Ford Transit Custom PHEV: weinig bpm en veel werkkracht

PARTNERBIJDRAGE

Sinds 1 januari 2025 is de bpm-vrijstelling voor grijs kentekenvoertuigen verleden tijd. Dit betekent dat bedrijfswagens met een brandstofmotor (tien)duizenden euro’s duurder zijn geworden. Gelukkig heeft Ford een innovatieve oplossing die ondernemers een flink financieel voordeel biedt: de Ford Transit Custom PHEV.

Diesel nog steeds populair, maar is er een beter alternatief?

Het merendeel van de bedrijfswagens in Nederland rijdt nog altijd op diesel. Dat is niet verrassend, gezien hun betrouwbaarheid, hoge kilometrages en krachtige prestaties. Voor ondernemers die echt zware materialen moeten vervoeren of trekken, blijft diesel voorlopig de eerste keuze.

Maar er is een bijzonder alternatief in de vorm van de plug-in hybride bestelbus (PHEV). Deze aandrijfvorm zorgt voor een lage CO2-uitstoot en daarmee voor een lage bpm. Ford heeft de PHEV als eerste fabrikant aan het aanbod toegevoegd: de Transit Custom PHEV. Dit brengt een aantal aantrekkelijke voordelen met zich mee.

Transit Custom PHEV: hoge flexibiliteit en lage bpm

De Ford Transit Custom PHEV is beschikbaar in meerdere varianten, waaronder:

Gesloten bestelwagen

Gesloten bestelwagen met dubbele cabine

Kombi voor personenvervoer

Wat deze stekkerhybride extra interessant maakt, is de krachtige 233 pk benzinemotor met een CO2-uitstoot vanaf slechts 36 gr/km. Door de nieuwe bpm-regels wordt de belasting berekend op basis van CO2-uitstoot. Hierdoor betaal je slechts 2.680 euro aan bpm voor de PHEV, terwijl een dieselversie – met een uitstoot van 180-210 gr/km – gemiddeld 15.000 euro aan bpm kost.

Wat kost de Ford Transit Custom PHEV?

Door de lage bpm-heffing is de Ford Transit Custom PHEV een aantrekkelijk geprijsd alternatief, in vergelijking met een dieselversie:

Transit Custom PHEV: vanaf 42.298 euro, inclusief automatische transmissie.

Dieselversie: vanaf 46.185 euro.

Diesel met automaat: bijna 51.000 euro.

Prestaties: hoe vergelijkt de PHEV zich met diesel?

Ondanks de hybride aandrijving doet de PHEV nauwelijks onder voor de dieselversie:

Laadvermogen: diesel: 1.365 kg | PHEV: 1.263 kg

Trekkracht: diesel: tot 2.800 kg | PHEV: standaard 2.300 kg

Let op zero-emissiezones

Een belangrijk aandachtspunt: bedrijfswagens die na 31 december 2024 op kenteken worden gezet, mogen de zero-emissiezones niet meer inrijden. Dit geldt zowel voor diesel als PHEV. Je kunt echter maximaal 12 keer per jaar een ontheffing aanvragen bij de RDW.

Volledig elektrisch: de E-Transit Custom

Moet je regelmatig een zero-emissiezone in? Dan is de E-Transit Custom een uitstekende optie. Met een actieradius tot 329 km, 2.300 kg trekkracht en 1.200 kg laadvermogen biedt deze elektrische bedrijfswagen prestaties die vergelijkbaar zijn met de diesel- en PHEV-varianten. Bovendien is het prijsverschil minimaal: de E-Transit Custom is er al vanaf 46.320 euro.

Conclusie: welke Transit Custom past bij jouw bedrijf?

Met de bpm-verhoging in 2025 is het slim om je opties zorgvuldig te overwegen. De Ford Transit Custom PHEV biedt een uitstekende balans tussen prestaties, kostenbesparing en flexibiliteit. Heb je toegang tot laadfaciliteiten en wil je profiteren van lage bpm? Dan is de PHEV een slimme keuze. Werk je regelmatig in zero-emissiezones? Overweeg dan de volledig elektrische variant.