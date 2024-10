4 eigenschappen van een lichte auto die in jouw voordeel werken

Nieuws

Vaak is lichter beter. Je hoeft dan bijvoorbeeld minder zwaar te tillen. Als een auto weinig weegt, heeft dat ook voordelen. De volgende 4 eigenschappen van een lichte auto zullen ook jou aanspreken.

1: speels weggedrag

Een lichte auto rijdt speelser dan een auto die overtollige kilo’s moet meezeulen. Je zit met een grotere glimlach achter het stuur. Want speels is leuk. De Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid weegt slechts 894 kg. Daarmee is het de lichtste auto in zijn segment. Behalve licht is de Swift compact vanbuiten en ruim vanbinnen.

Licht en compact, dat doet ons denken aan sportwagentjes uit een ver verleden. Die reden ook zo lekker. Dat speels en lichtvoetige rijgedrag vind je terug in de Swift.

2: minder wegenbelasting

Met een lichte auto houd je geld over. Je betaalt namelijk minder wegenbelasting.

Een auto in het B-segment weegt al snel meer dan 1050 kg. Dan betaal je in de provincie Utrecht zomaar 141 euro wegenbelasting per drie maanden. Een auto die nog geen 950 kg weegt, zoals de eerdergenoemde Suzuki Swift, kost je 89 euro per kwartaal. Dat scheelt je 208 euro op jaarbasis.

3: lager verbruik

We gaan nog even door met geld besparen, want een lichte auto rijdt gemiddeld zuiniger. Vooral als de auto in kwestie ook nog eens een hybride auto is waarbij de verbrandingsmotor wordt ondersteund door een elektromotor.

De Suzuki Swift met Smart Hybrid-aandrijflijn is de zuinigste handgeschakelde mild hybride auto op de Nederlandse markt met een verbruik van gemiddeld 1 op 22,7 (WLTP). Je rijdt vaker lachend de pomp voorbij.

4: lage aanschafprijs

Een lichte auto, die efficiënt gebouwd wordt, vertaalt zich in een lage aanschafprijs. Je rijdt al vanaf 21.695 euro in een nieuwe Suzuki Swift. Met private lease kun je al instappen vanaf 299 euro* per maand. Wie de Swift zakelijk rijdt heeft een netto bijtelling van slechts 140 euro per maand.

Op veiligheid is niet bezuinigd. Zo is de Swift standaard uitgerust met adaptieve cruise control, een rijstrookassistent en verkeersbordherkenning.

Nieuwsgierig geworden? Op suzuki.nl kun je een kentekencheck doen om te kijken wat de inruilwaarde is van je huidige auto. Je ziet meteen hoeveel je moet bijbetalen voor een nieuwe Swift.

