuur vaak afwezig. En ook in Europa blijft een deel van de kopers vasthouden aan de lage kosten, hoge betrouwbaarheid en het gemak van tanken. Daarmee houdt Kia vast aan betaalbare mobiliteit voor iedereen, ook voor wie nog niet elektrisch wil of kan rijden.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

Elektrische stadsauto onder de 25.000 euro

Tegelijkertijd werkt Kia aan een volledig elektrische stadsauto die onder de aankomende Kia EV2 (blauwe auto op bovenstaande afbeeldingen) gepositioneerd wordt. Deze zogeheten ‘baby-EV’ moet minder dan 25.000 euro gaan kosten.

De elektrische instapper is niet bedoeld als directe vervanger van de Picanto, maar als aanvullend model. Afhankelijk van regelgeving kunnen beide versies – benzine én elektrisch – straks naast elkaar bestaan. De Fiat Grande Panda en Citroën C3, bewandelen hetzelfde pad.

Kia's met Japans design

Designbaas Karim Habib geeft aan dat Kia zich bij de ontwikkeling van zijn nieuwe kleine modellen laat inspireren door het Japanse lifestylemerk Muji. Denk: minimalistisch, functioneel en toch aantrekkelijk. Die eenvoud moet gepaard gaan met slimme personalisatiemogelijkheden voor een breed publiek.

Niet alleen EV’s: ook hybrides en range-extenders

Kia gelooft heilig in de toekomst van elektrische auto’s, zeker in Europa. Maar wereldwijd blijft het merk flexibel. Daarom blijft het investeren in alle aandrijftechnieken: hybrides, plug-ins en range-extenders (EREV’s). Vooral voor grotere modellen ziet topman Song voordelen in een range-extender, omdat puur elektrische techniek daar vaak nog tekortschiet.

Zo rijd je zorgeloos Picanto voor een vast bedrag per maand.

De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 249,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen.

De eerste Kia met range-extender-aandrijving wordt tegen het einde van dit decennium verwacht. En zolang er markten zijn waar de infrastructuur voor elektrisch rijden ontbreekt, blijft Kia ook benzinemotoren ontwikkelen. Denk aan regio’s als Noord-Afrika, waar elektrische mobiliteit nog ver weg is.