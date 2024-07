Dit is waarom de Dacia Duster en Suzuki Swift maar 3 sterren van Euro NCAP krijgen

Nieuws

Als je op het punt staat om een nieuwe Dacia Duster of Suzuki Swift te bestellen, is het toch even schrikken: Euro NCAP beloont hun veiligheid met maar 3 sterren. Waarom niet de volle 5 sterren?

De veiligheidseisen voor nieuwe auto’s zijn heel streng. Elk nieuw model moet zijn uitgerust met een autonoom noodremsysteem, een strenge rijstrookassistent, een waarschuwingssysteem voor te hard rijden en een systeem dat alarm slaat als de bestuurder een vermoeide indruk maakt.

Euro NCAP: “De Duster en Swift voldoen aan deze verplichting, maar doen weinig meer.” Als je het ons vraagt, kun je Dacia en Suzuki dat moeilijk kwalijk nemen. Om hun modellen betaalbaar te houden, doen ze precies genoeg.



Maar met die mentaliteit haal je simpelweg geen 5 sterren. Euro NCAP: “Voor de actieve veiligheid zijn de normen van Euro NCAP voor een 5-sterrenbeoordeling aanzienlijk hoger dan die van de wetgeving.”

De Duster beschermt kinderen en de Swift spot fietsers



“Ook op het gebied van passagiersbescherming laten deze auto’s beperkte ambities zien, met vergelijkbare bescheiden niveaus van bescherming voor volwassen inzittenden. Wat de bescherming van kinderen betreft, presteert de compacte SUV van Dacia beter dan de kleine Suzuki Swift.”

Kijken we naar de testrapporten van beide auto’s, dan blinkt de Dacia Duster inderdaad uit in kindveiligheid. Opvallend genoeg is de Suzuki Swift het best in het beschermen van personen buiten de auto. De stadsauto is namelijk een kei in het herkennen van fietsers. Dat komt in ons land zo goed van pas, dat we geneigd zijn een bonusster bij de beoordeling op te tellen ...