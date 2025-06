Snelladen in de tijd van een tankbeurt: het kan, maar reken je niet rijk

Nieuws

Nog in 2025 komt Ionity met een nieuwe snellader, waarmee je 300 kilometer ‘tankt’ in acht minuten. Maar EV-rijders kunnen zich nog niet rijk rekenen.

Om je elektrische auto langs de snelweg op te laden, hoef je binnenkort geen activiteiten meer te bedenken voor het wachten. Geen verplichte koffie, plaspauze of TikTik-marathon. Ionity belooft dat je na 8 minuten laden weer 300 kilometer vooruit kunt.

In China zijn ze al veel verder: daar kun je bij sommige laadstations al 400 kilometer in vijf minuten bijladen. Megawatt-laden, heet dat. Europa krijgt er in de tweede helft van 2025 ook al mee te maken, want dan gaat Ionity zijn nieuwe superlaadstations bouwen.

Snelladen met 600 kW

Ionity is de eerste in Europa met een nieuw laadpunt, dat maximaal 600 kW kan leveren aan één elektrische auto. Eén ‘pomp’ kan acht EV’s tegelijk opladen. Het laadstation levert maximaal 1000 kW, maar dat vermogen wordt verdeeld over de laadpunten. Het moet dus niet te druk zijn bij de laadpaal, anders moet je alsnog gaan TikTokken.



EV's kunnen niet zo snel laden

Er is nog een probleem: de meeste EV’s kunnen laden met zo’n hoog vermogen helemaal niet aan. Een auto als de Renault 5 haalt bijvoorbeeld 100 kW. Zelfs Tesla moet passen en komt niet verder dan 250 kW.

Ionity heeft hier wel rekening mee gehouden. Wanneer meerdere auto’s tegelijk laden aan hetzelfde station, verdeelt het systeem het vermogen automatisch per voertuig. Dat is belangrijk, omdat niet elke auto evenveel laadvermogen aankan. Als bijvoorbeeld een Porsche Taycan en een Hyundai Ioniq 5 – beide goed voor ruim 200 kW – samen laden met een Volvo EX30, die een maximum van 150 kW heeft, dan krijgen ze elk wat ze aankunnen.

Op dit moment leveren de snellaadstations van Ionity maximaal 350 kW. Met het nieuwe systeem gaat het dus bijna tweemaal zo snel. Daarmee komt de duur van een laadpauze steeds dichter in de buurt van de tijd van een tankbeurt.