Met private lease rijd je zonder zorgen voor een vast bedrag in een splinternieuwe auto. Maar goedkoop is het niet. Daarom kiezen veel private leasers voor een kleine auto. Maar wist je dat private lease van een jonge tweedehands auto veel goedkoper is?

Volgens de cijfers van de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen reden er in 2023 bijna een kwart miljoen private leaseauto’s rond in Nederland. Dat aantal blijft stijgen, want private lease wordt steeds populairder.



Toch zijn er ook genoeg mensen die niks moeten hebben van private lease. Dat komt mede doordat de private lease-contracten in de beginperiode nogal star waren. In het geval van baanverlies of een scheiding, kon je niet zomaar van je contract af. Daardoor raakten mensen in de financiële problemen en dat heeft bij sommigen een negatief beeld opgeleverd.

Tegenwoordig zijn de voorwaarden van private lease-contracten vaak wat milder. Lease je bij een aan­bieder met het Keurmerk Private Lease, dan is het contract kosteloos te beëin­digen bij bepaalde persoonlijke omstandigheden. Denk daarbij aan onverwacht ontslag of bij het over­lijden van de contractant, zodat de nabe­staanden niet met het contract in hun maag blijven zitten. Wil je graag meer ontsnappingsroutes, dan zijn er ook flexibele private leaseconstructies. Daar hangt uiteraard wel een prijskaartje aan.

Lage private lease-prijzen met lange looptijden en weinig kilometers



Addertjes onder het gras van de goedkoopste aanbiedingen zijn de lange loop­tijden en lage jaarkilometrages. Terwijl de gemiddelde Nederlander jaarlijks zo’n 11.000 kilometer rijdt, laat een budgetcontract in veel gevallen maar 5000 kilometer toe. En dan zit je er meestal ook nog 72 maanden, oftewel zes jaar aan vast. Tussentijds aanpassen naar meer kilometers kán, maar uiteraard is ook dat niet gratis.

Kopen op termijn vaak goedkoper dan private lease



Als je zo goedkoop mogelijk een nieuwe auto wilt rijden, kun je deze het beste kopen. Maar dat geldt alleen als je hem van je eigen (spaar)geld aanschaft. Geld lenen voor een nieuwe auto is juist duurder dan private lease. Maar let op dat je niet met de eerste de beste aanbieder in zee gaat. Uit onze online Private Lease Vergelijker blijkt dat het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste maatschappij na 72 maanden kan oplopen tot wel 6000 euro!

Nog goedkoper dan de beste private leasedeal, is het kopen van een occasion. Tenminste, als de onderhouds- en reparatiekosten niet de spui­gaten uitlopen.

Private lease occasions

Die sores over onderhoud en reparatie heb je niet als je een tweedehands auto private leaset. Die mogelijkheid is veel minder bekend, maar het kan wel degelijk. Een belangrijk voordeel is dat je tegen de kosten van een basismodel een ­grotere, ruimere of luxere auto kunt rijden. Of je gaat tegen lagere kosten voor een kortere contractduur en meer kilometers.

Overname private lease-contract



Het aantal private lease-occasions op Marktplaats.nl is nog niet zo heel groot, toch hebben we een aantal interessante deals gevonden. Zo zijn er de nodige particulieren die een contract ter overname aan­bieden. Vaak met een relatief korte looptijd. Let ook hierbij goed op de voorwaarden en verzeker je ervan dat eventuele bestaande schades niet voor jouw rekening komen. Verder moet je je er vooral bij EV’s van bewust van zijn, dat de invoering van de wegenbelasting later in het leasetarief wordt doorbrekend.

Toyota Corolla Touring Sports Hybrid 140 Dynamic - € 549/mnd.

Op het eerste gezicht lijkt 549 euro per maand voor een tweedehands Toyota Corolla Touring Sports niet superaantrekkelijk. Ook al is-ie van 2024 en staat er maar 5000 kilometer op de teller. Want vanaf 505 euro private lease je al een splinternieuwe Toyota Corolla Touring Sports. Lees je daarentegen de kleine lettertjes, dan wordt deze zwarte Corolla steeds aantrekkelijker.

Want voor die 505 euro per maand bij Toyota, heb je de kaalste versie van de Corolla Touring Sports, de Comfort. Die staat op 16-inch wielen met plastic doppen, terwijl deze Dynamic voorzien is van 17-inch lichtmetaal en ook vanbinnen veel meer luxe biedt. Daar komt nog bij dat het leasebedrag van 549 euro geldt voor 60 in plaats van 72 maanden en voor 10.000 in plaats van 5000 kilometer per jaar. Wil je een splinternieuwe Toyota Corolla Touring Sports met dezelfde kleur en uitvoering onder dezelfde voorwaarden leasen, dan ben je 686 euro per maand kwijt. Oftewel 140 euro extra. Elke maand. Over de totale leaseperiode is dat 8400 euro!

+ Zuinig, grote kofferbak, compleet uitgerust

- Krappe instap naar achterbank



Peugeot e-2008 50 kWh - € 373/mnd.

Ook een tweedehands Peugeot e-208 blinkt niet uit door z'n ruimte, maar wij vinden het wel een van de leukste B-segmenters om te zien. Vanbuiten én vanbinnen. Zeker als het een GT is met deze spetterende, zonnebloemgele lakkleur, zoals dit exemplaar uit 2022 met nog slechts 27.000 km ervaring. Met het accupakket van 50 kWh heeft-ie een WLTP-­bereik van 351 kilometer. Dankzij het panoramadak, de prima prestaties, de stilte aan boord en de stevige sport­stoelen, is dat elke kilometer genieten. Voorwaarde is wel dat je van deze Peugeot geen traditioneel Frans comfort verwacht. Want met zijn forse 17-inch wielen, is zo’n GT niet moeders zachtste.

Voor 373 euro per maand mag je volgens de aanbieder 12.000 kilometer per jaar rijden en het contract loopt nog tot september 2027. Da's nog geen 36 maanden. Voor een nieuwe Peugeot e-208 GT moet je bij een vergelijkbaar contract elke maand 479 euro aftikken. Over de rest van de looptijd gaat dat om een bedrag van 3616 euro.

+ Vlotte looks, fraai interieur



- Stevig geveerd, weinig ruimte achterin

Mazda CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 pk 2WD aut. - € 697/mnd.

De Mazda CX-5 heeft een maximaal aanhangergewicht van 2000 kilo en is al jaren de favoriet van caravaneigenaren. Zelf vinden we dat een beetje gek, want de trekkracht bij lage toerentallen van de turboloze motoren houdt niet over. Maar kennelijk vallen de meeste CX-5-rijders daar niet over. Heeft jouw eigen trekauto de haak aan Maarten gegeven maar staat je caravan te trappelen van ongeduld om er weer opuit te gaan? Dan hoef je niet je hele spaarpot om te keren voor een nieuwe trekauto.

Voor 697 euro per maand ben je drieënhalf jaar onder de pannen met deze frisse tweedehands Mazda CX-5 automaat – met trekhaak. Je mag er jaarlijks 20.000 kilometer me afleggen. In één en hetzelfde jaar kun je dus zowel een retourtje Noordkaap als een op en neertje Gibraltar doen. En dan nog ben je niet door je kilometertegoed heen. Wil je dezelfde kilometers en een vergelijkbare termijn in een nieuwe CX-5? Dan ben je maandelijks bijna 1000 euro kwijt!

+ Ruim en praktisch, fijn weggedrag



- Weinig koppel bij lage toerentallen

Suzuki Swift 1.2 Dualjet Smart Hybrid - € 272/mnd.

Eigenlijk vinden we dat de RDW een quotum moet instellen voor zwarte en grijze auto’s. Daar zijn er naar onze smaak veel te veel van. Zoveel, dat we er bijna somber van worden. Nee, dan deze knalrood gespoten tweedehands Suzuki Swift. Daar ga je bijna spontaan vrolijke liedjes van zingen. En dat wordt er niet minder op als je ziet dat je hem voor veel minder dan 300 euro per maand kunt private leasen. Voor dat geld mag je 10.000 kilometer per jaar rijden en je zit er geen miljoenmiljard jaar aan vast.

Na drie jaar mag je alweer iets anders leuks kiezen. In de tussentijd rijd je met een lekker licht­voetige en oerbetrouwbare Japanner rond, die er flitsender uitziet dan sommige goedkope A-segmenters. Naast het ­leasetarief komen de benzinekosten natuurlijk ook voor jouw rekening, maar met een verbruik van een dikke 1 op 20 gaan die je de kop niet kosten. Voor een nieuwe Swift kost een vergelijkbaar contract rond de 450 euro per maand.

+ Speels gooi- en smijtkarretje

- Beetje blikkerig

Tesla Model 3 Standard Range Plus - € 499/ mnd.

Bijna 500 euro per maand voor een vijf jaar oude tweedehands Tesla Model 3, klinkt niet als heel goedkoop. Maar als je bedenkt dat-ie op stroom rijdt en behoorlijk zuinig is, dan weet je dat je totale maandelijkse autokosten best laag blijven. Wil je met hetzelfde kilometrage en dezelfde looptijd in een nieuwe Model 3 rijden? Reken dan maar op 730 euro! Dat is bijna anderhalf keer zoveel. Dat betekent dat je met dit tweedehandsje over de vijfjarige leaseperiode 13.800 euro bespaart.

Maar eerlijk is eerlijk, daar moet je wel concessies voor doen. Vroege Tesla’s Model 3 blonken niet uit met hun afwerking en bouwkwaliteit. Bij de huidige generatie is dat veel beter voor elkaar. Daar komt bij dat de Model 3 sinds de laatste facelift ook stiller, comfortabeler en nóg zuiniger is. Aan de andere kant was de Model 3 zijn tijd ver vooruit, zodat ook een ouder model nog steeds een uitstekende EV is. Als we Elon Musk niet zo’n nare man vonden, kwamen we haast zelf in de verleiding. Hoewel: misschien kunnen we beter nog even wachten, want de verwachting is dat tweedehands Models 3 eind dit jaar flink in prijs gaan dalen. Daarmee wordt private lease eveneens goedkoper.



+ Zuinige, snelle EV, goede rijeigenschappen

- Wil je in een auto van Elon Musk gezien worden?

Hyundai Tucson PHEV N-Line 4WD - € 766/mnd.

Voor een splinternieuwe Hyundai Tucson met de superzuinige plug-in hybride-aandrijflijn, de sportieve N-uitrusting en vierwielaandrijving betaal je dik over de 800 euro per maand. Voor een besparing van 3000 tot 4000 euro over de resterende leaseperiode zouden we dan best in een tweedehands Hyundai Tuscon van zes maanden oud willen rondrijden. Oké, dan blijft er alsnog een serieus maandbedrag over.

Daar brengen we tegen­in dat de Tucson voor een stekkerhybride best een groot accupakket heeft. Dat resulteert in een elektrisch bereik van ruim 60 kilometer (WLTP). Als je daar bij de meeste ritten onder blijft, hoef je nauwelijks te tanken. Dat scheelt een hoop geld – al is stroom natuurlijk ook niet gratis. Een nadeel van deze propositie is dat je voor het aangegeven bedrag maar 10.000 kilometer per jaar mag afleggen. Dat is wel wat weinig voor een auto als de Tucson. Het is immers een ontzettend fijne reiswagen, die zijn inzittenden in de watten legt met een overdaad aan luxe en comfort.

+ Onderscheidende neus, luxe, potentieel zeer zuinig

- Je zou er meer kilometers mee willen maken