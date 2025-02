Tom over zijn bijzondere Suzuki: 'Hij trekt meer bekijks dan een Porsche'

Inspiratie

Welke sportsedan uit 2010 was groter dan een Mercedes C-klasse, is zo luxe als een Lexus en trekt meer bekijks dan een sportwagen? Wie nu ‘Suzuki Kizashi’ roept, is vast - net als Tom - één van de weinigen die er zelf eentje hebben.

Suzuki kenden we tot 2010 vooral van modellen als de Alto en de Swift. En de Vitara, natuurlijk. Maar toen was daar ineens de Kizashi. Geen SUV, en zeker geen simpel klein ‘Soesje’. Nee, het nieuwe model was een forse sedan, gevuld met een romige motor en overgoten met een superdeluxe uitrusting.



Meer liefhebbersverhalen lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Suzuki Kizashi beloofde veel ...



Had jij nog nooit van de Suzuki Kizashi gehoord? We nemen het je niet kwalijk. Hij was vooral bedoeld voor landen buiten Europa en is hier van 2010 tot 2015 slechts mondjesmaat verkocht. Momenteel staan er maar zo'n 240 op Nederlands kenteken.

Een echte opvolger heeft de Kizashi nooit gekregen. En dat terwijl Suzuki met de modelnaam een duidelijke boodschap afgaf. Kizashi wil in het Japans zoiets zeggen als ‘voorteken’. De fabrikant koos deze naam om aan te geven dat de auto een voorbode was van wat het merk in de toekomst wilde brengen op het gebied van design, prestaties en luxe ...



We wachten nog steeds



De Kizashi moest dus een nieuwe richting aangeven voor Suzuki, dat vooral bekendstond om compacte en betaalbare auto’s, en niet om sportieve sedans met een premium uitstraling. Vijftien jaar na dato moeten we constateren dat we nog altijd wachten op wat het ‘voorteken’ beloofde. Behalve de van Toyota geleende Suzuki Across kennen we weinig luxe Suzuki’s, en al helemaal geen sedans.

Op sportief gebied heeft het merk sinds het verdwijnen van de Suzuki Swift Sport eigenlijk ook niks meer te bieden … Nomen was in dit geval dus allesbehalve omen. Dat wordt in elk geval betreurd door Tom Schijven (41), liefhebber van Suzuki én sportieve prestaties, maar geen SUV-fan.



Echte Suzuki-fan



Tom is nog net niet met het Suzuki-logo op zijn borst geboren, wel is-ie al heel lang in de ban van het merk. “Mijn eerste Suzuki was een Swift GTi, hoewel ik eigenlijk een Peugeot 106 XS wilde hebben. De Swift was in mijn ogen een beetje een vrouwenauto, maar na een proefrit in een Swift GTi was ik om. Behalve licht en snel, was-ie ook heel betrouwbaar."

"Roest bleek daaren­tegen wel een groot probleem. Helaas kwam ik daar pas achter toen ik de auto voor 8000 gulden had aangekleed met een spoilerkit, een rvs sportuitlaat en meer van die flauwekul. Maar bij de tweede apk bleken de dorpels zo verrot, dat de auto rijp was voor de sloop. Ik kreeg er nog 60 euro voor. Ach ja, onervaren­heid, hè.”



Kleine Suzuki-collectie



Ondanks de dure ervaring met zijn eerste Swift, had het Suzuki-virus Tom goed te pakken gekregen, om hem nooit meer te verlaten. Er volgden nog diverse Swifts, waarvan een paar zijn blijven ‘plakken’. Daarnaast staat er nog een Vitara voor de deur, maar dat is de auto van mevrouw Schijven.



Ook fan van de oude Swift GTI? Dan mag je onze klassiekerspecial niet missen!



De mooiste klassieke Suzuki uit de Schijven-collectie is een rode Swift GTi uit 1992, al is de Swift 1.3 GS van de eerste generatie ook heel bijzonder. Die heeft Tom aan zijn zoon Jaynick (16) beloofd, alleen heeft de auto wel een serieuze opknapbeurt nodig voordat-ie weer de weg op kan.



Wil jij ook met je youngtimer op autoreview.nl en in ons magazine? Meld je aan via 'Vraag aan de redactie'.



Kizashi als opvolger van keiharde Swift Sport



Hoe kwam je vanuit die lichtgewicht hot hatches ineens in de Kizashi terecht? “Deze auto heb ik nu een jaar of zeven. Hij stond al langer op mijn verlanglijstje, maar ik wilde wachten totdat-ie een beetje betaalbaarder werd. En eigenlijk voelde ik mezelf ook nog te jong voor een auto als deze. Maar ja, mijn vrouw vond de Swift Sport die ik als dagelijkse auto had, veel te stug. Hij was verlaagd met een schroefset van KW, zodat je er lekker mee kon hoeken."



