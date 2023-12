TEST - hoe deze sportcoupés het tijdperk van de verbrandingsmotor met glans afsluiten

De Jaguar F-Type en de Porsche Cayman blazen binnenkort de aftocht om ruimte te maken voor high-performance coupés die op stroom rijden. Welke sportcoupé met verbrandingsmotor sluit zijn loopbaan met de meeste glans af?

Voor deze waarschijnlijk allerlaatste confrontatie tussen beide kemphanen, halen we de hoogvermogende versies voor het voetlicht. De Jaguar F-Type 75 P450 Coupé heeft een vijfliter V8 met mechanische compressor die 450 pk levert. Achter in de Porsche 718 Cayman bouwt een vierliter zescilinder boxermotor een vermogen van 400 pk op.

Die laatstgenoemde motor is in één woord geweldig. Er bestaan beslist motoren die soepeler op toeren komen, maar als de boxer van Porsche eenmaal op gang komt, is er ook geen houden meer aan. Mede dankzij de razendsnelle zeventraps PDK-transmissie met dubbele koppeling, levert de Porsche voortreffelijke prestaties. Met de flippers achter het stuur is het een genot om handmatig van versnelling te wisselen, maar als je liever ouderwets in de tandwielen van een handgeschakelde versnellingsbak roert, houd je ook nog eens 3438 euro in je zak.

Jaguar F-Type heeft flink wat vlees op de botten

De vijfliter V8 van Jaguar levert veel meer vermogen en veel meer koppel dan de Porsche-zescilinder. Maar de Jaguar F-Type P450 is ook veel zwaarder, en daardoor niet in staat om de Porsche op achterstand te rijden. Desondanks is de F-Type een bijzonder indrukwekkend presterende machine, met een uitlaatsysteem dat onder vollast verandert in een losbandig jammende brassband.

De V8 van de Jaguar F-Type komt soepeler op toeren dan de atmosferische boxermotor van de Porsche. Hoewel hij meer benzine verbruikt, bespaar je op de brandstofkosten doordat de achtcilinder tevreden is met goedkopere E10-benzine. De Porsche verlangt E5-brandstof. Maar de Porsche 718 Cayman is sneller, zuiniger en maakt als geheel een levendiger indruk dan de Jaguar F-Type.

Aan tractie geen gebrek

Door zijn grotere formaat en omvangrijke aandrijflijn is de F-Type 350 kilo zwaarder dan de Porsche. Het hogere vermogen compenseert dit niet helemaal. Door de hypergevoelige reacties van de motor op het gaspedaal is het moeilijk om het vermogen gedoseerd op het asfalt over te brengen. Aan tractie heeft de Jaguar geen gebrek, maar in snelle bochten voel je hoe alle massa de vering en schokdemping op de proef stelt, en raakt de auto in een ritmische cadans van inveren en rebound.

Porsche Cayman geeft Jaguar geen enkele kans

Nee, dan de Porsche 718 Cayman. In deze prijsklasse kunnen we zo gauw geen andere sportcoupé bedenken die zóveel ongefilterd rijgevoel te bieden heeft als de Porsche Cayman. De besturing is heerlijk direct en precies goed bekrachtigd, ongeacht de conditie van het asfalt geeft het onderstel volop vertrouwen en in snelle bochten ligt de auto zeer neutraal. Het gaspedaal laat zich uiterst nauwkeurig doseren en het ESP grijpt op de achtergrond alert in, eigenlijk zonder dat je er weet van hebt. De Porsche geeft de Jaguar op het circuit geen enkele kans. Jammer is wel dat Porsche je geen blik op de zescilinder boxermotor gunt; die bevindt zich onder een afdekplaat.

Porsche Cayman vs. Jaguar F-Type: conclusie

Laten we de Jaguar F-Type omschrijven als een ruwe diamant, met grofstoffelijke rijeigenschappen en een charisma dat zich niet in punten laat uitdrukken. Want met je hart beschouwd, blijft de Jaguar een innemende persoonlijkheid. De Porsche is een diamant die na intensief slijpen en polijsten in een schitterende edelsteen is veranderd. Een auto waar je smoorverliefd op kunt worden, doordat hij zowel op de openbare weg als op het circuit heel dicht de perfectie weet te benaderen.



De volledige rijtest van de Jaguar F-Type en de Porsche 718 Cayman vind je in Auto Review 12/2023.