Porsche Macan Electric: 3 voordelen en 3 nadelen

Nieuws

Als jij de mazzel hebt dat je een elektrische Porsche Macan kunt betalen, dan ben je vast benieuwd naar drie plus- en minpunten die je nergens anders leest.

De grootste eer die een nieuwe elektrische auto kan krijgen, is geselecteerd worden voor een uitgebreid EV-dossier in ons magazine (in dit geval Auto Review 12). Daarin testen we belangrijke zaken als de actieradius en het snelladen in de praktijk. Tijdens ons testperiode noteren we ook uiteenlopende plus- en minpunten. Dingen die ons opvallend en waarvan wij denken dat potentiële autokopers ze moeten weten.



Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

3 voordelen van de Porsche Macan Electric

Pluspunt 1: Zo warm is batterij

Snelladen met de Porsche Macan Electric komt heel precies. Zo moet de temperatuur in de batterij 25 graden zijn. Maar hoe weet je of dat zo is? Welnu, de Macan toont niet alleen de temperatuur van de batterij, maar ook een handig balkje met de ideale temperatuurzone.

Pluspunt 2: Ondergrens batterij instelbaar

Het navigatiesysteem hanteert 10 procent accuniveau als ondergrens. Wie wil, kan die minimale accucapaciteit bij laadstops verlagen. Dan word je niet al bij 10 procent naar de snellaadpaal geloodst, maar pas bij 5 procent, bijvoorbeeld.



Pluspunt 3: Veiligheidssystemen op stil

De twee hinderlijkste rijhulpsystemen (max. snelheid en lane assist) zijn elk met een eigen fysieke knop uit te schakelen. De ruitvormige knop op het stuur is er één van.

3 nadelen van de elektrische Porsche Macan

Minpunt 1: Macan is een stresskip

Voor een stoere EV is de Porsche Macan best een Hyacinth Bucket: let op uw actieradius (met nog 48 km). Limited power! Rustig maar, Macan. Over 15 minuten zijn we op kantoor en daar staat een laadpaal.



Minpunt 2: onzichtbare knoppen

Porsche kickt op ‘onzichtbare’ knoppen: de rijstrook­assistent zit onder de ACC-hendel en de stuurverwarming onder het stuur. Die moet je dus maar net weten te vinden.



Minpunt 3: grote schermen, kleine kaart

Onze Macan heeft drie beeldschermen, maar als we handmatig een snellaadstation zoeken, is de kaart van postzegelformaat.

Bonus: Laadstops van 15 minuten

Het spreekt voor zich dat een auto met het nieuwste van het nieuwste op EV-gebied zijn eigen laadstops inplant tijdens lange ritten. De Macan lijkt zich er zelfs van bewust dat het snelladen langzamer gaat zodra de batterij voller wordt (kijk maar naar de laadgrafiek). Dus raadt hij aan om af te koppelen bij 68 of 70 procent en koers te zetten naar het volgende snellaadstation. In dat geval bedraagt je laadstop maar 15 minuten.