"Toch had je naar mijn idee nog wel een enige vering. Mijn vrouw had daar echter een andere mening over. We gingen regelmatig met de Swift op vakantie, maar als mijn vrouw op weg naar Oostenrijk even wilde slapen, werd ze constant wakker geschud. En heel stil is zo’n oudere Swift Sport natuurlijk ook niet.”



Dikke viercilinder met 178 pk

Om zijn vrouw te behoeden voor oorsuizen, klapperende tanden en wandelende nieren, werd de Kizashi-jacht in 2017 vervroegd ingezet. De sportsedan werd tussen 2010 en 2015 in slechts twee versies geleverd. Als voorwielaandrijver met handgeschakelde zesbak en als AWD met cvt-automaat. Beide zijn ze voorzien van een overbemeten atmos­ferische viercilinder motor, met een inhoud van 2,4 liter en een vermogen van 178 pk.



Luxe en betaalbaar, maar geen succes



De uitrusting was behoorlijk luxe. Zo behoorde elektrisch verstelbaar, met leer bekleed meubilair tot de standaarduitrusting, evenals 18-inch lichtmetalen wielen, klimaatregeling en cruise­control. Met zulke specificaties en zijn redelijk gunstige prijs had de Kizashi tien jaar eerder wellicht het recept voor een ­succesvolle leasecarrière in handen gehad. Maar de fixatie op zuinige, bijtellingsgunstige auto’s stond dat nu in de weg.



“Ik heb het niet zo op die kleine driecilindertjes met turbo.”

Als ­particulier rijdende merkliefhebber keek Tom vooral naar de complete uitrusting en de verwachte degelijkheid - en niet te ver­geten - het rijplezier. “Ik heb het niet zo op die kleine driecilindertjes met turbo, geef mij maar liever een grote, degelijke motor zonder poespas.” En omdat hij van actief autorijden houdt, gaf Tom ook de voorkeur aan een handgeschakelde Kizashi met voorwielaandrijving in plaats van de 4WD met automaat.

Probleemloze auto



En Tom, heeft de Kizashi de verwachtingen een beetje waargemaakt? “Jazeker. Toen ik hem kocht, had hij 104.000 kilometer gereden en nu staat-ie op 243.000. Echte problemen heeft-ie nooit gehad, terwijl ik ’m best sportief heb bereden. Je moet zo’n motor wel een beetje wakker houden! Eigenlijk wilde ik de benzinekosten op ongeveer hetzelfde niveau houden als bij de Swift Sport, waarmee ik altijd flink gas gaf. Daarom had ik me voorgenomen om mijn rechtervoet een beetje in toom te houden, maar dat voornemen raakte al vrij snel op de achtergrond, haha."



Kruisen met 160 km/h in de Kizashi



"Op comfortgebied heeft de auto ons evenmin teleurgesteld. We zijn er onder meer mee naar Polen en Oostenrijk geweest en in Duitsland ging het prima om kruissnelheden van 160 km/h aan te houden. Zelfs dan heb je weinig last van rijgeluiden. De vooras is wel een beetje te soft geveerd naar mijn smaak. Dat zou best wat steviger mogen, maar ja, als je er kortere veren onder zet, is het niet langer de comfortabele reisauto waarnaar we op zoek waren."



"Om er iets meer stijfheid in te krijgen, heb ik wel een veerpootbrug gemonteerd. Verder is er in de VS een terugroep­actie geweest voor de bump stops van de achterste schokdempers. Die zouden zorgen voor piepende bijgeluiden. Daar had mijn auto ook last van, maar dat kwam volgens mij door de dempers zelf, die niet van fantastische kwaliteit waren. Nadat ik ze heb laten vervangen, was het gepiep inderdaad afgelopen.”

Dure onderdelen Kizashi



Dat de Kizashi comfortabeler is dan de Swift Sport, geloven we graag, maar mis je de lichtvoetigheid van die hete hatchback niet? “Ondanks z’n comfortabele onderstel, wil ook de Kizashi best vlot een bocht door, hoor. Al kun je er vanwege de langere wielbasis en het hogere gewicht niet echt mee hoeken. Om het onafgeveerde gewicht te verlagen, heb ik er een set andere wielen onder gekocht. Die wegen per stuk een kilo of vier minder dan de originele. Dat voel je wel, maar een Swift Sport wordt het natuurlijk nooit."



"Hoewel de Kizashi hier weinig is verkocht, kun je veel onderdelen gewoon via de dealer bestellen, maar je moet niet rekenen op Swift-prijzen. Zo kostte een originele kofferbakmat bijna 200 euro. En vrij snel na aanschaf van de auto zag ik dat de pookknop beschadigd was. Een nieuwe kostte bij de dealer 190 euro, maar voor 35 euro heb ik er eentje gescoord uit een schadeauto.”

