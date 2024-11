Autorijden in de herfst heeft meer risico's: deze 5 tips voorkomen ongelukken

Nieuws

We hebben lang kunnen genieten van de nazomer, maar nu is het toch echt zover: de herfst is begonnen. En dan moet je niet alleen andere kleren aantrekken, ook als automobilist moet je rekening houden met de omstandigheden. Wij geven je 5 tips om te zorgen dat jij veilig de weg op gaat in de herfst.



Autorijden is in de herfst een stuk gevaarlijker dan in de zomer. Niet alleen is het vaker donker, ook moet je rekenen op meer neerslag, wind, bladeren op de weg en een laagstaande zon. Dit heeft volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een grote invloed op de veiligheid op de weg. Er gebeuren volgens het instituut twee keer zoveel ongelukken op de Nederlandse wegen bij slecht weer. Daarom is het goed om voorbereid te zijn op dit gevaar met de volgende tips.

1. Controleer je banden en ruitenwissers

Een auto moet natuurlijk altijd in orde zijn, maar in de herfst is dat nóg belangrijker. Controleer sowieso de ruitenwissers van jouw auto. Als het regent wil je immers niet dat die strepen trekken of de halve voorruit overslaan. Daarbij is ook een goede airco belangrijk (die ontwasemt het interieur sneller) en moet je zeker de banden niet vergeten.

Gaan ze richting het wettelijke minimumprofiel (1,6 mm)? Vervang ze dan sowieso, want in de herfst wil je zo veel mogelijk grip hebben. Overigens neemt de grip van autobanden bij een profieldiepte onder de 3 mm al af. Dus als je echt op safe wilt spelen, houd dan 3 mm als minimum aan.

2. Zet je verlichting (handmatig) aan

Je ziet het steeds vaker: auto's die hun achterlichten niet inschakelen als het buiten donker is door regen of mist. Dat komt omdat de bestuurder op de automatische verlichting vertrouwt. Dat systeem vindt het in zo'n situatie niet donker genoeg en gebruikt dan alleen de dagrijverlichting aan de voorkant. Voor een betere zichtbaarheid op de weg is het daarom beter om in de herfst de automatische verlichting uit te schakelen en de koplampen (dimlicht) aan te zetten.

3. Zorg dat je auto goed verzekerd is

4. Pas je snelheid en volgafstand aan

Bumperkleven moet je nooit doen, maar al helemaal niet in de herfst. Op een nat wegdek is je remweg een stuk langer, dus is het beter om niet 2 seconden afstand te houden, maar 3 seconden. En wees beducht op aquaplaning. Dat treedt op als de banden van de auto de hoeveelheid water niet meer kunnen afvoeren, vaak als je door met water gevulde sporen rijdt. Voel je dat de auto gaat 'drijven', laat dan het gas los en stuur niet. De banden krijgen hun grip vanzelf weer terug.

5. Bescherm je ogen tegen de laagstaande zon

In de zomer is de zon je vriend, maar in de herfst niet. 's Ochtends en 's avonds - als je naar je werk gaat, of op weg bent naar huis - kan de laagstaande zon je vol in het gezicht schijnen, waardoor je niet goed kunt zien wat er voor je op de weg gebeurt. Neem dus een zonnebril mee en zorg er bovendien voor dat je autoruiten schoon zijn. Daarover gesproken: is het reservoir van je ruitensproeiers goed gevuld? In de herfst kun je dat maar beter regelmatig controleren.