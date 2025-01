Elektrische Porsche Cayman in z'n blootje: zo moet-ie EV-haters verleiden

Nieuws

Voor het eerst betrapten we de elektrische Porsche Cayman bijna volledig in z'n blootje. Zeker bij een sportwagen die befaamd is om z'n lichtvoetigheid, wordt het voor Porsche een uitdaging om EV-haters te overtuigen.



De Porsche Taycan beleefde een vliegende start en zette Porsche meteen op de kaart als EV-bouwer. Inmiddels is het nieuwtje er vanaf en staan hordes tweedehands Taycans nog net niet voor ramsjprijzen in de showrooms.

Dat de Porsche Taycan zo'n succes was, had voor een deel te maken dat de auto - dankzij allerlei fiscale voordelen - tegen relatief lage kosten te rijden was. De auto werd dan ook vooral zakelijk aangeschaft. Daar kwam bij dat de Taycan niet de ballast met zich meedroeg van een niet-elektrische voorganger. Wat dat betreft hoefde hij zich nergens tegen te bewijzen. De elektrische Porsche Macan heeft het wat dat betreft al iets lastiger, al leent die zich prima als 'auto van de zaak'.



Hoe lichtvoetig wordt elektrische Porsche 718?



Bij de Porsche 718 Cayman en Boxster is dat een ander verhaal. Een echte sportwagen moet het immers vooral van de liefhebbers hebben. Zakelijke rijders die uit zijn op fiscale voordeeltjes winkelen meestal in het segment van sedans, stationwagons en SUV's. Sportiviteit is bij een Porsche 718 immers het hoofdingrediënt en geen bijkomend voordeel of een toetje, zoals bij de Taycan en Macan. En praktisch is een Boxster of Cayman al helemaal niet.



De huidige versies van de Porsche 718 Cayman en Boxster zijn niet alleen befaamd om hun rauw raspende boxergeluid, maar ook omdat ze zo lekker lichtvoetig zijn. Met steriel zoemende elektromotoren en een zwaar batterijpakket in de buik, lijken die sportieve 'core business' een stuk lastiger te realiseren.

Definitieve vormen



Daarom is het van groot belang dat de elektrische Porsche 718 de traditie van zijn voorgangers voortzet. Terwijl het model gelijktijdig de voordelen van elektrische aandrijving omarmt. De open Porsche 718 Boxster hebben we sinds 2023 al meermaals betrapt, zij het in zwaar gecamoufleerde vorm. Dit zijn de eerste beelden van zijn gesloten broer, de 718 Cayman. Bijna helemaal in z'n blootje; alleen rond de koplampen zit nog iets dat op plakband lijkt. Omdat de introductie al in 2026 plaatsvindt, kunnen we er waarschijnlijk van uitgaan dat dit ook de definitieve vormen zijn.

Profiel à la Porsche 911



Het ontwerp van de elektrische Porsche 718 sluit naadloos aan bij dat van z'n voorgangers op benzine. Ook de grote luchthappers achter de portieren blijven. Het grote verschil zit 'm in het profiel. De C-stijlen zijn smaller em heyt achterste zijruitje groter. Zo doet de nieuwe 718 Cayman veel meer aan de Porsche 911 denken dan voorheen. Ook de strakgetrokken achterlichtunits lijken de aansluiting van de opper-Porsche te zoeken. Het enige unieke EV-ontwerpdetail dat we kunnen ontdekken, zijn de koplampen à la Taycan.

Prestaties elektrische Porsche 718



Over de techniek laat Porsche doorschemeren dat de 718 Cayman en Boxster een nieuwe, hypermoderne elektrische aandrijflijn krijgen. Hoewel specifieke details nog geheim zijn, verwachten insiders uit de industrie een configuratie met twee motoren.

Zo moet-ie het direct beschibare koppel ook onmiddellijk in daden kunnen omzetten. Daarmee zouden de Boxster en Cayman in zo'n 3 seconden van 0 naar 100 km/h kunnen knallen. Dat zou de elektrische Porsche meteen tot de rivalen maken van de snelste sportwagens op de markt. Ook van de Porsche 911 ...

Lichtgewicht batterijen met veel bereik



Batterijtechnologie zal ook een cruciale rol spelen in de prestaties van de elektrische 718. Porsche zal geavanceerde batterijpakketten gebruiken die een balans bieden tussen hoge energiedichtheid en lichtgewicht constructie. Zo moet de auto wendbaar en lichtvoetig blijven. Daarnaast krijgen ze een snellaadvermogen dat lange, snelle reizen een fluitje van een cent moet maken. Bij de Porsche Taycan kun je tot 225 kW snelladen, waarmee je diens grote accupakket in 21 minuten van 10 naar 80 procent jaagt.