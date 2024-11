Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 45 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Toyota wel PHEV’s aan de man brengt, maar geen EV’s. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





+ Top – Het bewijs: EV’s kunnen écht leuk zijn

Collega Gert noemde de Alpine A290 op de redactie in één adem met de Porsche Taycan. Zo leuk vindt hij de stoere broer van de Renault 5. Daar word je toch blij van? Want we moeten de elektrische toekomst vroeger of later toch omarmen, dus dan is het fijn om te weten dat er automerken zijn die het snappen. Lees de hele review van de Alpine A290.

+ Top – RAV4 mét stekker nu goedkoper dan zónder stekker

De Toyota RAV4 heb je mét en zónder stekker. Die laatste was goedkoper, maar nu zijn de rollen omgedraaid. Tenminste, als je voor een bepaalde uitvoering kiest. Een reden voor de prijsverlaging geeft Toyota niet, maar we hebben besloten het gegeven paard én de vriendelijke Toyota-verkoper niet in de bek te kijken.

+ Top – Kia komt ook met een goedkope EV

Deze week kwam onze spionagefotograaf de nieuwe Kia EV2 tegen. Dat is goed nieuws, want dat is het zoveelste uitstootvrije autootje dat je als ‘goedkoop’ kunt bestempelen. We gaan ervan uit dat Kia een streefprijs van 28.000 euro hanteert en we leggen je graag uit hoe dat zit.

- Flop – Verzekeraar weigert leuk maar onbetrouwbaar spul

Jaguar verkoopt nauwelijks nieuwe auto's meer en ook Land Rover heeft wel betere tijden gekend. En nu krijgen ook hun occasions een keiharde tik. Verzekeraar CarGarantie is er klaar mee. Kortom, het is de hoogste tijd om de aandachtspunten van tweedehands Jaguars en Land Rovers op een rijtje te zetten. Dat is slecht nieuws, want we gaan liever voor de haard zitten en thee met melk drinken.

- Flop – Suzuki is huiverig om meer EV’s te ontwikkelen

Deze week stonden we oog in oog met de nieuwe Suzuki e Vitara. Nu hebben de Japanners vast en zeker de smaak te pakken, toch? Nou niet bepaald. Sterker nog, Suzuki twijfelt openlijk over de elektrische toekomst zoals Europa die graag ziet.

- Flop – Toyota redt het niet langer met alleen hybride-auto’s

Het grote Toyota-concern maakt nog winst, maar koerst voor het eerst in twee jaar af op een winstdaling. Er zijn meerdere oorzaken. Een daarvan is de opkomende concurrentie uit China. Het land is momenteel de grootste automarkt ter wereld en de pest voor Toyota is dat Chinezen EV's willen. Maar die heeft Toyota nauwelijks.