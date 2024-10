Bpm in 2025: zo bereken je hoe peperduur jouw nieuwe bedrijfswagen wordt

Nieuws

Wie van plan is om een nieuwe bedrijfswagen op brandstof te kopen, doet er goed aan deze nog dit jaar aan te schaffen. Vanaf 1 januari 2025 zul je bij het kopen van een nieuwe bedrijfswagen bpm moeten betalen. Dit bpm-bedrag kan nogal hoog zijn, maar wat betaal je precies?

Bpm bedrijfswagens in 2025: € 66,91 per gram CO2



Bpm voor auto’s op grijs kenteken wordt berekend op de CO2-uitstoot van de bus. Per gram betaal je € 66,91 en dat loopt lekker op. Gevolg van deze regel is dat je voor elektrische bussen geen bpm hoeft te betalen. Die hebben immers geen CO2-uitstoot.

Een van de best verkochte bussen in ons land, de Renault Trafic, geeft voor de meeste dieselversies een CO2-uitstoot op van rond de 180 gr/km. Dit maal € 66,91 betekent een bpm-bedrag van iets meer dan € 12.000. Een grote bus, zoals de Mercedes-Benz Sprinter, komt voor de basis dieselversie uit op circa 225 gr/km en daarmee op zo’n € 15.000 bpm.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Amerikaanse pickups, zoals de populaire Ram 1500. Daar ligt de CO2-uitstoot als snel op 350 gr/km: of de fiscus even € 23.418,50 mag vangen…

Dit jaar op kenteken betekent zero-emissiezones binnenrijden tot 2028

Daar komt bij dat bussen met de nu gebruikelijke emissieklasse Euro 6 nog tot 2028 zero-emissiezones in mogen. Mits ze vóór 1 januari 2025 op kenteken staan. Dat betekent snel handelen, want de voorraden drogen vanzelf op. Hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt 1 januari te halen.

Zeker wanneer jouw bedrijfswagen omgebouwd moet worden en/of een RDW-keuring nodig heeft. Carrosseriebedrijven hebben het druk, RDW ook. Die laatste adviseert daarom voor 1 november dit jaar een keuringsafspraak te maken.