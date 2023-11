TEST sportwagens - Hoe belabberde multimedia ook een pluspunt kunnen zijn

Meer dan ooit is multimedia een belangrijk aankoopargument om voor een bepaalde auto te kiezen. Maar er zijn auto's waarin je een groot centraal scherm liever kwijt dan rijk bent. Bijvoorbeeld in de Jaguar F-Type en de Porsche 718 Cayman.

De Jaguar F-Type P450 RWD Coupé en de Porsche 718 Cayman GTS 4.0 zijn gemaakt om te rijden. Niet om te bellen of muziek te luisteren. Je wilt optimaal kunnen genieten van de Britse 5,0-liter V8 met mechanische compressor en 450 pk en de Duitse 4,0-liter 6-cilinder boxer met 400 pk. Zonder enige afleiding. Wat ons betreft mag het multimediasysteem er zelfs uit gesloopt worden.

Zover als eruit slopen, gaat Porsche niet. Maar in de Cayman heb je wel het minst last van de multimedia. Deze is namelijk verouderd. Voor een auto die ten minste 150K moet kosten, is dat belabberd, maar in dit geval zijn we er blij mee. Omdat je een moderne smartphone nergens fatsoenlijk kwijt kunt, kun je hem maar beter thuislaten. Op die manier leidt-ie ook niet af.

Het kan nog belabberder voor een auto van anderhalve ton: voor smartphone-koppeling is een kabeltje nodig. Dat zit alleen maar in de weg als je de klimaatregeling of de handgeschakelde 6-bak wil bedienen en dus kun je beter helemaal niks koppelen. Ja, het koppelingspedaal. Overigens reden wij in de versie met Porsche Doppelkupplung (PDK), een optie van welgeteld 3438 euro.

Wie een Android-telefoon heeft, kan in de 718 Cayman helemaal niet koppelen, want Android Auto werkt niet eens. Daarbij is het touchscreen klein, vooral gezien de huidige trend. Ook dat vinden we onder andere omstandigheden bloedirritant. Maar nu niet. We kijken liever naar de toerenteller die pal voor onze neus zit en zelfs tot 9000 toeren doorloopt. Zoals het hoort in een sportwagen.

Zou Porsche bewust verouderde multimedia gebruikt hebben, vragen we ons onwillekeurig af. Juist hierdoor laten we de multimedia links liggen, zijn we onze smartphone 'vergeten' en kunnen we ons volledig focussen op de geweldige rijeigenschappen. Daarbij: de multimedia is immers wel de minst belangrijke eigenschap van een auto die gemaakt is om het hart van pure autoliefhebbers op hol te brengen, vinden we.

Wie het hier niet mee eens is, moet voor de Jaguar F-Type gaan. Die heeft een nog kleiner scherm maar dat profiteert wel van de allerlaatste ontwikkelingen op multimediagebied, en beschikt standaard over het zeer gebruiksvriendelijke Touch Pro-systeem. En zowel navigatie als Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard.

Genoeg opbergmogelijkheden

Mede door de betere multimedia is het testonderdeel 'comfort' het enige waarop de Jaguar het van de Porsche wint. Het Britse merk heeft kosten noch moeite bespaard om het de inzittenden van de F-Type naar de zin te maken. Met sportstoelen die in tal van richtingen elektrisch versteld kunnen worden, een goede geluidsisolatie, genoeg opbergmogelijkheden (ook voor je smartphone), een soepele vering en dus een zeer compleet multimediasysteem.

Kwestie van smaak

De Porsche 718 Cayman is van een heel andere orde. Ook al is Porsche erin geslaagd om de dure, slechts beperkt verstelbare kuipstoelen af te stemmen op ieders postuur, dan nog zal niet iedereen een liefhebber zijn van de innige omhelzing waarmee de stoelen je verwelkomen. De vering en schokdemping zijn in de basis nogal stug. Resultaat: je voelt heel goed wat er zich allemaal onder de auto afspeelt. Gelukkig wordt dit nooit hinderlijk. Of je de nadrukkelijk aanwezige rijgeluiden als hinderlijk ondervindt, is een kwestie van smaak.



