'Dankzij' de EU kun jij deze leuke terreinauto op je buik schrijven

De Suzuki Jimny verdwijnt binnenkort van de Europese markt. Jammer de bammer, want dit is de leukste Suzuki die je kunt kopen. We nemen de Suzuki Jimny mee op afscheidstournee en kiezen voor een wel heel gave uitvoering.

Dat de Suzuki Jimny in Europa ophoudt te bestaan, is de schuld van Europese Unie. Die hanteert sinds kort strengere veiligheidseisen en de kleine offroader van Suzuki kan hieraan niet voldoen.

Een voorbeeld is de voortaan verplichte snelheidsassistent die moord en brand schreeuwt zodra je de maximumsnelheid ook maar met één kilometer overschrijdt. Die heeft de Jimny niet. Dat is juist een reden om voor de Jimny te kiezen, maar daar denkt de EU dus heel anders over.

Geen wannabe

Zo hard gaat de Jimny niet eens, bij 145 km/h geeft-ie er de brui aan. Hoe snel of langzaam de Jimny van 0 naar 100 km/h gaat, zegt Suzuki niet en dat is misschien maar goed ook.

Maar vergis je niet in de terreinkwaliteiten: dit is een échte terreinauto en geen wannabe. Hij staat zijn mannetje vanwege zijn oersterke ladderchassis en grote hellinghoeken. De vierwielaandrijving heeft een lage gearing zodra het onder de Jimny een soort Mud Masters begint te worden.

Maar ook als je weinig met zand en modder hebt, kun je plezier beleven aan de Suzuki Jimny. Juist omdat de rijbeleving zo ongekend hoog is. Door de hoge zit heb je een uitstekend zicht rondom. Maar wat wil je ook, de Jimny is vooral vierkant en designfratsen die het zicht naar buiten belemmeren, ontbreken.

Aan de bak

De Jimny is typisch zo'n auto waarin je zelf aan de bak moet. De versnellingsbak voelt hakerig aan en je moet in scherpe bochten twee handen aan het stuur houden, anders dreig je van de weg te raken. Hoe verfrissend in een tijd waarin auto's steeds meer handelingen van je overnemen.

Stil is de Jimny niet. Je zit helemaal niet te wachten op de voorgestelde verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/h, want dan draait de atmosferische 1,5-liter benzinemotor zomaar 4000 toeren per minuut en verlang je naar een zesde versnelling. Of meer geluidsisolatie.

Twee slaapplekken

Alleen al vanwege het design, willen we een Jimny. Het door ons gereden exemplaar zag er extra stoer uit, met felrode spatlappen en een ladder achterop. Die is handig als je bagage op het dak wilt bevestigen en vastsjorren. Het tweede (losse) trappetje zet je tegen de zijkant van de auto, zodat je in de opengeklapte daktent kunt kruipen (optioneel). Hier vind je twee slaapplekken, maar een echte kampeerder leeft dan ook vooral buiten.

We zijn geen kampeerfanaten, maar als we dan toch moeten kamperen, dan graag op deze manier. Met de Suzuki Jimny wordt de reis naar je vakantiebestemming al een avontuur. Eeuwig zonde dat EU-regeltjes een einde aan de pret maken. Wie snel is, kan bij de Suzuki-dealer wellicht nog een voorraadmodel scoren. Mogen we hem dan af en toe lenen?