De prijzen van de elektrische Ford E-Transit (2025) zijn verlaagd. Tegelijkertijd krijgt het model een grotere batterij en daarmee een verhoogde actieradius. Hierdoor wordt de elektrische bedrijfswagen dus niet alleen goedkoper, maar ook praktischer voor lange ritten.

De Ford E-Transit (2025) is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waaronder twee accuvarianten, drie lengtes en drie hoogtes. De basisversie, de L2H2 met een 68 kWh-accu en 184 pk, is te bestellen voor € 53.725 (exclusief btw en bpm). Dit is een forse daling ten opzichte van de eerdere prijs van € 58.825.

Voordelen nieuwe 89 kWh Ford E-Transit

Naast de prijsverlagingen introduceert Ford een nieuwe 89 kWh-batterij, die een grotere actieradius biedt en toch scherp geprijsd is: € 59.995. Met andere woorden: voor slechts € 1.170 meer dan de oude basisprijs krijg je:

Circa 100 kilometer extra actieradius (tot 402 km onder ideale omstandigheden).

1,5 m³ extra laadruimte, dankzij het grotere L3H2-formaat.

Sneller opladen en grotere actieradius

De nieuwe batterijoptie is ideaal voor ondernemers die vaak langere afstanden rijden. Naast een actieradius tot 402 kilometer biedt de 89 kWh-uitvoering bovendien snellere laadtijden:

AC-laden (normaal laden) is verdubbeld van 11 kW naar 22 kW.

DC-snellaadvermogen is verhoogd van 115 kW naar 180 kW. Dit betekent dat je de batterij in slechts 28 minuten kunt opladen van 10% naar 80%.

Levertijden en prijzen

De vernieuwde Ford E-Transit met 89 kWh-batterij is vanaf begin 2025 leverbaar. Alle prijzen zijn exclusief btw en bpm. Elektrische voertuigen blijven immers ook in 2025 bpm-vrij.