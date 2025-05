TEST Porsche 911 GT3 Touring: ideaal voor naar de bakker óf de Nürburgring

Tests

Als er één auto is die twee uitersten knap weet te combineren, is het de Porsche 911 GT3 met Touring-pakket. Hij brengt je comfortabel naar de bakker voor een halfje wit, maar rijdt net zo makkelijk ronderecords aan flarden op het circuit.

Al 25 jaar weet je wat je van de Porsche 911 GT3 kunt verwachten: een hoogtoerige motor zonder turbo of compressor, lichtgewicht materialen en veel aandacht voor aerodynamica. Kers op de taart is voor veel kopers de enorme achterspoiler. Maar die joekel schrikt anderen juist af. Daarom bedacht Porsche in 2017 heel slim een Touring-versie van de GT3. De imposante taartschep, die door een 'zwanenhals' met de carrosserie is verbonden, werd eraf geschroefd en de uitstraling is daardoor ingetogener. Wel heeft de Touring een uitschuifbare achterspoiler, ook wel Gurney-flap genoemd.

Maar je hoeft bij de Touring niets in te leveren op het gebied van spanning, sensatie en opwinding. Voor het eerst sinds zijn introductie in 1999 verschijnt de GT3 gelijktijdig in twee varianten. Ook achter in de Touring brult een vierliter zescilinder boxermotor, die zonder turbo of elektrische boost 510 pk levert bij 8500 toeren per minuut en doortrekt tot een opzwepende 9000 tpm.

Porsche 911 handbak

Porsche-adepten spreken niet over een nieuwe 911, maar gebruiken de interne typebenaming. We zijn inmiddels beland bij de 992.2, waarbij die laatste 2 aangeeft dat het een faceliftmodel is. Hij levert evenveel vermogen als voorheen, maar is ook schoner doordat zijn uitlaatgassen beter worden gefilterd. In theorie gaat dat ten koste van het temperament, maar de vindingrijke Porsche-ingenieurs wisten dat te compenseren met scherpere nokkenassen, gasklephuizen met een verbeterde doorstroming en een geoptimaliseerd hittemanagement. En het mooiste: het unieke, rauwe boxergeluid blijft onveranderd. Alleen het maximale koppel daalt met 20 Nm naar 450 newtonmeter bij 6250 tpm.

Dankzij een 8 procent kortere asoverbrenging is er echter altijd meer trekkracht beschikbaar op de wielen. Daardoor reageert de GT3 nog feller op het gas en sprint hij nog krachtiger weg: van 0 naar 100 km/h in 3,9 seconden met de handgeschakelde zesbak. Alleen de topsnelheid daalt iets, van 320 naar 313 km/h. De GT3 sprint een halve seconde sneller naar de honderd als je kiest voor de zeventraps PDK-transmissie met dubbele koppeling.

De topsnelheid is met PDK juist iets lager: 311 km/h. Ook mis je hiermee het met niets te vergelijken plezier van het handmatig schakelen. Dat gaat met extreem veel gevoel. Bovendien weegt de GT3 met handbak zo’n 16 kilo minder – een belangrijk argument, aangezien bij de GT3 elke kilo gewichtsbesparing telt.

Pakketten om gewicht te besparen

Altijd ligt overgewicht op de loer, elke kilo extra moet eigenlijk op een andere manier weer worden weggepoetst. Het reinigingssysteem van de uitlaatgassen, de versterkte portieren en de grotere remschijven zorgen voor een hoger gewicht. Ter compensatie kun je het Lichtgewicht Pakket bestellen, waarbij het dak, de stabilisator, de koppelstangen en de plaat bij de achteras van met koolstofvezel versterkte kunststof gemaakt zijn. Ook gesmede magnesium wielen en lichtgewicht portierbekleding behoren tot het pakket. Nog steeds te zwaar? Dan kun je kiezen voor keramische remmen, zodat het gewicht beperkt wordt tot 1420 kilo.

Opvallend: de koolstofvezel kuipstoelen kun je nu naar voren klappen, omdat de GT3 Touring op verzoek van klanten is uitgerust met noodzitjes achterin. Moet je daar niets van hebben en wil je echt het circuit op, dan is de GT3 ook leverbaar met het Clubsport-pakket, zonder noodzitjes, maar mét stalen rolkooi, zespuntsgordels en een brandblusser.

Briljante stuurinrichting

En dan is er nog het onderstel. De aerodynamica werd verbeterd dankzij een opnieuw ontworpen voorste splitter en diffuser, die samen de neerwaartse druk op de auto verhogen. Daarnaast dragen de aerodynamische draagarmen op de vooras, die voorheen alleen op de 911 GT3 RS beschikbaar waren, ook bij aan de betere downforce. Verder werd de aerodynamica geoptimaliseerd. Ook naar de besturing werd gekeken, de vernieuwde installatie zorgt vooral in lange, snelle bochten voor meer rust en stabiliteit. Onder alle omstandigheden worden de stuurimpulsen lineair omgezet, van nervositeit rond de middenstand is geen sprake meer. De terugkoppeling kan niet beter.

Ook de bandenleveranciers werden aan het werk gezet. Aan Goodyear, Michelin en Pirelli de eer om de gripgrens te verhogen, met name op nat wegdek. Tegelijk is de vering wat soepeler gemaakt. Hierdoor strijkt de 911 hobbels op de openbare weg moeiteloos glad en verwerkt hij kerbstones op het circuit zonder uit balans te raken. De GT3 stort zich met verbluffende lichtvoetigheid in bochten, niets lijkt hem uit het spoor te kunnen krijgen. Je rijdt al snel veel harder dan je voorstellingsvermogen aankan. De GT3 Touring zit nog lang niet aan zijn reserves als je zelf al tegen de touwen hangt.

Conclusie

Nog nooit was een extreme sportwagen zo makkelijk te rijden op de openbare weg. Voor rijplezier hoef je echt niet alleen op het circuit te zijn. De Touring-uitvoering is ingetogen, maar biedt ook ongekend veel rijplezier. Hij weet ondanks strengere emissie-eisen zijn temperament te behouden. Sterker nog, het pure karakter wordt nog eens aangescherpt dankzij tal van kleine verbeteringen. Anderzijds is hij nog altijd aan de prijs: 318.800 euro. Of je nu de versie met of zonder grote spoiler kiest.