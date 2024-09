5 eigenschappen van de Suzuki Swift waar jij blij van wordt

Nieuws

De Suzuki Swift is een van de goedkoopste auto’s van Nederland, met een riante garantie. Van de volgende vijf eigenschappen van de Swift word je nog vrolijker.

1. Suzuki is betrouwbaar

Als je op Google zoekt naar een betrouwbaar automerk, heb je dikke kans dat Suzuki komt bovendrijven. De Japanners koesteren hun goede reputatie en willen dat kopers onbezorgd en met vertrouwen van hun auto kunnen genieten.

In een recent onderzoek van de Consumentenbond eindigde Suzuki met een gemiddeld rapportcijfer van 9,0 op de tweede plaats, achter luxemerk Lexus. Waarmee Suzuki dus het meest betrouwbare betaalbare automerk is. Op de Suzuki Swift zit standaard 6 jaar garantie.

2. Overal parkeren met je Suzuki Swift

De nieuwe Swift is exact 3860 millimeter lang. Door zijn compacte afmetingen rijd je relaxed door drukke steden en vind je al snel een parkeergaatje waar de Swift in past. Kortom: een fijne stadsauto. Houd je niet zo van manoeuvreren? Parkeersensoren achter zijn standaard op élke uitvoering.

De Swift mag dan compact zijn, doordat de A- en C-stijlen vrij rechtop staan, heeft deze stadauto meer binnenruimte dan je hem zou toedichten. Voorin kun je je desnoods tooien met een bouwhelm en knie­beschermers. Stiekem is de Swift dus wel degelijk een Giant Suzuki. En dankzij de vijfdeurs-carrosserie stappen ook de passagiers achter gemakkelijk en comfortabel in. De bagageruimte van 265 liter is groot genoeg voor al je wekelijkse boodschappen of een dagje shoppen.

3. Complete uitrusting

De basisversie van de Suzuki Swift, de Comfort, zit al riant in z’n spullen. Hij beschikt over airco, keyless entry & start (zodat je de sleutel in je zak kunt houden) en een multimediasysteem met ingebouwde navigatie.

Ook op veiligheid heeft Suzuki niet beknibbeld. Adaptieve cruise control, dodehoekdetectie, rijbaanassistentie en een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer zijn aan boord. Zelfs voor de mooie standaardkleur metallic red flame orange (zie foto hierboven) hoef je geen euro extra neer te tellen. Wel moet je het doen met plastic wheelcovers. Maar de luxere versies hebben wel lichtmetalen wielen.

4. Weinig wegenbelasting

Moderne auto’s worden maar zwaarder en zwaarder … maar Suzuki weet de nieuwe Swift keurig op gewicht te houden. Hij weegt 894 kilo (Suzuki Swift Comfort) en daardoor betaal je bijna lachend je mrb (wegenbelasting). Voorbeeld: woon je in de provincie Gelderland, dan ben je elke drie maanden 95 euro kwijt. Voor een middenklasser van 1500 kilo, betaal je al 263 euro.

5. Zuinigste auto met handbak

Je blijft geld besparen, want ook aan de pomp betaal je niks te veel. Sterker nog: de Swift behoort volgens de ANWB tot de zuinigste kleine gezinsauto’s van Nederland. Met een gemiddeld verbruik van 1 op 22,7 (WLTP) is de Swift zelfs de zuinigste auto met een handbak die je nieuw kunt kopen. Allemaal dankzij zijn slimme mild hybride technologie.

En wat is de prijs van de Suzuki Swift dan?

Leuk, zo’n rijke uitrusting. Maar natuurlijk wil je weten wat dat allemaal moet kosten. Misschien speelt de Suzuki Swift nu wel zijn belangrijkste troefkaart uit, want de prijs is 21.695 euro. Daarmee is de Swift een van de tien goedkoopste auto’s van Nederland. En met private lease rijd je al vanaf 309 euro* per maand in een nieuwe Swift. Wie de Swift zakelijk rijdt heeft een netto bijtelling van slechts 140 euro per maand.

Voor 2100 euro extra krijg je de Select-uitvoering, met 16-inch lichtmetalen wielen, stoelverwarming, een uitgebreider verstelbare bestuurdersstoel en extra donker getinte zijruiten achter. De Suzuki Swift Select is er ook met automaat (26.145 euro).

Aan de top van de Swift-reeks staat de Style (25.345 euro). Die herken je aan tweekleurige lichtmetalen wielen, automatische klimaatregeling en elektrisch inklapbare spiegels. Ook deze versie van de Swift is met automaat te bestellen (27.695 euro).

Houd je van avontuur of bedwing je regelmatig de Duitse, Zwitserse, Franse of Oostenrijkse bergen, dan kun je zelfs een Swift bestellen met AllGrip-vierwielaandrijving.

Nieuwsgierig geworden? Op suzuki.nl kun je een kentekencheck doen om te kijken wat de inruilwaarde is van je huidige auto. Je ziet meteen hoeveel je moet bijbetalen voor een nieuwe Swift.

