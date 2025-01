Dit automerk blijft handbakken bouwen totdat het echt niet meer kan

Nieuws

Wat ons betreft is het toppunt van autorijden een sportwagen met een handbak. Ook binnen Porsche leeft deze overtuiging: het sportwagenmerk blijft een handgeschakelde Porsche 911 aanbieden totdat het echt niet meer kan.

Althans, als het aan topman Andreas Preuninger ligt. Hij is de baas van de GT-divisie van Porsche. Deze afdeling buigt zich over de racemodellen van het Duitse merk en was in het verleden verantwoordelijk voor iconische auto’s als de Porsche 911 GT3, GT3 RS en de Porsche 718 Cayman GT4.

Wil jij vol gas het nieuwe jaar in? Trakteer jezelf op een Auto Review-abonnement, nu met hoge korting!

Scoor Auto Review met tot wel 50% korting!

Handgeschakelde rijdersauto

Tijdens het debuut van de nieuwe Porsche 911 GT3 geeft Preuninger in gesprek met Motor1 aan waarom hij de handbak wil blijven aanbieden: “Als rijdersauto geef ik hier de voorkeur aan. Ik vind het ook op het circuit niet erg om te schakelen, ook al weet ik dat de auto met PDK (de automaat van Porsche, red.) sneller is."

Preuninger geeft tevens aan dat hij liever heeft dat kopers zelf kunnen kiezen tussen handgeschakeld of een automaat. Volgens Porsche kiest ongeveer de helft van de GT3-klanten voor een handbak.

Laatste Porsche met keuze

De 911 GT3 is overigens de laatste Porsche waarbij deze keuze bestaat. De 911 Carrera T is alleen met handbak te bestellen, de rest van de 911’s is enkel verkrijgbaar met PDK-automaat. Daarbij zwaaien de handgeschakelde Porsche 718 Cayman en Boxster binnenkort af. Porsche is druk bezig met een elektrische variant van deze modellen, maar deze hebben uiteraard geen handbak.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Handbak minder zuinig?

Een van de redenen dat handbakken steeds zeldzamer worden, zijn strengere emissieregels. Automaten worden als efficiënter en dus schoner gezien. Volgens Preuninger is dit bij de 911 GT3 niet het geval: “De handgeschakelde versie is lichter, dus zijn het verbruik en de uitstoot lager. Daarbij heb je meer vermogen omdat de interne weerstand van een handgeschakelde versnellingsbak substantieel lager is dan van een PDK.”