Ford MS-RT maakt bedrijfswagens extreem sportief

Ben je het zat om in een grijze, saaie bedrijfswagen te rijden? Ford MS-RT – de officiële huistuner van Ford – verandert alledaagse werkbussen zoals de Transit Custom en Ranger in snelle, opvallende krachtpatsers met rallylook.



In dit artikel lees je hoe MS-RT te werk gaat, wat je van de modellen kunt verwachten. En ook waarom deze bedrijfswagens niet alleen snel ogen, maar het ook écht zijn.



Wat is Ford MS-RT precies?

Wie via de A13 oostwaarts uit Londen rijdt, ziet ter hoogte van Dagenham een opvallend Ford-gebouw. Met een beetje geluk staan er een paar felgekleurde Transits Custom of Rangers voor de deur – een duidelijk teken dat je bij Ford MS-RT bent beland, de officiële huistuner van Ford Pro.

De naam MS-RT staat voor Motorsport-Road Technology. Deze tak van Ford is ontstaan uit M-Sport, het bekende team met 40 jaar ervaring in onder andere het World Rally Championship (WRC) en GT3-racing. Omdat een Beiers merk bezwaar maakte tegen de originele naam, werd MS-RT geboren –de technische expertise bleef echter onaangetast.

Zo bouwt Ford MS-RT een standaard bus om

Elke MS-RT Ford begint zijn leven op de fabrieksband als gewone bedrijfswagen. Bij MS-RT wordt hij vervolgens vrijwel volledig met de hand verbouwd. Nieuwe bumpers, sportieve spoilers en bredere wielkasten zijn standaard omdat de spoorbreedte is vergroot. “Alles wat je aan verandering ziet, heeft een functie”, zegt James Kerr, directeur design en engineering bij MS-RT. “Natuurlijk wil het oog wat, maar spoilers en bumpers zorgen echt voor een betere Cw-waarde en – vooral – wegligging”.

Op de twee kleine productiestraten in Dagenham wordt bovendien het hele meubilair onder handen genomen. Het interieur krijgt hier een make-over: sportstoelen met stevige zijwangen, met de hand gestikt leer en blauwe stiksels. “In een normale bestelbus zijn stoelen vlak, voor makkelijk in- en uitstappen,” zegt Kerr. “Maar wij willen dat je óók op een snel genomen rotonde blijft plakken in je stoel.”

Net zo praktisch als andere Transit Customs

Keihard zijn de stoelen echter niet, want ook een MS-RT wordt gebruikt voor lange ritten en normale werkzaamheden. Wat trekgewicht, laadvermogen en laadvolume betreft doen de MS-RT’s niet onder voor de minder potente Transits Custom.

Ford Ranger MS-RT heeft liefst asfalt

De Ford Ranger in MS-RT-trim wijkt een beetje af van zijn normale vaardigheden. Volgens Kerr is de MS-RT niet echt geschikt voor het zware terreinwerk, iets waar de normale Rangers hun stuur niet voor omdraaien. Vandaar dat de designdirecteur een geintje heeft verwerkt in de achterste rand van het flatbed. Daar zie je links een Ranger MS-RT op een weg, de bergen ver achter zich latend.

Aandrijvingen met rally-genen

Bij MS-RT draait het niet alleen om uiterlijk vertoon. Onder de motorkap vind je krachtige motoren zoals:

Ford Transit Custom MS-RT Electric met 285 pk, volledig elektrisch

Ford Transit Custom MS-RT 2.5 PHEV (plug-in hybride) met 233 pk

Transit Custom 2.0 EcoBlue diesel MS-RT met 170 pk

Ford Ranger MS-RT met 3.0 V6 diesel, 10-traps automaat en 240 pk

Helaas blijft de Ranger V6 buiten bereik van de Nederlandse markt – hij wordt als diesel niet geïmporteerd omdat de Belastingdienst er net iets te veel bpm voor wil vangen.

MS-RT: Voor wie zijn werk serieus snel wil doen

De Ford MS-RT bedrijfswagens zijn er voor ondernemers die geen genoegen nemen met grijze eenheidsworst. Hoewel ook allerlei grijstinten leverbaar zijn, vallen vooral de speciale kleuren op – denk aan neonoranje, zuurstokroze, felblauw of gifgroen.

Prijzen Ford Transit Custom MS-RT (2025)

