Deze auto dompelde heel Nederland onbedoeld in nationale rouw

Nieuws

Terwijl veel van z'n concurrenten groter, zwaarder en stukken duurder werden, bleef de Suzuki Swift zijn eigen lichte en betaalbare zelf. Hier zijn 11 historische weetjes, waarvan één die werkelijk iedere volwassene in Nederland nog kan herinneren.

Weetje 1 - Voor Suzuki geldt de huidige nieuwe Swift als de vierde generatie, omdat het model pas vanaf 2004 een 'global car' was. Voor ons Nederlanders begint de teller al in 1983, wanneer de Suzuki SA310 op de markt komt, later omgedoopt tot Swift.

Weetje 2 - De grote doorbraak komt met de facelift voor modeljaar 1986 en de bijbehorende reclamevideo. Daarin zaait een 'fast moving Giant Suzuki' paniek op het Amerikaanse platteland.

Weetje 3 - Eigenlijk wordt de Swift pas echt 'giant' als de 4,10 meter lange sedan verschijnt (1991-1995). En de Swift was ook leverbaar als cabriolet.

Weetje 4 - Met de 101 pk sterke Swift GTi meldt Suzuki zich in 1986 aan het hot hatch-front. De GTi sprint in 8,6 seconden naar de 100 en heeft een top van 180 km/h. Ook de tweede generatie Swift is er als GTi.



Weetje 5 - Met de Swift Cabrio biedt Suzuki tussen 1992 en 1995 een spotgoedkope cabriolet aan. Omgerekend kost-ie nog geen 18.000 euro.

Weetje 6 - In 2006 wordt het GTi-stokje overgenomen door de Swift 1.6 Sport (125-136 pk), die in 2018 weer wordt opgevolgd door de 140 pk sterke 1.4 BoosterJet Sport met turbomotor.

Weetje 7 - Op het circuit staat de Swift zijn mannetje in de Suzuki Swift Cup op Zandvoort en tussen 2008-2012 is de Swift Sport Cup een populaire racecompetitie in Nieuw-Zeeland.

Weetje 8 - Het in 1989 opgerichte GM-merk Geo bouwt in Canada de Geo Metro, een kloon van de Swift. In 1997 gaat Geo op in Chevrolet. In 2005 doet General Motors zijn belang in Suzuki van de hand.

Weetje 9 - Inmiddels zijn er wereldwijd 7 miljoen Swifts verkocht. In Nederland staat de teller op ruim 163.000.

Weetje 10 - Het studiemodel Swift Hybrid EV uit 2011 heeft een elektromotor en een 660cc-benzinemotor als range extender. Het elektrische bereik is 30 km.

Weetje 11 - Een zwarte pagina in de Nederlandse Swift-historie wordt geschreven op Koninginnedag 2009. Karst T. wil dan met zijn Swift 1.3 GS in Apeldoorn een aanslag plegen op de Koninklijke familie. Er vallen acht doden, inclusief de dader zelf.