Je zou toch denken dat ze bij Porsche wel weten hoe ze een geweldige auto in elkaar moeten schroeven. Dat klopt ook, maar de volgende categorie auto's bezorgt zelfs het sportwagenmerk uit Zuffenhausen kopzorgen.

Porsche worstelt met de elektrische opvolgers van de Porsche 718 Boxster en Cayman, aldus motor1.com. Heel gek is dat ook weer niet, want ook de ontwikkeling van de elektrische Porsche Macan ging niet van een leien dakje. Maar goed, die auto is er nu en maakt indruk.

Achter op schema

We hebben er het volste vertrouwen in dat het ook wel goedkomt met de elektrische Boxster en Cayman, maar om nou te zeggen dat het lekker vlot gaat: nee. Porsche loopt achter op schema. Het is zelfs zo erg, dat het debuut wellicht uitgesteld moet worden.

De boosdoener is de in het midden van de auto geplaatste batterij. Die komt van de toeleverancier Valmet Automotive en daar worden ze bijkans gek van de aanpassingen die Porsche telkens vraagt.

Gesteggel en gedoe

Valmet doet steeds braaf wat Porsche wil, maar maakt hierdoor extra kosten. Geld dat niet voorzien was. En naar verluidt wil Porsche niet alle kosten dekken. Kortom: gesteggel en gedoe. Dat kost tijd. Zelfs zoveel tijd dat het onzeker is of de elektrische sportwagens wel in 2025 op de markt komen, zoals eerder beloofd.

Nou, dan blijf je toch wat langer lekker op benzine rijden, denk je wellicht. Maar nee, de huidige Boxster en Cayman verdwijnen binnenkort van de prijslijst. Dat heeft te maken met strengere cybersecurity-maatregelen van de EU die nog meer slachtoffers maakt (zie het bericht hieronder). Het gevaar dreigt nu dat je bij de dealer helemaal geen Boxster en Cayman meer vindt, omdat de elektrische opvolgers nog niet klaar zijn.

2 pijnpunten

Het gedoe rond de elektrische Boxster en Cayman is voor Porsche nog maar het topje van de ijsberg. Het gonst van de geruchten dat ook de elektrische opvolger van de Porsche Cayenne niet op tijd klaar is (2026). Maar dat heeft een heel andere reden, namelijk dat Porsche minder haast heeft met EV's dan eerst.

Als we naar de modellen kijken, zien we twee pijnpunten die Porsche hard raken. Allereerst kampt de Porsche Taycan met een flinke terugval in markten waar de vraag niet meer groeit, zoals Europa en de VS.

Daarnaast krijgt de Taycan te maken met steeds meer concurrentie in China, veruit de grootste markt voor elektrische auto's. Alsof dat nog niet genoeg is, verscheen de Taycan al op de Frankfurt Motor Show in 2019, wat betekent dat het model al vijf jaar op de markt is – een eeuwigheid in de autowereld.