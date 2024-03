Door deze EU-regel betaal jij straks anderhalve ton meer voor een Porsche 718 Cayman

Nieuws

Slecht nieuws voor wie op het punt staat zijn spaarvarken stuk te slaan om een nieuwe Porsche 718 Cayman of Boxster te kopen: de instap-sportwagens van Porsche worden per 1 juli 2024 vrijwel onbetaalbaar. En dat allemaal door EU-regelgeving.

Per 1 juli 2024 wordt een Europese wet van kracht die in autoland al meerdere slachtoffers gemaakt heeft. In de wet staan eisen waaraan nieuwe auto’s moeten voldoen op het gebied van cybersecurity. Als deze beveiliging niet op orde is, kan iemand met slechte bedoelingen eenvoudig je auto hacken. Met de nieuwe wet wil de EU dit voorkomen.

De pest voor autofabrikanten is dat niet al hun auto's aan de wet voldoen. En om ze aan te passen is veel te duur. Het gevolg is dat het automodel in kwestie dan maar de nek wordt omgedraaid. Dat gebeurde eerder met de Suzuki Ignis en de Porsche Macan op benzine. Beide auto's worden in Europa voortijdig uit productie genomen.

En nu is het de beurt aan de Porsche 718 Cayman en Porsche 718 Boxster, valt te lezen op motor1.com. Porsche-woordvoerder Oliver Hilger heeft tegenover de site toegegeven dat beide sportwagens niet heel lang meer in Europa leverbaar zullen zijn. Ze verdwijnen in ieder geval eerder van de Europese markt dan gepland, namelijk per 1 juli als de wet van kracht wordt.

Cayman GT4 RS ontspringt de dans

Dan heeft doorsparen ook geen zin, denk je wellicht, maar jawel, dat heeft zeker zin. De strenge regeltjes van de EU hebben namelijk geen invloed op de Cayman GT4 RS en de 718 Spyder RS. Die modellen zijn gelimiteerd en ontspringen volgens motor1.com daarom de dans. Vraag ons niet waarom, want juist deze exclusieve uitvoeringen zijn een prooi voor kwaadwillenden lijkt ons, maar EU's wegen zijn soms ondoorgrondelijk.

Je moet wel flink doorsparen, want de Cayman GT4 RS staat voor 257.800 euro in de prijslijst. Terwijl de simpelste Cayman je momenteel 'slechts' 108.200 euro kost. Je bent dus 149.600 euro duurder uit. Misschien een schrale troost, maar je krijgt wel 200 pk extra.

Porsche Cayman en Boxster worden elektrisch

Wat je ook kunt doen, is een jaartje wachten op de elektrische opvolgers van de Cayman en Boxster. Die voldoen uiteraard wel aan de nieuwe Europese cybersecuritywet. Een derde optie is emigreren naar een land buiten Europa, want daar blijven de huidige Cayman en Boxster langer leverbaar.