Seven-year itch

Behalve de matige achterdempers, is het hoofdstuk ‘Problemen en storingen’ in Toms Kizashi-logboek nogal saai. Of beter gezegd: het bestaat uit vrijwel lege pagina’s. De auto heeft zich gedragen zoals het een Suzuki betaamt. Maar helemaal nieuw is-ie natuurlijk niet meer, met bijna tweeënhalve ton op de klok. “Als ik besluit de auto te houden, dan ga ik alle deukjes en krassen laten aanpakken.” Pardon? je gaat de Kizashi toch niet wegdoen, Tom?



“Een belangrijke reden om de auto in te ruilen, heb ik niet, maar na zeven jaar begint het toch een beetje te kriebelen. Bovendien loopt de kilometerstand nu wel serieus op en een iets zuiniger auto zou ook wel fijn zijn. Maar ja, Suzuki heeft geen geschikte opvolger in huis. Een SUV wil ik niet, en de Suzuki Swace is voor mij geen echte Suzuki, maar een Toyota Corolla met andere logo's. En als liefhebber van een beetje doorrijden, zou ik in de Swace ook vermogen missen."



Lexus als alternatief voor Kizashi



"Ik ben bijna geneigd om Suzuki persoonlijk aan te schrijven met het verzoek om weer een leuk, groter model te produceren. Al zou ik een gele of blauwe Swift Sport van een paar jaar oud ook wel leuk vinden. Maar dan wordt-ie dit keer niet verlaagd, haha. En waarschijnlijk zou ik de luxe en het comfort van de Kizashi ook wel gaan missen. Een ander alternatief is een Lexus RC 200T, de coupéversie van de IS, maar dan met turbomotor. Alleen zou het me pijn doen om voor een ander merk te kiezen. Daarnaast is-ie er alleen met automaat.”

“Als ik jou er mee laat rijden, zul je zien dat je meer bekijks hebt dan met een Porsche.”

‘Is het een Audi?’

Hoewel de Kizashi er door zijn decente sedanvorm niet spraakmakend uitziet, valt-ie veel mensen toch op. Tom: “Als ik jou er op de snelweg mee laat rijden, zul je zien dat je er meer bekijks mee hebt dan met een Lamborghini of een Porsche."

"Dat is echt absurd! In mijn spiegel zie ik de bijrijder dan naar de achterkant turen, maar omdat de vorige eigenaar alle badges heeft verwijderd, weten ze dan nog niet wat het is. Als ze me vervolgens voorbijrijden, zie ik vaak dat de passagier zijn nek verrekt, om ten slotte het Suzuki-logo in de grille te ontdekken … Bij de supermarkt vragen mensen me regelmatig wat voor auto het is. Als ik ze laat raden, wordt vaak Audi genoemd. Wanneer ik dan zeg dat het een Suzuki is, zorgt dat voor de nodige verbazing.”



Roadtrip naar Polen



Op zulke momenten is Tom weer extra blij met zijn keus voor de Kizashi en stapt hij het liefst weer achter het stuur voor een mooie roadtrip. Naar Polen, bijvoorbeeld, een land dat hij door een ex-collega heeft leren waarderen als vakantiebestemming. Zoon ­Jaynick gaat dan graag weer mee, want Schijven Junior geniet altijd met volle teugen van verre autotrips. Zolang het maar in een Suzuki is - of eventueel een oude Opel Manta of Ascona, waar hij ook een zwak voor heeft.



Of toch een Swift Katana?



Wanneer een eventuele opvolger van de Kizashi ter sprake komt, trekt Jaynick een vies gezicht als de Suzuki Swace wordt genoemd, maar veert hij op wanneer Tom over de Swift Katana begint, genoemd naar de legendarische Suzuki Katana-motorfiets uit 1981. “De Swift Katana is een gelimiteerde versie op basis van de Swift Sport uit 2019, speciaal voor de Nederlandse markt gemaakt.



Hij was er in zilvergrijs of zwart, met een rode rand rondom de grille en striping op de motorkap en de flanken. Daarin zit ook het Katana-logo, met een gestileerd Japans zwaard. Ook de leren sportstoelen met rode stiknaden zijn speciaal voor dit model. Alle 30 auto’s zijn genummerd; op de C-stijlen staat de hoeveelste het in de reeks is. Voor zo’n Katana zou ik de Kizashi zó omruilen!”



Klinkt goed, Tom, al vragen we ons ook af hoe enthousiast de vrouw des huizes reageert als ze hoort dat deze speciale Swift op 18-inch wielen met ultraplatte banden staat, een instelbaar sportonderstel heeft, evenals een lawaaiige sportuitlaat. Als het aan haar ligt, rijdt de familie Schijven waarschijnlijk nog lang en gelukkig rond in de Kizashi …