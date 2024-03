Verbruik auto berekenen: zo doe je dat zelf

Nieuws

Je wilt de benzine kosten per km berekenen, zodat je je passagiers een tikkie kunt sturen. Daarvoor begin je bij stap 1: verbruik auto berekenen. Pak de rekenmachine op je telefoon erbij en krijg eindelijk antwoord op de vraag: Hoe zuinig rijdt mijn auto?

Hoeveel verbruikt mijn auto?



De simpelste manier om te weten hoeveel jouw auto verbruikt, is kijken op de boordcomputer. Alle moderne auto’s houden zelf hun brandstofverbruik bij en tonen dit op een schermpje achter het stuur. Vaak moet je zelf door het menu scrollen om het verbruik in beeld te krijgen. Bij veel auto’s doe je dat met de knoppen op het stuur.

Het verbruik wordt uitgedrukt in liters per 100 kilometer, of kortweg ‘l/100 km’. Vaak is het zo dat we bij een verbruik van 5 l/100 km spreken van een zuinige auto. Een verbruik van 10 l/100 km of meer is onzuinig.

In de volksmond wordt het verbruik vaak opgedraaid: het aantal kilometer per liter. Zoals ‘1 op 20’ voor een auto die 5 l/100 km rijdt. Hieronder slaan we aan het berekenen.



Handmatig verbruik auto berekenen



Heeft jouw auto geen uitgebreide boordcomputer, dan kun je het verbruik handmatig berekenen. Dat doe je door de tank vol te gooien en meteen de tripteller te resetten of de huidige kilometerstand op te schrijven. Dan ga je rijden en kan de wetenschap beginnen. Want als de tank leeg is en je vult hem opnieuw, heb je twee belangrijke getallen: het aantal kilometer dat je gereden hebt en hoeveel benzine dat gekost heeft.

Nu kun je naar een website gaan die jou helpt met uitrekenen, maar de berekenen zijn zo simpel dat je het ook zelf kunt. Dat is sneller en je wordt slimmer.

Liters per 100 km berekenen



Neem het aantal liters benzine (bv. 30 l) en deel dat door het aantal gereden kilometers (bv. 600 km). Doe het antwoord x 100 en je hebt de uitkomst:

30 l / 600 km x 100 = 5 liter per 100 km.

Verbruik auto berekenen 1 op



Hier hadden we het eerder al over: 5 liter per 100 km wordt ook wel uitgedrukt als ‘1 op 20’. De berekening is simpel: als je met 5 liter 100 kilometer kunt rijden, hoeveel km kan je rijden met 1 liter benzine is dan:

100 km / 5 l = 20 kilometer of 1 op 20

Benzinekosten per km berekenen



Let bij het tanken op de benzineprijs om de benzinekosten per kilometer te berekenen. Als je met vrienden op stap gaat, kun je ze een tikkie sturen voor het exacte bedrag. Wat kost 1 liter benzine? We gaan uit van een benzineprijs van 1,95 euro.

Hierboven rekenen we telkens met 5 l/100 km. Als één liter benzine 1,95 euro kost, betaal je dus:

5 l x 1,95 euro = 9,75 euro per 100 kilometer. Of 0,0975 euro per kilometer.



Inhakend op een dagje weg met vrienden: als je 200 kilometer gereden hebt, bedragen de benzinekosten dus 19,50 euro. Dat bedrag kun je verdelen over alle inzittenden.



3 Tips om zuiniger te rijden



Met deze 3 simpele tips ga je zuiniger rijden. Houd de boordcomputer van je auto of de rekenmachine op je telefoon maar goed in de gaten om te kijken hoeveel het verbruik daalt. Blijf je maar op ‘1 op 10’ uitkomen, ga dan eens kijken naar een zuinige tweedehands auto.

Wie keurig 100 km/h rijdt, doet zichzelf een groot financieel plezier. Bij 100 km/h verbruikt de gemiddelde auto 25 procent minder dan bij 130 km/h. Gebruik waar mogelijk de cruisecontrol. Door met constante snelheid te rijden, verbruik je veel minder brandstof. Zet je boordcomputer maar eens op ‘actueel verbruik’ en je ziet het verschil onmiddellijk. Zet de airco alleen aan als de buitentemperatuur boven de 20 graden is of bij felle zon. Door de airco niet te gebruiken, kun je per 100 kilometer tot wel 1,8 liter brandstof besparen.

