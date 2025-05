Zero-emissiezones: krijgen vervuilende busjes uit het buitenland geen prent?

Nieuws

Sinds 1 januari 2025 zijn er in 16 Nederlandse steden zero-emissiezones. Vanaf 1 juni komt daar de 17e bij. Klopt het dat buitenlandse vervuilende busjes wél zonder boete deze gebieden in kunnen rijden? Tijd voor feiten.

Wat zijn zero-emissiezones en wie mag er nog in?

Zero-emissiezones zijn gebieden in binnensteden waar alleen emissievrije voertuigen zijn toegestaan, zoals elektrische bedrijfswagens. De maatregel is bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren en CO₂-uitstoot te verminderen. Maar mag je met jouw bestelbus er nog in?

Het antwoord is: waarschijnlijk wel.

Regels per type motor:

Euro-6 dieselbussen (vanaf ca. 2015 en vóór 1 januari 2025 op kenteken): toegestaan ot 1 januari 2029

dieselbussen (vanaf ca. 2015 en vóór 1 januari 2025 op kenteken): toegestaan ot 1 januari 2029 Euro-5 dieselbussen (tussen ca. 2010 en 2015): toegestaan tot 1 januari 2027.

dieselbussen (tussen ca. 2010 en 2015): toegestaan tot 1 januari 2027. Euro-4 en ouder: in principe nu al geweerd, tenzij er uitzonderingen gelden.

Volgens het CBS bestond het Nederlandse bedrijfswagenpark op 1 januari 2024 uit:

26 procent Euro-5 (en ouder)

52 procent Euro-6

Dat betekent dat meer dan 75 procent van alle bussen nog minstens tot 2027 de zero-emissiezones mag inrijden en meer dan de helft zelfs tot 2029. Daar komt bij dat veel ondernemers in 2024 nog snel een dieselbus hebben gekocht vanwege het verdwijnen van de bpm-vrijstelling in 2025. Resultaat: een piek in registraties van Euro-6 dieselbussen, die voorlopig nog gewoon welkom zijn in de milieuzones. Wil je checken of jouw bus naar binnen mag? Vul dan hier je kenteken in.

Buitenlandse dieselbusjes: vrij spel of niet?

Er klinkt veel kritiek op buitenlandse vervuilende bestelbussen die de regels zouden omzeilen. En deels klopt dat: het is op dit moment lastig om buitenlandse kentekens automatisch te beboeten, omdat er nog geen volledige uitwisseling van voertuiggegevens is binnen de EU.

Maar uit een controle van de gemeente Rotterdam blijkt dat het gemiddeld slechts om zo'n 3 procent van alle busjes in zero-emissiezones gaat. Tot 1 juli 2025 worden sowieso alleen waarschuwingen gegeven. Na die datum komt daar verandering in:

Nederlandse kentekens krijgen automatisch een boete.

Buitenlandse kentekens worden handmatig gecontroleerd door BOA’s. Dus ook buitenlandse bestuurders kunnen straks niet meer ongestraft de regels negeren, hoewel er vast wel een paar aan boetes zullen ontsnappen.

Tijd om over te stappen op elektrisch?

De overstap naar een elektrische bedrijfswagen lijkt voor velen nog ver weg. Maar met de afbouw van toelating voor oudere dieselbusjes en de opkomst van betaalbare elektrische alternatieven, wordt het aantrekkelijker om nu al de stap te maken.

Voordelen van elektrische bestelbussen:

Goedkoper in onderhoud

Geen bpm

Toegang tot zero-emissiezones

Steeds beter bereik en laad- en trekvermogen

Conclusie: paniek niet nodig

De berichten dat ondernemers massaal worden geweerd, zijn vooralsnog niet waar. In werkelijkheid heeft het merendeel van de bedrijfswagens nog jaren toegang. Bovendien worden buitenlandse vervuilers binnenkort ook aangepakt.