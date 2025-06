Nieuwe bedrijfsbus kopen? 5 slimme tips voor ondernemers

PARTNERBIJDRAGE

Ga er als ondernemer maar aan staan: een nieuwe bedrijfsauto kopen. Belde je vroeger gewoon de dealer en bestelde je dezelfde bus nogmaals, nu loont het om eerst goed na te denken. Want wat heb je eigenlijk écht nodig? Wij geven je 5 tips.

1. Elektrisch of diesel? Kijk vooral naar gebruik

De keuze tussen een elektrische bedrijfsbus of een diesel is niet meer zo zwart-wit als voorheen. Elektrisch rijden is schoner en steeds vaker een vereiste binnen steden, maar diesel heeft nog altijd voordelen bij lange afstanden en zware ladingen. Welke het dan moet worden? Daar is best hulp bij te vinden. Ford Pro heeft bijvoorbeeld E-switch assist, een tool die inzicht geeft in welke aandrijving het meest geschikt is voor jouw bedrijf.

2. Let op zero-emissiezones

De zero-emissiezones zijn ondertussen in 16 Nederlandse steden een feit. Koop je in 2025 een nieuwe bus, weet dan dat in deze gebieden alleen nog volledig emissievrije voertuigen toegestaan zijn. Als je in of rond zo'n zone actief bent, is elektrisch rijden geen keuze meer, maar pure noodzaak.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

3. Afschaffing bpm-vrijstelling drukt op dieselprijzen

Op 1 januari 2025 verviel de bpm-vrijstelling voor nieuwe dieselbestelbussen. Dat betekent dat het prijsverschil met elektrische modellen nu kleiner is. Daar komt bij dat de gebruikskosten voor elektrisch rijden lager liggen dan bij diesel.

4. Actieradius en laadinfrastructuur

Elektrische bussen hebben een beperktere actieradius dan diesels. Heb je dagelijks veel kilometers te overbruggen of werk je op wisselende locaties zonder laadmogelijkheden? Dan kan dit een knelpunt zijn. Bepaal dus vooraf je gemiddelde dagafstand en check de beschikbaarheid van laadpunten op je vaste routes.

5. Laad- en trekgewicht: past je werk bij elektrisch?

Elektrische bestelwagens hebben zware accu’s en mede hierdoor ligt het laad- en trekgewicht meestal lager dan bij dieselversies. Vervoer je zware gereedschappen, machines of trailers? Controleer dan goed of de elektrische variant aan jouw eisen voldoet, anders kom je capaciteit tekort.

Bus kopen geen standaardklus meer

Een nieuwe bedrijfsbus kopen is absoluut geen standaardklus meer. Denk goed na over je dagelijkse gebruik, de zones waarin je rijdt en de toekomst van je onderneming. Ford heeft wat dit betreft een zeer uitgebreid bedrijfswagengamma. Neem bijvoorbeeld de Ford Transit. Leverbaar met dieselmotor en elektrische aandrijving. We zetten de belangrijkste specificaties onder elkaar:

2.0 Ford EcoBlue diesel:

Keuze uit twee vermogens: 130 en 165 pk

Trekgewicht van 2600 tot 3500 kg

Laadgewicht van 1103 tot 1495 kg

Laadvolume (twee lengtes, twee dakhoogtes) van 9,5 tot 13 kubieke meter

E-Transit: