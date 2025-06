Column: Duitsers konden ooit rijden - echt waar

Nieuws

Vroeger was alles beter. Nou, niet alles, maar wel de manier waarop auto's met Duits kenteken over de snelweg reden. Dat merkte ik maar weer eens onderweg naar Oostenrijk in een Lexus NX 450h+.

Regelmatig ergerde ik me rot aan een automobilist die op de middelste rijstrook reed terwijl de rechter he-le-maal vrij was, zo ver ik kon kijken. Als ik er vervolgens links voorbij wilde, lukte dat niet een-twee-drie vanwege de veel harder rijdende auto's op de linkerrijstrook. Het gevolg: op de remmen en als het links eenmaal vrij was, met veel gas inhalen – voordat je het weet hijgt er een BMW M3 of Mercedes-AMG in je nek. Kortom: irritatie alom.

Keurig rechts

Dat was vroeger wel anders. Duitse automobilisten reden toen veel vaker keurig rechts. Toen ik veel jonger was, liep ik stage in een hotel in Hamburg. (Een geweldige stad, ga er vooral eens heen in plaats van het geijkte Berlijn.) Maar een beetje heimwee is mij niet vreemd, ook toen niet. Dus stapte ik met regelmaat in mijn Alfasud 1.5 QV om het thuisfront te verblijden met een bezoekje.

De linkerstrook was in die tijd echt het domein van de snelheidsduivels. Voor de Porsches 911 die mij met ruim 200 km/h voorbij suisden. De middenbaan was bedoeld voor degene die met pak 'm beet 130 km/h een vrachtauto moest inhalen, maar je hield vooral rechts. Zodat die Porsches alle ruimte hadden.

“Dat deden alleen de snelle jongens”

Ik zag dat als een vorm van respect en vond het juist geweldig als ik keihard werd ingehaald door een 'Elfer'. Als dit gepiept was, gingen ze onmiddellijk naar de meest rechter rijbaan. En wat ik daarbij ook gaaf vond, is dat de bestuurder dat aangaf met één knippertje van de richtingaanwijzer. Dat deden alleen de snelle jongens.

Je begrijpt dat ik dat op een gegeven moment ook deed met mijn 'Sudje'. Die haalde geen 200 km/h, maar wel 185 km/h. Maar toen ik bijna in de buurt was, vloog een kunststof onderdeeltje van de motorkap af. Ik heb het dus bij één poging gehouden. Maar leuk was het wel.

Vastgeplakt

Tegenwoordig is het minder leuk op de autobahn. Nu zitten talloze Duitsers vastgeplakt aan de middenbaan. Dat doen ze ook in ons land, maar dat vergeef ik ze, want de rechterrijstrook lijkt in Nederland sowieso niet te bestaan. Hij ligt er wel, maar de enigen die er gebruik van maken zijn truckers en buschauffeurs en ik, denk ik wel eens. Toch nog iets geleerd tijdens mij stageperiode in Duitsland.