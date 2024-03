Steenmarter gevangen? Van de boete kun je ook een nieuwe Porsche Macan kopen!

Nieuws

Eerder gaven we 5 tips om steenmarters te verjagen. Belangrijk is dat je de beestjes niet vangt of doodt. Buiten dat dit zielig is, staan hier torenhoge boetes op. Voor hetzelfde geld kun je ook een nieuwe Mercedes E-klasse of Porsche Macan kopen!

Steenmarters en auto’s

Een kleine opfriscursus: steenmarters zijn roofdieren die ongeveer even groot zijn als een huiskat. De wilde dieren zoeken vaak een warme schuilplek op. Een beschutte plaats als de motorruimte van jouw auto staat hoog op het verlanglijstje.

Nu wordt het relevant voor autobezitters. Steenmarters markeren graag hun territorium met hun geur. Wanneer andere steenmarters dit ruiken, worden ze wild en bijten ze alles stuk in hun omgeving. Dus zetten ze in de motorruimte hun vlijmscherpe tandjes in slangen, kabels en rubbers. De schade kan hierbij oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Steenmarters beschermde diersoort

Wat echter nog veel duurder kan uitvallen, is het vangen of doden van een steenmarter. De roofdiertjes zijn beschermd in Nederland. Vroeger werd er vanwege hun kostbare pels en de overlast die ze kunnen geven, veel op gejaagd. Hierdoor nam de populatie drastisch af en dus werd de steenmarter een beschermde diersoort.

Boete vangen of doden steenmarter

Iemand die een steenmarter vangt of doodt, is in overtreding. In de wet staat expliciet vermeld dat het verboden is om beschermde diersoorten te doden, verwonden, vangen, bemachtigen, verontrusten of met het oog daarop op te sporen. Overtreders riskeren een gevangenisstraf en/of een fikse geldboete. Hoe hoog die uitvalt, hangt af van enkele omstandigheden zoals of je al een verleden hebt met justitie.

Voor het beboeten van misdrijven en overtredingen in Nederland is een heel systeem opgezet. Hierin zitten 6 categorieën, die variëren van maximaal 515 euro tot maximaal 1,03 miljoen euro. Alle misdrijven en overtredingen tegen steenmarters vallen in categorie 4 of 5.

Categorieën voor maximale geldboetes, vanaf 1 januari 2024:



1e categorie € 515 2e categorie € 5.150 3e categorie € 10.300 4e categorie € 25.750 5e categorie € 103.000 6e categorie € 1.030.000

Dit betekent dat de maximale boete maximaal 103.000 euro kan bedragen! Ter illustratie: voor dat geld kun je ook een gloednieuwe Mercedes E-klasse of Porsche Macan kopen. Denk dus twee keer na voordat je een steenmarter opsluit of naar de eeuwige jachtvelden stuurt.