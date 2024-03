Steenmarter in auto: 5 slimme tips om hem te verjagen

Nieuws

Het begin van de lente is het moment waarop steenmarters weer actief worden. Maar hoe moet je zo’n steenmarter verjagen? Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een wc-blokje of azijn. Ook kun je investeren in een marterverjager: auto blij, jij blij.

Wat zijn steenmarters?

Steenmarters zijn knaagdieren die in het wild leven. Oorspronkelijk kwamen ze vooral in het oosten van Nederland voor, maar tegenwoordig zijn ze overal in het land te vinden. Met een lengte van 40 tot 50 centimeter zijn ze net zo groot als een huiskat. Wanneer het koud weer is, zoeken de beestjes warme plekken op. Onder de motorkap van een auto is een van hun favorieten.

Zo'n beest bij je auto lijkt onschuldig, maar dat is het zeker niet. Steenmarters markeren graag hun territorium met hun geur. Wanneer andere steenmarters dit ruiken, worden ze wild en bijten ze alles stuk in hun omgeving. Zo kunnen uiteenlopende slangen, kabels en rubbers in je motorruimte stuk gaan. De schade kan oplopen tot duizenden euro’s.



Steenmarter in de auto: wat moet je doen

Er zijn tekenen waarmee je kunt achterhalen of er een steenmarter in je auto is geweest, nog voor er schade is aangericht. Zo laten de beestjes bepaalde geuren achter. Ook kun je door krabsporen en uitwerpselen een steenmarter ontdekken.

Wanneer je dit merkt, moet je in actie komen om de steenmarter te verjagen. Daarbij mag je geen gebruik maken van een val, want de beestjes zijn een beschermde diersoort in Nederland. Steenmarters vangen of doden kan je een boete opleveren die meer kost dan een nieuwe auto.



Steenmarter auto verjagen: 5 manieren

Er zijn meerdere bekende manieren om steenmarters te verjagen. Wij zetten ze op een rijtje:

1. Wc-blokje

Zoals eerder benoemd worden steenmarters gevaarlijk voor je auto wanneer ze de geur van een andere steenmarter ruiken. Dit kun je voorkomen door een wc-blokje in je motorruimte te plaatsen. Dit neutraliseert de geur die de eerste steenmarter heeft achtergelaten, waardoor je de kans op schade verkleint.

2. Marterverjager-spray

In het verlengde van het vorige punt: er bestaan speciale sprays om de geur van steenmarters te neutraliseren. Wanneer je dit sprayt, verklein je de kans dat steenmarters terugkomen.

3. Steenmarter verjagen met azijn

Nog een tip over geuren: ditmaal niet om te neutraliseren, maar om te verjagen. Er zijn namelijk geuren waar steenmarters niet tegen kunnen. Azijn is er daar een van. Je kunt bepaalde delen van je auto waaronder de banden insmeren met azijn. Ook ammoniak is een optie. Dit vergroot de kans dat steenmarters wegblijven.

4. Anti-marter rooster maken

Een andere mogelijkheid is het leggen van een rooster (zoals een stuk kippengaas in een houten frame) onder je auto. Steenmarters lopen hier niet graag overheen, waardoor de kans kleiner wordt dat ze vanuit de onderkant van je auto in de motorruimte kruipen.

5. Marterverjager

Een van de meest effectieve methodes is een marterverjager van een paar tientjes. Deze elektrische apparaatjes zenden een bepaalde geluidsfrequentie uit waar steenmarters niet tegen kunnen. Ook bestaan er verjagers die kleine stroomstootjes uitdelen wanneer steenmarters in de buurt komen.

Steenmarter in auto voorkomen

De beste remedie om schade door een steenmarter te voorkomen, is om het bezoek van de beestjes te voorkomen. Tips 3, 4 en 5 zijn er dan ook op gericht om ze uit je motorruimte te houden. Zo voorkom jij dat je auto schade oploopt en jaag je steenmarters op een diervriendelijke manier weg.