Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 24 (2025)

Nieuws

Weer een week voorbij, tijd voor een terugblik. Een week waarin Nederland een Mercedes koopt die de hele wereld links laat liggen en Peugeot weer een GTi lanceert. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





Top - Nederland koopt massaal elektrische G-klasse (en we zijn de enige)

Hoe intrigerend ook, de elektrische Mercedes G-klasse is wereldwijd een complete mislukking. Eén volkje biedt dapper weerstand: Nederland! Hier is de verkoop van de G-klasse sinds-ie ook een stekker heeft juist enorm gestegen.



Top - Peugeot 208 GTi is terug

De bloedsnelle Peugeot E-208 GTi (280 pk) moet ouderwets hothatch-rijplezier terugbrengen in de betaalbare klasse. Anders dan de Renault 5 is het geen retro-ontwerp, toch verwijst-ie ook naar een roemruchte voorganger.

Top - deze auto moet je hebben als je de goedkoopste EV wilt

Google ‘goedkoopste elektrische auto van Nederland’ en je krijgt steevast de Dacia Spring voorgeschoteld. Maar nu even niet. Er is een

Chinese auto met licht Frans accent die nu bijna 1000 euro ónder de vanafprijs van de Spring duikt.



Flop - Mercedes E-klasse verliest terrein in eeuwige strijd

De strijd tussen de BMW 5-serie en Mercedes E-klasse is er eentje op leven en dood. Geen concurrent kan in de buurt komen, zelfs de Audi A6 weet eigenlijk niet aan te haken. Maar nu ontstaat er zelfs een gapende kloof tussen de 5-serie en de E-klasse. Wat gebeurt er?

Flop - Deze auto's flopten ooit, maar zijn nu eigenlijk best leuk

In 1978 verschenen de Citroën Visa, Fiat Ritmo en Mazda RX-7. Nederland zag alle drie de auto's niet echt staan. De Mazda RX-7 werd vooral in de VS een succes, de Citroën Visa ging pas beter verkopen na een uitgebreide facelift. Op zijn beurt moest de Fiat Ritmo de Volkswagen Golf het leven zuur maken, maar hij slaagde daar niet in. Met de bril van 2025 worden we alsnog verliefd.

Flop - Duitsers kunnen niet meer autorijden

Duitsers rijden hard en goed en plakken niet op de linkerbaan, zoals wij. Toch? Redacteur Wouter reed een week door Duitsland en kwam gedesillusioneerd terug. Hij ergerde zich groen en geel aan onze talmende oosterburen. Lees hieronder zijn column.