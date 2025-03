Porsche geeft SUV voorrang aan sportwagen (en dat is best logisch)

Nieuws

Het volgende nieuwe model van Porsche wordt de elektrische Boxster/Cayman. Althans, dat was zo, maar een SUV krijgt nu voorrang.

Porsche-CEO Oliver Blume laat weten dat het eerstvolgende model uit Stuttgart de nieuwe elektrische Porsche Cayenne wordt. Die was aangekondigd voor 2026, maar de onthulling is vervroegd naar het einde van dit jaar. Nog voor de introductie van de nieuwe generatie Porsche 718. De SUV krijgt dus voorrang aan de sportwagen. Ai, dat moet de liefhebbers van de sportwagens van Porsche een beetje pijn doen.

Cayenne op benzine blijft

De aankomende vierde generatie van de Cayenne wordt volledig elektrisch, maar dat betekent niet dat je over een tijdje geen Cayenne meer met een verbrandingsmotor kunt kopen. Het huidige model - de derde generatie Cayenne - blijft leverbaar, naar alle waarschijnlijkheid nog tot ver in het volgende decennium. Al zal het in Europa vanaf 2035 definitief over en uit zijn. De elektrische Cayenne zal net zoals de huidige Cayenne van de band rollen in Bratislava, Slowakije.

Macan gaat als een speer

Het is een andere strategie dan Porsche hanteert bij de Porsche Macan. De volledig elektrische variant is recent op de markt verschenen, en de oude generatie verdwijnt binnenkort uit het aanbod. In Nederland is dit al gebeurd door de Europese wet voor cybersecurity. De Macan voldeed niet langer aan de nieuwe veiligheidsnormen.

De elektrische Macan gaat overigens als een speer, aldus Blume. “De leveringen en binnenkomende orders voor 2025 bewijzen dat we met de elektrische Macan een gevoelige snaar raken en dat elektromobiliteit een publiek heeft”, aldus de topman. De elektrische Macan was in 2024 in Amerika al verantwoordelijk voor ruim 40 procent van de Macan-verkopen.

Geld in het laatje

Dat Porsche ervoor kiest om de elektrische Cayenne voorrang te geven over de 718 is dus zo gek nog niet. Sterker nog: er komt uit het niets nog een compleet nieuwe SUV aan (zie bericht onder het artikel).

Hoe graag Porsche ook spannende sportauto’s wilt bouwen: onder de streep draait het natuurlijk allemaal om geld. En dat geld brengen SUV’s nu eenmaal in het laatje.